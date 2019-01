​​Corporate Report: Boeing întrece Airbus în cursa pentru comenzi; UE investighează regimul fiscal al lui Nike în Olanda; Saudiții de la Aramco fac prima emisiune globală de obligațiuni; Uzina Tata Steel din Olanda- „fabrică a viitorului”; Volkswagen ia un executiv de la Apple

Boeing o întrece pe Airbus în cursa pentru comenzi din 2018.

După cinci ani de supremație, europenii sunt întrecuți de rivalii americani la numărul de avioane comandate și au cota cea mai mică din ultimii șase ani din piața de 150 de miliarde de dolari. Airbus a avut 747 de comenzi ferme în 2018, cu o treime mai puține decât anul trecut, cu tot cu cele 135 pentru A220 preluate de la canadienii de la Bombardier, în timp ce Boeing s-a bucurat de 893. Europenii au livrat 800 de avioane, în creștere cu 11%, dar i-au lăsat pe americani să fie cel mai mare producător din lume ca volum pentru al șaptelea an consecutiv. Chiar dacă Boeing nu și-a atins ținta de livrări, iar Airbus a fost nevoit s-o reducă din pricina constrângerilor din industria orizontală globală, cererea susținută de aeronave de pasageri a sporit livrările mondiale totale cu 8%, cea mai mare creștere din ultimii șase ani. În revenire, Boeing a profitat de disponibilitatea mai mare și reducerea costurilor la 787 Dreamliner și a reușit să-și limiteze rivala la segmentul lucrativ al aeronavelor cu puțin peste 200 de pasageri. Numărul de comenzi evidențiază justețea deciziei lui Airbus de a prelua seria C care provoca pierderi la Bombardier și care i-a adus comenzi în valoare de 12 miliarde de dolari. Fără această injecție, Airbus a avut nunai 41% din piața pe care concurează cu Boeing, cel mai mic nivel după 2009. Consecință a presiunilor cu care se confruntă pe piața avioanelor mari și foarte profitabile, compania europeană a fost depășită în proporție de trei la unu de americani pentru al doilea an la rând. (Reuters)

Uniunea Europeană investighează regimul fiscal al lui Nike în Olanda .

Sunt vizate două companii olandeze care sunt parte a operațiunilor globale ale gigantului echipamentelor de sport și conformitatea cu regulile UE privind ajutorul de stat a regimului fiscal convenit cu autoritățile naționale. „Statele membre nu trebuie să permită companiilor să orchestreze structuri complexe care să le reducă incorect profiturile impozabile și să le ofere avantaje nemeritate în fața concurenților”, a declarat joi Margarethe Vestager, comisarul european pentru concurență. Un comunicat de la Nike a replicat că firma „dă asigurări riguroase că se supune legilor fiscale ca și celelalte companii care operează în Olanda. Credem că investigația Comisiei Europene este nejustificată”. Guvernul olandez nu a reacționat.

Gigantul petrolier saudit Aramco va face prima emisiune globală de obligațiuni.

Ministrul saudit al energiei, Khalid Al-Falih, a anunțat joi la Riad că Aramco va ieși pe piețele financiare în trimestrul al doilea în căutare de fonduri pentru achiziționarea lui Sabic, tot un gigant, dar din petrochimie, contra unei sume în jur de 70 de miliarde de dolari. Obligațiunile Aramco vor fi probabil nominate tot în dolari SUA. Datoria îl va obliga pe cel mai mare producător de petrol al lumii să-și dezvăluie conturile în fața investitorilor pentru prima oară de la naționalizarea sa de acum 40 de ani. Va trebui să facă publice și date privind rezervele de petrol și operațiunile. Regatul a făcut un pas în acest sens prin distribuirea primului audit al rezervelor de petrol și gaze ale lui Aramco de după 1980. Inițiativa obligațiunilor va veni în contextul reactivării planurilor guvenului saudit de a vinde acțiuni ale companiei. Al-Falih a reiterat comentariile din 2018 ale prințului coroanei, Mohammed bin Salman, privind o ofertă publică inițială Aramco în 2021. Nu s-a comunicat o valoare potențială a vânzării de obligațiuni, dar este posibil să fie una din cele mai mari din istorie pentru o companie. În 2013, Verizon Communications a colectat 49 de miliarde de dolari pentru a cumpăra acțiunile unității sale de telefonie celulară deținute de Vodafone Group, iar în 2016 Anheuser-Bush InBev a obținut 46 de miliarde pentru a o prelua pe SABMiller. În timp ce Aramco se pregătește pentru debutul pe piața internațională de obligațiuni, regatul însuși a vândut miercuri titluri de stat de 7,5 miliarde de dolari, într-o primă testare a interesului investitorilor după asasinarea ziaristului Jamal Khashoggi de la Washington Post. (Arabian Business)

Uzina Tata Steel din Olanda este o „fabrică a viitorului”.

Forumul Economic Mondial (WEF) a evaluat peste 1.000 de fabrici în 2018 și a desemnat Tata Steel IJmuiden ca „far al industriei”, împreună cu alte șase capacități de producție ultramoderne, văzute de asemenea ca lideri în tehnologiile din „A patra revoluție industrială”. Astfel, Tata Steel intră într-o rețea de 16 uzine care constituie pentru WEF avangarda mondială a platformelor educaționale pentru producție. Pentru a facilita însușirea și adaptarea de noi tehnologii de către altele, companiile-„far” se angajează să-și deschidă porțile și să-și împărtășească cunoștințele către alte firme industriale. Capacitatea Tata Steel de la IJmuiden a fost apreciată pentru metodele analitice de optimizare a utilizării materiilor prime, creșterea randamentelor în fiecare etapă a fabricației oțelului, îmbunătățirea continuă a logisticii între procedee și calitatea produselor livrate. (Press Trust of India)

Volkswagen recrutează un executiv de la Apple pentru vehicule autonome.

Alexander Hitzinger, 47 de ani, va fi directorul responsabil cu dezvoltarea tehnică a diviziei de vehicule comerciale, inclusiv autonome și pentru „Mobilitatea ca serviciu”, o inițiativă care va încredința mașini și celor care nu le sunt proprietari. Hitzinger a lucrat la divizia de automobile electrice a lui Apple, după ce fusese la Porsche, divizia de mașini sport a lui VW. Anterior, inginerul german făcuse parte din specialiștii de la Red Bull Technology din Formula 1. Noua sa poziție reflectă dorința lui VW de a concura cu companiile tech de pe Silicon Valley în cursa de dezvoltare de automobile eficiente și autonome. (Reuters)

După cinci ani, Boeing zboară iar peste numărul de comenzi ale lui Airbus ● Nike este bănuită de UE că nu are un comportament sportiv în Olanda ● Chiar și gigantul saudit al petrolului umblă după dolari internaționali cu turbanul în mână ● Indienii de la Tata Steel sunt în avangarda noii revoluții industriale în... Europa ● Volkswagen recrutează un neamț de la Apple pentru a nu rămâne de căruță în cursa pentru mașini autonome lansată de SiliconValley.Nu este pentru prima oară când regimul fiscal al companiilor străine din Olanda a contravenit reglementărilor europene. În 2015, Comisia Europeană a decis că Starbucks a beneficiat de avantaje fiscale și a obligat autoritățile să recupereze de la companie 25,7 milioane de euro. O altă cercetare vizează înțelegerile dintre guvernul olandez și Ikea. Astfel de investigații au dus în trecut la recuperări uriașe de impozite. În august 2016, Comisia a stabilit că Irlanda a acordat beneficii fiscale incorecte lui Apple, ceea ce a dus la recuperarea de către autorități a 14,3 miliarde de euro. (Associated Press)