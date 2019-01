Va mai continua deprecierea monedei naționale? Dacă da, până unde s-ar putea duce leul?

​ Leul a continuat să se deprecieze joi în fața euro, evoluția fiind similară și celorlalte monede din statele din jur. Cu toate acestea, nu trebuie să fii mare filozof al pieței valutare ca să estimezi că în viitorul apropiat leul nu se va întări semnificativ în fața monedei unice. O parte dintre economiștii șefi din bănci vorbesc despre posibilitatea de a ajunge în acest an la un curs de 4.75 de lei/euro, alții spun de 4.73 lei/euro, dar ideea e că am putea asista la o depreciere față de actuala valoare. Cât de mare, nu știm, deoarece un jucător important va fi și BNR care a repetat că regimul leului este unul de flotare controlată.







BRD: EURRON ar putea testa nivelul de 4,70, iar pentru 2019, plafonul se poate muta la 4,75 pe fondul problemelor din economie

În ultimii ani, leul era cea mai rezistentă monedă regională. Nu imună la mișcările din piață, dar cu volatilitatea cea mai mică. Cursul a suferit câteva episoade de fluctuații mai mari, pe fondul crizei din Italia, a celei din Turcia, a discuțiilor privind Brexitul, dacă e să ne referim doar la episoadele externe.



















Pe plan intern, se arată într-un Raport al BRD din decembrie, persistența zgomotului politic și amenințările la adresa statului de drept au fost, de asemenea, un catalizator pentru intensificarea fluctuațiilor monedei naționale. ”Finanțarea deficitului de cont curent și a datoriei externe vor fi principalii factori care vor decide cursul EURRON. De asemenea, incertitudinile din mediul economic global va rămâne un risc pentru evoluția monedei, ducând probabil la noi valuri de aversiune la risc, cu impact negativ asupra activelor din piețele emergente. Riscurile interne nu pot fi trecute cu vederea, în special cele legate de derapajele fiscale”, mai notează autorii Raportului BRD.

”Credem că EURRON ar putea testa nivelul de 4,70, iar pentru 2019, plafonul se poate muta la 4,75 pe fondul problemelor din economie (o creștere economică mai lentă, creșterea deficitelor gemene). BNR va continua cel mai probabil să acționeze prin utilizarea gestiunii lichidității pentru a limita mișcările excesive ale leului, care ar putea amplifica dezechilibrele interne”, mai arată raportul BRD, realizat de departamentul de Cercetare din BRD-GSG, condus de economistul șef Florian Libocor.

BT: cursul maxim anual EUR/RON ar putea crește la 4.73 în 2019, 4.78 în 2020, respectiv 4.84 în 2020





Într-un raport similar, Banca Transilvania estimează un maxim de 4.73 de lei/euro în acest an și o medie de 4.71 a cursului. ”În scenariul actualizat cursul maxim anual EUR/RON ar putea crește la 4.73 în 2019, 4.78 în 2020, respectiv 4.84 în 2020”, arată raportul BT, semnat de economistul șef Andrei Radulescu.





"Leul românesc a continuat tendinţa de depreciere în raport cu moneda unică europeană spre un nivel minim istoric în şedinţa de tranzacţionare de astăzi, evoluţie determinată, în principal, de provocările din sfera echilibrelor macroeconomice şi de incertitudinile de politică economică pe plan intern, într-un context caracterizat prin volatilitate pe pieţele financiare internaţionale. Pe de o parte, România a înregistrat în 2018 cele mai ridicate niveluri ale deficitului de cont curent (% din PIB) şi ale deficitului bugetar (% din PIB) dintre ţările regiunii membre ale Uniunii Europene, situându-se, totodată, pe primele locuri la nivelul UE", a explicat Andrei Rădulescu, citat de Agerpres. De asemenea, acesta a afirmat că măsurile fiscal-bugetare anunţate la final de 2018 şi absenţa unui proiect de buget pe anul 2019 au contribuit la intensificarea percepţiei de risc privind evoluţia deficitului bugetar în 2019, fiind în creştere probabilitatea poziţionării peste pragul de 3% din PIB, limita impusă de Pactul de Stabilitate şi Creştere.







"Nu în ultimul rând, Banca Centrală a semnalat o consolidare a politicii monetare pe termen scurt, iar pe piaţa monetară şi pe piaţa titlurilor de stat ratele de dobândă s-au diminuat în ultimele şedinţe, factori care au condus la atenuarea cererii pentru lei", a spus Andrei Rădulescu.





BCR: Cursul leu/euro ar putea fi 4.77 la finele anului





Credem în scenariul în care leul se va deprecia gradual și lent în trimestrele următoare (până la 2-3%), datorită riscurilor legate de deficitele gemene și de capacitatea limitată a BNR de a implementa o politică monetară independentă, arată și un raport al BCR, care estimează un leu cotat la un curs de 4.77 în fața euro, la finele acestui an, realizat de economistul șef Horia Braun.





Rolul Băncii Centrale este de atenuare a mişcărilor excesive care pot apărea pe piaţa valutarăşi pe cea monetară interbancară, în condiţiile în care noile măsuri intrate în vigoare la începutul acestui an schimbă datele pe cele două pieţe, astfel încât se caută noi niveluri de echilibru, a declarat pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României, Dan Suciu.



"În semestru doi al anului trecut, am avut o stabilitate relativă a cursului de schimb, cu o variaţie în jur de 1 procent, între 4,62 - 4,67 (lei/euro - n. r.), ca urmare a îmbunătăţirii unor indicatori fundamentali, cum ar fi rata inflaţiei, dar şi a unei stabilităţi în privinţa variaţiei dobânzilor pe pieţele interbancare, inclusiv o marjă uşor pozitivă comparativ cu alte pieţe din zonă. Noile măsuri care au intrat în vigoare la începutul acestui an schimbă datele pe cele două pieţe - valutară şi monetară interbancară - care sunt strâns corelate şi, ca urmare, pe aceste pieţe, se caută noi niveluri de echilibru. În condiţii de maximă incertitudine, rolul BNR este de atenuare a mişcărilor excesive care pot apărea pe aceste pieţe", a explicat Suciu.