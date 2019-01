Financial review Prima pagină a presei străine: De ce pare economia mondială atât de fragilă. Trump face presiuni prin intermediul televiziunii. Ghosn se apără, dar eliberarea pe cauțiune e tot mai departe. Deutsche Bank reduce bonusurile

Financial Times: Trump face presiuni prin intermediul unui discurs televizat pentru finanțarea zidului de la frontieră

Într-un discurs televizat, președintele Donald Trump a avertizat despre "criza umanitară și de securitate în creștere" de la granița sudică a Statelor Unite, dar s-a ferit să declare acest lucru ca reprezentând o stare de urgență națională- o acțiune care ar fi putut declanșa litigii în instanță și o reacție a Congresului.





Diiscursul domnului Trump a durat nouă minute și a fost difuzat de toate rețelele mari din Statele Unite, președintele reiterând faptul că SUA au nevoie de 5,7 miliarde de dolari pentru finanțarea unui zid la frontieră.





"Mii de vieți se vor pierde dacă nu vom acționa chiar acum", a declarat domnul Trump, așezat la biroul său din Oval Office.







Președintele Trump a dat vina pe democrați pentru oprirea a activităţii administraţiei timp de 18 zile, declarând că problema ar putea fi rezolvată cu ușurință dacă oponenții săi politici vor ceda cerințelor sale privind finanțarea zidului.

"Guvernul federal rămâne închis pentru un singur motiv: deoarece democrații nu vor finanțarea securității frontierelor."





Atât domnul Trump cât și liderii democrați ai Congresului s-au menținut ferm pe pozițiile lor, președintele dorind o barieră fizică, iar democrații insistă că nu vor sprijini niciun proiect de lege care ar finanța un zid.



Trump s-a mai referit în discursul său la problema imigrației, despre care a spus că este "o criză a inimii, o criză a sufletului”, dar că SUA nu mai poate găzdui imigranții care intră ilegal în țară. "Nu avem spațiul nesesar pentru a-i ține și nu avem nici o modalitate de a-i întoarce prompt acasă în țara lor", a spus Trump. "Toți americanii suferă din cauza imigrației ilegale necontrolate", a precizat Trump. "Acest lucru restrânge resursele publice și scade numărul locurilor de muncă și salariile", a adăugat acesta.



Alte articole din FT:





Martin Wolf: De ce pare economia mondială atât de fragilă

Ar trebui să fim preocupați de starea economiei mondiale? Da, e logic să fii îngrijorat. Asta nu înseamnă că ceva rîu se va întâmpla neapărat în viitorul apropiat. Dimpotrivă, economia mondială pare să se îndrepte către o încetinire ușoară.

Potrivit Goldman Sachs, ritmul creșterii economice mondiale a încetinit semnificativ în 2018. Semnificativă e încetinirea economiei chineze - motorul principal al creșterii globale din criza financiară din 2007-08. Germania și Japonia au înregistrat, de asemenea, contracții economice în al treilea trimestru al anului trecut. Piețele bursiere au fost și ele în criză. În parte, acest lucru reflectă, probabil, percepția agravantă a perspectivelor acestora. Aceste piețe în scădere ar trebui, de asemenea, să-și reducă consumul și investițiile.





Toate acestea sugerează că o încetinire ciclică stă să vină. Cu toate acestea, prognozele convenționale nu sunt foarte îngrijorătoare. OCDE a declarat în noiembrie anul trecut că "expansiunea globală a atins deja punctul culminant" și că creșterea globală a produsului intern brut va "încetini de la 3,7% în 2018 la aproximativ 3,5% în 2019 și 2020". Aceasta ar fi o aterizare ultra-ușoară.







Nimic nu sugerează însă că va fi vorba de o recesiune globală serioasă. Într-adevăr, în timp ce economiile capitaliste au fost întotdeauna ciclice, recesiunile globale sunt rare. Totuși, după cum susține Ray Dalio de la Bridgewater într-o notă, ciclul pe termen scurt este cea mai mică dintre provocările actuale. Există schimbări structurale în ceea ce privește tendințele diferite ale productivității și ale datoriilor pe termen lung. În mod esențial, acestea sunt evoluțiile care au făcut economia mondială fragilă.





"Productivitatea" ar trebui privită ca o sinteză a schimbărilor în economia mondială, în creșterea inegalității, prăbușirea ocupării forței de muncă în industria prelucrătoare sau în creșterea economiei digitale din ultimii anui. Evoluția pe termen lung ale datoriilor, care au accelerat din anii 1980, arată că acestea au reprezentat și o modalitate de a gestiona consecințele sociale și economice ale acestor schimbări structurale.





Aceste schimbări structurale au produs puternice efecte politice: o creștere a naționalismului și a populismului, Brexitul, alegerea dlui Trump, un război comercial între cele două cele mai importante economii ale lumii dar și o eroziune a ordinii economice globale liberale. În prezent, China, al cărei ciclu de îndatorare pe termen lung s-a accelerat după criza financiară, și-a cam atins limita acumulării de datorii.



Din păcate, spațiul unui răspuns dat unei posibile recesiuni e limitat pentru politicile monetare. Dacă Rezervele Federale ale Statelor Unite ar trebui să răspundă unei recesiuni semnificative, ratele pe termen scurt ar putea coborî la minus 2,5%. Banca Centrală Europeană și Banca Japoniei ar trebui să meargă însă și mai jos. În timp ce Banca Populară Chineză are mai mult spațiu de manevră, relansarea creditării în China duce la creșterea riscurilor pe termen lung.





Cel mai mare risc ar proveni din imposibilitatea unui răspuns coordonat și eficient la o încetinire economică la nivel mondial. Un alt pericol provine din posibila gestionare necorespunzătoare a nivelului datoriei publice și private. De asemenea, un al treilea pericol vine din riscul unei ”dezordini” politice mondiale care ar duce la o perturbare economică severă.



Problema care provoacă îngrijorare nu vin din starea ciclului economic pe termen scurt. Este foarte probabil să existe o încetinire modestă și ușor de gestionat. Preocupările ar trebui să se refere mai mult la contextul în care ar putea apărea o astfel de încetinire. Este vorba de instabilitatea politică, combinată cu epuizarea opțiunilor pentru o expansiune a creditului, care ar face dificilă chiar și o încetinire naturală a economiei.







Din păcate, nu există mecanisme de reducere a acestor surse de fragilitate. Acestea sunt adânc înrădăcinate și, având în vedere evoluțiile politice recente, sunt mult mai probabil să se înrăutățească decât să se îmbunătățească. Dacă e să vă îngrijorați, pentru asta ar trebui să vă faceți griji.







Carlos Ghosn își apără imaginea, în timp ce eliberarea pe cauțiune pare tot mai îndepărtată





În afară de părul în dezordine, obrajii adânciți și sandalele de plastic pe care le purta, Carlos Ghosn părea neschimbat.

În cele 10 minute în care i s-au acordat marți la tribunalul din Tokyo, fostul președinte al Nissan a apărat în fiecare secundă moștenirea sa de arhitect al alianței auto construite.

Timpul său scurt a fost folosit cu înțelepciune, așa cum a făcut de la arestarea lui din 19 noiembrie, întâlnindu-se zilnic cu avocatul său timp de două ore și jumătate. "Domnul Ghosn este foarte calm și rațional. Își folosește timpul în mod eficient", a declarat Motonari Otsuru, șeful echipei sale de avocați.



"Angajamentul meu moral față de Nissan nu mi-ar fi permis să mă retrag în momente cruciale", a spus dl Ghosn. - Căpitanul nu părăsește nava în mijlocul unei furtuni.

Dar, în câteva ore de la apariția sa la tribunal, din discursul avocaților săi reieșea că intervenția sa nu a schimbat prea mult din punct de vedere al posibilităților de a fi eliberat.







La conferință de presă care a urmat mărturiei domnului Ghosn, domnul Otsuru a avertizat că clientul său ar putea rămâne în spatele gratiilor pentru încă șase luni dacă va continua să respingă toate acuzațiile aduse împotriva sa - indicând o practică frecventă și controversată a instanțelor japoneze de a refuza eliberarea pe cauțiune a inculpaților care nu au recunosc nicio învinuire până la primul termen al instanței.





"I-am spus dlui Ghosn despre acest risc și el consideră că este foarte problematic", a spus dl Otsuru.





Audierea, solicitată de avocații săi, a fost ținută pentru a explica motivele detenției prelungite de la arestarea sa din 19 noiembrie. Președintele judecător, Yuichi Tada, a citit acuzațiile și a declarat că Ghosn a fost reținut din cauza riscului de a fugi, neavând restricții pentru zborul cu avionul, și a posibilității ca acesta să ascundă dovezi.



Ghosn este suspectat că, în octombrie 2008, a trasferat asupra companiei pierderi de circa 1,85 miliarde de yeni (16,6 milioane de dolari) rezultate din investiții personale, susțin procurorii. Cei din urmă au declarat că transferul a provocat daune companiei Nissan, care a constituit un depozit de 14,7 milioane dolari, între iunie 2009 și martie 2012, într-un cont bancar asociat.



În schimb, la 25 decembrie, o instanță din Tokyo l-a eliberat pe fostul director al Nissan, Greg Kelly, după mai mult de o lună de detenție, unde era reținut sub acuzația de fraudă financiară. Kelly a plătit o cauțiune de 70 de milioane de yeni (640.000 de dolari).





Diario de noticias: Regatul Unit neagă negocierile cu Bruxelles-ul pentru amânarea Brexit-ului

Ministrul Stephen Barclay afirmă că guvernul nu dorește să prelungească termenul din articolul 50 și reiterează faptul că obiectivul este ca ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană să aibă loc la data prevăzută: 29 martie.





Când a fost întrebat direct de BBC dacă dezminte articolul, ministrul a declarat: "Da, pentru că pot garanta că politica guvernului este aceea de a ieşi pe 29 martie, doamna prim-ministru a indicat acest lucru în mod clar în mai multe rânduri în Parlament".





"The Telegraph" citează trei surse europene neidentificate, conform cărora oficialii britanici au "testat apele" referitor la o prelungire a termenului prevăzut în articolul 50 din Tratatul de la Lisabona, care stabilește un termen de doi ani pentru ca o țară să finalizeze procesul de ieșire din Uniunea Europeană.









Akșam: Erdoğan nu a acceptat întâlnirea, consilierul lui Trump părăseşte Ankara









Handelsblatt: Deutsche Bank trebuie să facă economii așa că reduce bonusurile









Așa încât Sewing și colegii săi din consiliului de administrație intenționează să reducă semnificativ bonusurile pentru angajați față de anul precedent. Potrivit declarațiilor făcute de Sewing în anumite cercuri financiare, tăierile ar urca la 10% dar în anumite segmente din bancă ele ar fi și mai ridicate.







În ceea ce privește mecanismul de bonusare, Deutsche Bank dorește să diferențieze puternic angajații foarte buni de cei mai puțin buni. "Răspândirea este probabil să fie mai mare decât în ​​anii precedenți", a spus acesta.







Pentru 2017, banca a distribuit aproximativ 2,2 miliarde de euro în bonusuri legate de performanță, în pofida anului care a fost pe pierdere. Plata finală a bonusurilor acordate pentru anul 2018 se poate modifica în funcție de rezultatul din ultimul trimestru, deși pare clar că suma finală va coborî sub două miliarde.







Sewing a promis investitorilor o revenire după cei trei ani consecutivi de pierdere, iar potrivit informatiilor financiare, bonusurile sunt una dintre pârghiile care ar putea face acest lucru posibil.

