Interviu Dan Popovici (OTP AM): Îmi spunea un thailandez că nu primește un salariu nemaipomenit, dar e mulțumit că are o asigurare de sănătate și va avea pensie. Câți români gândesc așa?

Foarte pe scurt:

Românii ar trebui să aibă un fond de economisire de urgență și unul pe termen lung

Sfatul specialiștilor este ca românii să utilizeze o economisire automată

De la randamente pozitive pe întreg anul 2018, după Ordonanța 114 au ajuns astăzi la randamente negative



Fondurile de investiții trebuie să ofere soluții, mai ales în contextul incertitudinilor legate de Pilonul II

Pilonul pensiei ocupaționale seamănă cu Pilonul III

Multinaționalele ar putea fi primele care vor oferi pensii cupaționale

Războiul comercial dintre SUA și China care pot să ducă la intrarea Chinei în recesiune sau o aterizare dură a Chinei. Ar putea avea repercusiuni în România

O intrare în recesiune la nivel mondial ar afectat tot ceea ce înseamnă active riscante pe următoare perioadă

Nu am văzut bugetul pe 2019 și e foarte greu să ai o modelare macroeconomică, să vezi ce se întâmplă și cum vor fi cheltuiți banii.

Sunt două tururi de alegeri, anul acesta, și ar putea să apară derapaje fiscale

E de așteptat să apară noi taxe sau să crească unele existente

E posibil să vedem din nou o creștere a inflației

Creditarea ar putea încetini în acest an, lucru ce se va reflecta asupra creșterii economice







OUG 114 am văzut-o seara și nu mi-a venit să cred. Am zis că nu poate fi adevărat. Ulterior ne-am întâlnit cu toții, colegii de la investiții (din cadrul OTP AM n.r.) și am încercat să discutăm de știre. Am început să citim și OUG și să vedem ce avem de făcut, ce tranzacții se pot face pentru a diminua cât mai mult pierderile.

CUM SĂ INVESTEASCĂ ROMÂNII

„Trebuie să fii conștient că dobânda oferită la un depozit în euro este extrem de mică. Pe de altă parte, există fonduri de investiții denominate în euro, dolari. În mod evident unul dintre principiile cele mai importat al investițiilor este diversificarea”, susține Popovici.







Dacă ne uităm la cum a evoluat cursul euro/ron câștigul în euro este mic. Dacă investeai în euro pe parcursul anului trecut, cursul a crescut extrem de puțin. În ultimele câteva zile am văzut o ușoară depreciere a leului în fața euro, dar eu cred că BNR nu va lăsa o depreciere majoră a leului în următoare perioadă. Este posibil ca randamentul unui plasament în lei să fie mai mare decât aprecierea unei investiții în euro în care stăteau cu o dobândă de 0,1%.

Noi trebuie să le oferim oamenilor niște soluții, poate niște pachete de fonduri sau fonduri de fonduri prin care oamenii să găsească un răspuns la problemele lor, la ideea de a economisi pe termen lung de a pune bănuț cu bănuț deoparte fără să le afecteze nivelul de trai actual.

Sunt convins că până la urmă câteva sute de lei în funcție de venitul fiecăruia nu te afectează în mod dramatic nivelul de trai pe care îl ai astăzi. Acești bani pot să aibă un impact semnificativ pentru 20-30 de ani.

PROIECTUL PENSIEI OCUPAȚIONALE

În momentul de față nu știu câți dintre români își pun problema în momentul în care au de ales între două job-uri, dintre care unul să spunem că-i dă 3.000 de lei net plus 300 lei pensie ocupațională, iar celălalt îi dă 3.000 de lei net plus încă 100 de lei în mână. Există riscul foarte mare ca foarte mulți oameni pentru 100-200 de lei să se ducă către acel angajator și nu către angajatorul care își pune problema de a-i oferi o pensie ocupațională.

RISCURI ECONOMICE LA ADRESA ECONOMIEI ROMÂNIEI

Există o serie de riscuri externe foarte importante care nu trebuie uitate. Aici trebuie să amintim de războiul comercial dintre SUA și China care pot să ducă la intrarea Chinei în recesiune sau o aterizare dură a Chinei. Orice lucru rău care se întâmplă cu China are reprecusiuni și asupra marilor economii exportatoare ale UE, mă gândesc aici în primul rând la Germania și în mod evident asurâpra economiei României pentru că principalii noștri parteneri comerciali sunt țările Europei, în special Germania. Aici văd un risc care este total în afara controlului nostru.

Cred că o intrare în recesiune la nivel mondial ar afectat tot ceea ce înseamnă active riscante pe următoare perioadă. Este foarte greu de crezut ca Bursa de la București să aibă o evoluție total decorelată de piețele internaționale de capital.

Alte riscuri externe sunt riscurile geostrategice. Aici pot să aibă un impact mai mare sau mai mic asupra piețelor internaționale plecând de la conflictul înghețat dintre SUA și Rusia, ce se întâmplă în Siria, în relația dintre SUA, Iran, Arabia Saudită. Toate sunt purtătoare de riscuri care pot să afecteze pe termen scurt piețele internaționale. Pot să ducă la o creștere accelerată a volatilității și cred că o parte din volatilitatea piețelor internaționale poate fi resimțită și la București.

Și Brexitul este o problemă. În continuare este incredibil că nu se poate semna un acord. Pe 15 ianuarie va fi vot în parlament. În cazul Brexit lucrurile se schimbă și precipită atât de rapid că aproape este incontrolabil de a-ți forma o opinie.

Legat de situația internă, avem problema că nu am văzut bugetul. E foarte greu să ai o modelare macroeconomică, să vezi ce se întâmplă și cum vor fi cheltuiți banii.

Mai mult decât atât, anul acesta vom avea două ture de alegeri. Pentru români, alegerile europarlamentare sunt puțin importante ș iprezența la vot este relativ mică, dar urmează apoi alegerile pentru președinție. În 2020 avem alegerile pentru Parlament. În aceste condiții, este de așteptat să apară în continuare derapaje pe zona fiscală.

Toate aceste derapaje trebuie să aibă, la rândul lor, finanțate. Pe deoparte o să avem niște măsuri prociclice, iar pe de altă parte e de așteptat să apară taxe noi sau creșteri de taxe.

Pe zona fiscală este în continuare un risc important. Aici mă gândesc, pe deoparte, la evoluția titlurilor de stat românești pentru că acum după ce a apărut OUG, care până la urmă OUG aducea la stat o serie de venituri noi.... Știrea e pozitivă pentru investitorii în titluri de stat. Asta înseamnă că Guvernul a găsit o sursă de finanțare pe termen scurt care să finanțeze deficitul, să acopere o parte din cheltuieli. Am văzut o apreciere a obligațiunilor românești. Pe de altă parte, am văzut o creștere de salarii acum, suntem în an electoral, deci este posibil să vedem din nou o creștere a inflației. Am văzut ceva majorări de accize. E de așteptat ca titlurile de stat românești să performeze mai slab. Există un mare semn de întrebare legat de Pilonul II, dacă acționarii celor 7 administratori vor dori să vină cu aport de capital.

Citesc multe rapoarte de analiză. Am văzut multe estimări. Totuși analiștii văd între 2,5% - 3,5% creștere economică pentru 2019, mai aproape de 3%. Este mai mult decât optimistă creșterea de 5,5% (pe care vrea guvernul să fundamenteze bugetul n.r.). Vom vedea o încetinire a economiei.

Opinia mea personală este că vom vedea o încetinire a creditării. A apărut noua legislație impusă de BNR prin care se îngrădește creditarea persoanelor fizice. O parte dinte cei care ar fi putut să-și ia credite nu mai sunt eligibili. Există posibilitatea ca mai puțini oameni să-și ia credite, iar creșterea economică vine și din creditare pentru că acei oameni iau credite ca să consume. Atunci vedem o scădere de consum și o scădere creșterii economice.

Fondurile de investiții au greșit când au încercat să vândă aceste instrumente și poate ar fi trebuit să vândă soluții pentru nevoile populației, susține Dan Popovici, director general al OTP Asset Management, într-un interviu acordat HotNews.ro. El a precizat că fondurile cu expunere pe piața românească au mers bine aproape tot anul trecut, dar de la jumătatea lunii decembrie, de la randamente pozitive de 2-5%, au ajuns la evoluții negative de -5 - -7%. Motivul îl reprezintă Ordonanța lăcomiei 114/2018 prin care s-au introdus noi taxe. Dan Popovici a mai vorbit, în cadrul interviului, despre cum pot economisi românii în acest an, riscurile la adresa economiei, Pilonul II de pensii și proiectul aflat în dezbatere privind pensiile ocupaționale.“Acțiunile românești au performat foarte bine până aproape de luna decembrie. Toată piața s-a corectat foarte puternic în luna decembrie și în momentul de față nu suntem foarte optimiști pe acțiunile românești. Fondurile, la mijlocul lunii decembrie, aveau randament pozitiv, 2-5%, iar în momentul de față fondurile sunt pe ultimul an cu un randament de -5 - -6 – -7%, în funcție de cât de expuse sunt pe piața locală. Anumite acțiuni au fost penalizate ai mult decât altele. A fost un impact sever (al OUG 114 n.r.)”, spune Popovici.Pe lângă sectorul bancar, si companiile din energie, telecomunicații, sunt afectate de OUG.„Rezultatele financiare ale acestor companii vor fi afectate și în mod automat și investitorii minoritari sunt afectați. Este foarte greu să fim optimiști pe o perioadă imediat următoare”, este de părere oficialul OTP Asset Management.El recomandă să-și facă un plan și să aibă o abordare pe termen lung. Ar trebui să existe două zone de economisire:Ar trebui să existe, pe deoparte, un fond de urgență și să fie folosite, pe deoparte, depozitele bancare, conturi de economii sau fonduri de obligațiuni cu durată sub un an. E recomandat să ai 2-3 salarii în acest fond de urgență pe care să-l ții în instrumente extrem de lichide care nu reușesc să bată neapărat inflația, dar care să fie fondul tău de urgență pentru o urgență medicală, defecțiuni a mașinii, o problemă la casă.Pe de altă parte trebuie să ai o zonă de economisire pe termen lung. Sfatul nostru este să utilizezi economisire automată. Îți creezi un portofoliu pe termen lung și lunar vii cu o anumită sumă de bani 5-10% din veniturile pe care le ai și le investești lunar într-un portofoliu predefinit. În funcție de orizontul tău de timp poate să conțină și fonduri de investiții, acțiuni, obligațiuni, titluri de stat. Ideea e ca orizontul să fie suficient de lung și să te gândești că atunci prețul unuia dintre instrumente scade, nu este altceva decât o oportunitate de a cumpăra mai ieftin acel instrument financiar.El este de părere că este bine să investești și în euro.Prima este pe active, precum acțiuni, obligațiuni, real estate. Pe de altă parte poate să apară și diversificarea valutară, adică o bucățică din portofoliu să fie în lei o alta în euro și una în dolari.„În momentul în care ți-ai făcut un astfel de portofoliu, trebuie să ai o tărie suficient de mare și să nu spui că: „Ia uite, dolarul acum e mai mare ca euro, mai vine vând”. Nu trebuie să te transformi în speculator. Într-adevăr, sunt speculatori, oameni care câștigă bine din speculații atât valutare cât și bursiere, dar consumul de timp și nervos este foarte mare. Ai cele mai mari șanse să nu nimerești. Mai bine ai o abordare constantă, în care spun că pun 50 euro/lună într-un fond de obligațiuni denominat în euro, încă 50 dolari în dolari și 100 lei într-un fond în lei”, a mai arătat reprezentantul administratorului de fonduri.„Aici cred că noi într-o oarecare măsură poate am greșit pentru că am încercat să le vindem fonduri de investiții. Nu cred că asta trebuia să facem. Îmi doresc să aibă loc o transformare a noastră și să ajungem să nu ne mai punem problema să vindem un fond sau altul, ci să vindem soluții pentru nevoile lor, pentru cea ce-și doresc ei”, a spus Popovici.Este nevoie de soluții, crede el, mai ales în contextul actual în care avem atâta incertitudine legată de Pilonul II de pensii.„Trebuie să reușim cu toții să-i facem pe oameni să înțeleagă că nu pot să se aștepte să aibă o viață bună la pensie și suficient de multe venituri disponibile doar din Pilonul I. În condițiile acestea trebuie ca o parte din ce în ce mai importantă din venituri să și le economisească pe termen lung”, a explicat acesta.„Seamănă cu Pilonul III. Ideea este că acolo totul este opțional. Pilonul de pensii ocupaționale în alte țări funcționează extrem de bine. Olanda este țara în care funcționează foarte bine, numai că eu cred că are legătură cu nivelul de educație financiară a salariaților”, spune Dan Popovici.„Pe de altă parte, trebuie văzute mai multe norme pentru că e clar că este o bătaie de cap și un lucru complicat și pentru angajatori. Eu mă aștept ca multinaționalele să fie primele care să ofere acest beneficiu. Șansa acestei scheme este că în momentul de față este o cerere mare de personal și este posibil ca unele companii să o vadă ca pe o atragere de personal. Nu știu cât de receptivi sunt în momentul de față românii în a mai primi o promisiune”, a precizat reprezentantul OTP AM.În acest context și-a amintit o discuție purtată cu un thailandez:Am fost acum 7 ani în Thailanda. Am avut o problemă medicală, am ajuns într-un spital și discutam cu un asistent medical. Îl întrebam cum e viața, dacă e mulțumit. Omul spunea: „N-am un salariu foarte mare, dar aici primesc pensie și asigurare de sănătate, ceea ce este extrem de important”. Era un băiat tânăr, la peste 20 de ani. Mi s-a părut extraordinar cum un tânăr de peste 20 de ani din Thailanda spunea că nu primea un salariu nemaipomenit dar faptul că primesc pensie și asigurare de sănătate e lucrul care contează. Câți români gândesc în felul acesta? Cred că mai avem și era Thailanda.Dan Popovici vede o serie de riscuri atât externe cât și interne: