Corporate Report Elon Musk îndeamnă chinezii să comande Tesla Model 3 pentru a finanța Gigafabrica de la Shanghai; Amazon și Netflix împing în sus Wall Street; IBM a înregistrat 9.100 de patente în 2018; Samsung și Apple, resimt efectul încetinirii creșterii economice globale

Elon Musk îi îndeamnă pe chinezi să comande Tesla Model 3 pentru a finanța Gigafabrica de la Shanghai

Aflat în metropolă pentru a pune piatra de temelie la noua sa Gigafabrică, Elon Musk a declarat pentru situl agenției de stat Kanka News că îi încurajează pe clienții chinezi să lanseze de pe acum comenzile pentru Model 3. Tesla a tăiat săptămâna trecută 2.000 de dolari din prețurile tuturor produselor, pentru a-și ușura durerile de cap pricinuite de reducerea la jumătate în SUA, cu 3.750$ de la 1 ianuarie, a stimulentelor federale. Dar nimeni nu știe când va apărea o versiune de mase a Model 3, despre care Musk spunea odată că va putea fi disponibilă încă de anul trecut. „Nu trebuie să așteptați până la anul ca să vedeți dacă va scădea prețul acestui automobil de top. Va fi același preț și la anul, așa că nu aveți de ce aștepta”, a mai spus el pentru Kanka News. „Cu cât mai repede veți da comenzile, cu atât mai curând vom clădi Gigafactory”.





Amazon și Netflix împing în sus Wall Street

Cele două companii tech au alimentat luni încă o sesiune de câștiguri pe Wall Street, pe fondul atmosferei generate de reluarea optimistă a negocierilor între SUA și China, care au detensionat atmosfera de neîncredere care a domnit pe piețe în ultimele luni. Indicele S&P .500 crescuse cu 3,4% și vineri, când datele despre creșterea puternică a noilor locuri de muncă în SUA a atenuat îngrijorarea privind economia, iar remarcile Federal Reserve au calmat investitorii alarmați de posibila mărire a dobânzilor. După ce atinsese un minim al ultimelor 20 de luni în ajunul Crăciunului, S&P a câștigat de atunci peste 9%.





IBM a înregistrat 9.100 de patente în 2018

India este al doilea mare contribuitor din lume. Inventatorii care lucrează pentru IBM au primit un număr-record de 9.100 de patente anul trecut, marcând al 26-lea an consecutiv ca lider al domeniului în SUA. Pentru inteligență artificială, cloud computing, securitate și quantum-computing a primit peste 4.000 de patente finanțate prin granturi, fiind și aici pe primul loc. „Suntem dedicați să deschidem calea tehnologiilor care să schimbe modul în care funcționează lumea și să rezolvăm probleme la care oamenii nici nu s-au gândit încă”, a spus Ginny Rometty, președinte și CEO al gigantului american.

Samsung, ca și Apple, resimte efectul încetinirii creșterii economice globale

Coreenii prevăd o scădere a profitului operațional trimestrial cu 29% față de anul trecut, confirmând problemele sectorului tech, afectat de reducerea creșterii economice globale. Anunțul de la Samsung vine la o săptămână după ce perspectiva sumbră comunicată de Apple a cutremurat piețele. Grupul sud-coreean a motivat cu cererea globală redusă de chip-uri și cu concurența tot mai aprigă pe piața telefoanelor inteligente.







În octombrie, compania anunțase o cerere puternică de chip-uri de memorie, deși notase anterior o scădere pe sectorul smartphone și procedase la o relansare a sortimentului de telefoane ieftine. Săptămâna trecută, Apple făcuse anunțul neobișnuit de scădere a vânzărilor în ultimul trimestru, trase în jos de China. Piața chineză este uriașă, totalizând o treime din cea mondială de telefoane inteligente, dar economia a decelerat și domnește o prudență generată de tensiunile comerciale cu SUA. În egală măsură, chinezii cumpără mai multe telefoane de la Huawei și Xiaomi, care sunt mai ieftine decât cele produse de Apple și Samsung. Nu numai companiile tech resimt efectele încetinirii din China. Și o serie de alte firme, de la Tiffany la Ford Motor au anunțat un declin al vânzărilor.





Elon Musk și guvernul României au același prim-obiectiv: creșterea consumului. Doar că Musk investește continuu ● Nimic nou pe frontul de vest, internetul împinge din spate bursa americană ● Fără a face atâta vâlvă ca alții, IBM muncește din greu pentru ridicarea IQ-ului omenirii ● Samsung tușește, Apple strănută, iar gripa de care suferă vine tot din ChinaVersiunea cea mai ieftină de Model 3 costă 44.000 de dolari pe situl Tesla US. Producția versiunii Premium va continua în California. „Cele pe care le vom fabrica la Shanghai vor fi variante mai modeste de Model 3. Vrem să aducem în China cele mai convenabile versiuni de Model 3 și Model Y”, a adăugat Musk. Săptămâna trecută, Tesla a spus că planifică primele livrări în China începând cu luna martie, confirmând anunțurile anterioare. Conform declarației, prețul de pornire pentru Model 3 va fi de 499.000 yuani, adică 72.000$. (Business Insider)Acțiunile Amazon au crescut cu 3,44%, făcând-o cea mai valoroasă companie din lume cu o capitalizare de 797 milioane de dolari și eclipsând-o pe Microsoft, cu o capitalizare de 784 de milioane după o creștere cu 0,13%. Serviciul de vido-streaming Netflix, al doilea principal contribuitor la S&P .500, a cunoscut și el o creștere a prețului acțiunilor de 5,97%. Acțiunile acestor companii, precum și ale altora din sectorul tehnologic și de consum, și-au reluat creșterea după ce scăzuseră puternic în ultimul trimestru din 2018. Senzația de relansare de luni a fost în mare măsură o continuare a raliului de vineri. „Știrile de vineri au fost pozitive, jucătorii de pe piață sunt mai încrezători și procesul se autosusține”, a declarat un manager de portofoliu de la Globalt Investments din Atlanta. (Reuters)Specialiștii indieni au înregistrat peste 800 de patente, grupul lor fiind pe locul al doilea în lume, alături de 8.500 de alți inventatori de la IBM din 40 de țări. (Press Trust of India via Business Standard)Samsung se confruntă cu aspecte generale ca incertitudinea privind economia și lipsa nevoii oamenilor de un telefon nou, dar și cu tendințele de schimbare din sector, cum sunt accentul pe software, inteligență artificială și companii care sunt „platforme” – pe Amazon se petrece mult timp și se cumpără orice, spun analiștii. Ei afirmă că prezentarea lui Samsung de la CES din Las Vegas sugerează că grupul rămâne concentrat pe dispozitive, nu pe „ecosistem”.Samsung a anunțat luni seara că așteaptă vânzări de 52,4 miliarde de dolari în ultimul trimestru din 2018, în scădere cu 11% față de 2017 și la un profit operațional de 9,6 miliarde. (Associated Press)