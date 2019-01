Finanțele au obținut doar jumătate din suma prognozată de la populație în cadrul Tezaur, anul trecut. Programul va continua în 2019

Titlurile de stat au avut o valoare nominală de un leu şi au putut fi cumpărate de către persoanele fizice rezidente majore la data efectuării subscrierii. Prima emisiune a avut o dobândă de 5% pe an şi scadența la 5 ani, cea de-a doua o dobândă de 4,5% pe an şi scadența la 3 ani, iar cea de a treia o dobândă de 4,5 pe an și scadența la 2 ani. Veniturile obținute în urma tranzacționării titlurilor de stat sunt neimpozabile.







MFP va continua și în anul 2019 emiterea de titluri de stat destinate exclusiv populației.





Astfel, pentru a ști cât intenționează statul să atragă de la populație prin aceste emisiuni, anul acesta, trebuie să fie adoptat bugetul pe 2019.



Ministerul Finanțelor Publice (MFP) susține că interesul pentru titlurile de stat adresate populației în cadrul programului Tezaur a fost crescut, deși a atras doar jumătate din cât estima. Plafonul a fost stabilit la 4 miliarde lei, iar instituția a reușit să atragă puțin peste 2,07 miliarde lei.“Dovada interesului crescut al populației față de această metodă de economisire este numărul mare de români, 52.239, care au ales să investească peste 2 miliarde de lei în titluri de stat. Aceasta este cea mai mare sumă investită în titluri de stat destinate exclusiv populației”, spune instituția.Titlurile de stat au fost achiziționate prin unitățile operative ale Trezoreriei Statului, precum şi prin rețeaua de oficii poștale ale Companiei Naționale Poșta Română, astfel:- prin Trezorerii: 1.734.314.674 de lei (40.759 investitori)- prin Poșta Română: 338.477.753 de lei (11.480 investitori).