Codirlașu (CFA România): Mă aștept la o încetinire a economiei. Probabil va fi introdus impozit progresiv pe muncă

Anul trecut, înainte de Ordonanța 114 prin care se introduc noi taxe, analiștii economici vedeau cu ochi buni mersul economiei în acest an. Perspectiva lor arată diferit astăzi. Adrian Codirlașu, președinte CFA România, spune că, în noiembrie, se aștepta la creștere economică pentru 2019, cu un anumit risc de recesiune tehnică, ca urmare a mediului extern. Recesiune tehnică înseamnă două trimestre consecutive de reducere a PIB. Acum vede șanse mari de recesiune, nu doar tehnică.







În noiembrie vedeam creștere economică pentru 2019, cu un anumit risc de recesiune tehnică datorită mediului extern, care încetinește puternic. Acum văd șanse mari de recesiune în următorul an, nu doar tehnică. Economia României va încetini puternic pentru că la șocul intern se adaugă și șocul extern. "Trebuie văzută evoluția PIB-ului trimestru versus trimestru anterior, ca să vedem trendul economiei. Mă aștept la încetinirea puternică a economiei atât pe consum, cât și pe investiții ale companiilor. Deja aceste companii au anunțat că aveau planuri de investiții și le-au amânat. Deficitul bugetar tot e mare și probabil vor mai trebui să ia asemenea măsuri. Există riscul să apară și alte măsuri de taxare, gen impozit progresiv pe muncă sau alte impozite aplicate asupra companiilor", a spus Codirlașu, pentru HotNews.ro.

Analiștii CFA anticipează faptul că vor scădea veniturile. Aproape 44% se așteaptă la acest lucru, 41,5% cred că vor fi aceleași câștiguri, iar 14,6% cred că vor crește. În ceea ce privește avuția personală, 81% se așteaptă la scăderi, 4,8% la creșteri, iar restul cred că va fi la fel. Aici intră atât investițiile în imobiliare, cât și instrumente financiare.







52,4% cred că în următoarele 12 luni situația ocupării forței de muncă se va înrăutăți, 45,2% cred că va fi la fel, iar restul cred că se va îmbunătăți. Condițiile de business se vor înrăutăți în viziunea a 85,7% dintre ei, iar restul cred că va fi la fel.







Mai mult, anticipează o creștere a prețurilor. 54,8% se așteaptă la acest lucru, 14,3% anticipează opusul, iar 31% cred că nu vor fi schimbări.



"Sondajul se face în fiecare lună dar în ultima săptămână. Pe decembrie s-a făcut imediat după Ordonanța de Urgență. Ordonanța de urgență a indus acest pesimism. Practic, eu cum văd, fără să fie niciun fel informare, cele mai mari companii din România au fost lovite extrem de puternic de acea Ordonanță. Mediul în România este extrem de impredictibil. Asta s-a văzut în anticipații. Dacă mă refer doar la energie și telecom, pentru a activa în aceste sectoare este nevoie de investiții foarte mari. Compania face investiții după care vine statul și îi ia o mare parte din profit sau îi plafonează prețul. Cum se întâmplă în energie, care îi dă peste cap tot planul de afaceri. Aici sunt cei mai mari investitori străini, în aceste sectoare, și au fost foarte tare loviți. Prin urmare, de aici pesimismul: impredictibilitatea mediului economic din România", a spus Codirlașu.





CFA România este asociația profesioniștilor în investiții din România, în mare parte deținători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA).



În prezent, CFA România are peste 235 de membri, majoritatea deținători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA) sau candidați pentru unul din cele 3 niveluri ale examinării care conduce la acordarea acestui titlu.