Banca Transilvania anunță că nu mai face investiții, în urma taxei pe active / Omer Tetik: Zeci de firme de construcții nu vor primi contracte, iar digitalizarea, amânată

Banca Transilvania avea în plan renovarea a peste 200 de agenții, iar asta înseamnă că zeci de firme de construcții nu vor primi contractele astea, a declarat directorul general al Băncii Transilvania, Omer Tetik, într-o conferință de presă, referindu-se la Ordonanța 114, prin care băncile vor fi taxate în funcție de nivelul ROBOR.







"BT avea în plan renovarea a peste 200 de agenții. Asta înseamnă că zeci de firme de construcții nu vor primi contractele astea. Pentru digitalizare, suntem în faza de lansare. Am zis să amânăm a doua fază. Noi nu am cumpărat de pe Google store, noi plătim 40 milioane lei pentru sustenabilitate, performanţă, hardware, software", a spus Tetik.

El a precizat că Banca Transilvania, cu acționariat 60% românesc, nu poate să se bucure unde a ajuns.







"OUG a fost publicată la sfârșitul anului 2018, astăzi este 18 ianuarie și nu avem idei. După un an foarte bun, nu am putut să ne bucurăm unde am ajuns. Această bancă locală după 25 de ani în care am reinvestit profitul în capitalul băncii, am dat peste 1,7 miliarde lei pentru programe de conversie a creditelor în franci elvețieni, puteam să mergem cu litigii și vedeam dacă câștigam, acum ne întrebăm de ce nu am dat banii acționarilor băncii. Oamenii au avut încredere. Și BT este aproape o bancă străină. Aproape 60% este capital românesc. Noi nu avem o șansă să parcam activele undeva. Am avut încredere în țară, ţara în noi și am dat credite pentru IMM-iști", a spus reprezentantul băncii.







Potrivit acestuia, dobânzile la credite nu vor crește, dar investițiile vor fi diminuate.







"Nu va fi alegere despre cum mărim dobânzile. Clienții nu pot să digere creșteri de dobânzi agresive. Vom diminua investițiile, vom trainui mai puțini oameni. Nu vrem să transmitem povara la ei (la clienți n.r.). Nu este vina lor. Noi avem o responsabilitate. Noi va trebui să fim foarte selectivi (în alegerea clienților n.r.)", a precizat Tetik.





El a mai spus că este posibil ca mai puține IMM-uri să primească credite de la Banca Transilvania.