Nestlé România închide fabrica din Timișoara

Nestlé România anunță intenția de a începe demersurile pentru închiderea unității sale de producție din Timișoara până la finalul lunii mai 2019, potrivit unui mesaj al companiei, transmis HotNews.ro. Conducerea a informat angajații cu privire la această intenție, fiind vizați 388 de angajați. "Închiderea unității din Timișoara este o decizie extrem de dificilă, luată după analize amănunțite. Pe plan local, Nestlé își desfășoară activitatea pe o piață care trece printr-o perioadă de schimbări rapide, caracterizată de noi tipare de consum și deficit de muncă, într-un mediu competitiv” a declarat Leszek Wacirz, Country Manager Nestlé România.





Analizăm toate opțiunile pentru a oferi sprijinul necesar colegilor noștri. Prioritatea noastră constă în atenuarea acestei schimbări în raport cu angajații noștri, mai spune country managerul Nestle.





Istoria Nestlé în România

Fabrica din Timișoara a fost achiziționată de Nestlé în anul 2000 și are o producție anuală de peste 10.000 tone de dulciuri și cafea. Pentru a se adapta la contextul în schimbare, Nestlé a căutat o soluție sustenabilă care să ofere flexibilitatea necesară în producție pentru toate mărcile sale. Fabricarea produselor Nestlé va continua în alte locații în încercarea de a simplifica procesele și de a funcționa mai eficient, astfel încât consumatorii să nu fie afectați.Cele 30 de persoane angajate la Nestlé Regional Cost Competence Centre din Timișoara – centrul de servicii financiare al Nestle – nu sunt afectate de această decizie și își vor continua activitatea într-o nouă locație în centrul orașului.”Am inițiat un amplu proces de consultare cu angajații și cu sindicatul pentru a identifica cele mai bune soluții prin care putem să ne susținem oamenii în această perioadă. Explorăm toate căile posibile, de la asistență în găsirea de noi locuri de muncă sau în dobândirea abilităților necesare în procesul de reangajare și până la organizarea unor târguri de locuri de muncă în incinta fabricii. Angajații care vor fi disponibilizați vor beneficia de salarii compensatorii în funcție de vechimea lor în companie.", a declarat Jackie Avery, Director Resurse Umane Nestlé România.În același timp, Nestlé își reafirmă angajamentul față de piața din România, continuând investiția atât în mărci puternice, cât si în dezvoltarea sustenabilă a activității companiei în ansamblu.Nestlé isi va continua activitatea cu ajutorul echipelor din sediul central din București, biroul Regional Cost Competence Centre din Timișoara, și echipei de vânzări active în întreaga țară.Nestlé a intrat pe piața din România în 1995 și a devenit unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața de alimente şi băuturi, cele mai multe dintre branduri fiind lideri în categorie. Portofoliul Nestlé România cuprinde o gamă largă de produse din diverse categorii, pentru a răspunde cererii consumatorilor: băuturi (NESCAFÉ, Nesquik), dulciuri (JOE, Nesquik, Kit Kat, Lion, After Eight, Smarties), produse culinare (Maggi), hrană pentru copii (Nestlé Infant Nutrition), Nestlé Professional - divizia de soluții „out of home”, batoane și cereale pentru micul dejun (Nestlé Fitness, Musli, Nesquik, Chocapic etc.) și hrană pentru animale (Purina). NESCAFÉ Dolce Gusto a deschis piața sistemelor de băuturi pe bază de capsule în România prin lansarea primului aparat NESCAFÉ Dolce Gusto în septembrie 2009 și a cunoscut o evoluție spectaculoasă, oferind în prezent peste 20 de sortimente de cafea de calitate profesională. Nespresso, nume de referință la nivel mondial în domeniul cafelei de lux sub formă de capsule, este prezent oficial în România ca divizie de lux a Grupului Nestlé, începând cu anul 2014.