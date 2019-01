CFA România: Leul își va continua deprecierea, media așteptată în acest an fiind de 4,78 lei/euro. ROBOR este anticipat la 3,38%. Prețurile ar putea crește

Analiștii CFA România estimează o continuare a deprecierii monedei naționale în raport cu euro în următoarele șase luni. Referitor la întreg anul, aproape 88% dintre ei cred că leul va continua să piardă teren și niciunul nu se așteaptă la apreciere. Restul cred că nu va fi nicio schimbare, în următoarele 12 luni.În medie, în următoarele șase luni se așteaptă, în medie, la un curs 4,7168 lei/euro. În ceea ce privește așteptările pentru următoarele 12 luni, anticipează 4,7883 lei/euro.ROBOR la trei luni este anticipat a fi în medie, în următoarele 12 luni, la 3,38%.56,1% dintre ei consideră că imobiliarele sunt supraevaluate în marile orașe, 34,1% cred că sunt prețuri corecte, iar 9,8% nu știu.De asemenea, analiștii CFA anticipează faptul că vor scădea veniturile. Aproape 44% se așteaptă la acest lucru, 41,5% cred că vor fi aceleași câștiguri, iar 14,6% cred că vor crește. În ceea ce privește avuția personală, 81% se așteaptă la scăderi, 4,8% la creșteri, iar restul cred că va fi la fel. Aici intră atât investițiile în imobiliare, cât și instrumente financiare.52,4% cred că în următoarele 12 luni situația ocupării forței de muncă se va înrăutăți, 45,2% cred că va fi la fel, iar restul cred că se va îmbunătăți.Condițiile de business se vor înrăutăți în viziunea a 85,7% dintre ei, iar restul cred că va fi la fel.Mai mult, anticipează o creștere a prețurilor. 54,8% se așteaptă la acest lucru, 14,3% anticipează opusul, iar 31% cred că nu vor fi schimbări.În ceea ce privește Brexit, 57,5% nu se așteaptă ca Marea Britanie să iasă din UE, 30% cred că se va produce în acest an, iar 12,5% nu știu.În luna decembrie 2018, Indicatorul de Încredere Macroeconomică al CFA România a scăzut față de luna anterioară cu 15,6 puncte până la valoarea de 28,7 puncte (față de aceeași lună a anului anterior, Indicatorul a scăzut cu 12,3 puncte). Sunt de remarcat anticipațiile de scădere a indicelui BET al Bursei de Valori București, în următoarele 12 luni, peste 73% dintre respondenți anticipând aceasta evoluție.CFA România este asociația profesioniștilor în investiții din România, în mare parte deținători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA).În prezent, CFA România are peste 235 de membri, majoritatea deținători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA) sau candidați pentru unul din cele 3 niveluri ale examinării care conduce la acordarea acestui titlu.