​Corporate Report - Special Elon Musk: Noul an nu a început deloc bine pentru miliardarul tech

​​La ora 1 dimineața, Elon Musk le trimite salariaților un e-mail care ar putea anunța sfârșitul drumului pentru Tesla ● Analiștii se trezesc din vis și spun că o treime din prețul acțiunii Tesla este „Elon premium” ● Nava cosmică gigantică a lui SpaceX a fost avariată de vânturile puternice din Texas ● Tainica fundație a lui Elon Musk îi manevrează banii, inclusiv spre propria familie





. La ora 1 dimineața, Elon Musk le trimitea salariaților un e-mail care ar putea anunța sfârșitul drumului pentru Tesla. Ați primit vreodată un e-mail de la Șeful cel mare la 1 dimineața? Cam la acea oră, Musk a trimis o notă salariaților săi la sfârșitul săptămânii trecute, după cum spune Wall Street Journal (era 1:20 în California, unde se află Tesla). Iar mesajul nu era tocmai... simpatic. După ce trecea în revistă numeroasele realizări ale lui Tesla din anul trecut, Musk trecea la vești proaste, anunțând o nouă rundă de concedieri – de această dată a 7% din numărul salariaților cu normă întreagă. Acestea erau necesare, argumenta Musk, pentru a permite companiei să facă față provocărilor unice cu care se confruntă. Provocări „de a face mașini, baterii și produse solare competitive cu costurile combustibililor fosili”, produse despre care Musk admite că „sunt încă prea scumpe pentru majoritatea oamenilor”. El afirma că, întrucât Tesla înfruntă „concurenți uriași și solizi... [salariații] trebuie să muncească mult mai îndârjit decât la alți fabricanți pentru a supraviețui”.Oricine – inclusiv marii producători de automobile ai lumii - știe că utilizarea continuă a combustibilior fosili nu este sustenabilă. Și nimeni nu poate nega că aceste companii nu ar fi atât de dedicate energiilor curate dacă nu ar exista alternativa Tesla. Dar și pentru un suporter al filozofiei lui Musk, următorul pasaj din notă este cel mai îngrijorător: „Există multe companii care pot oferi un echilibru muncă-viață mai bun, deoarece sunt mai mari, mai mature sau în industrii unde concurența nu este la fel de feroce. Încercarea de a face în serie produse accesibile bazate pe energii curate impune eforturi extreme și creativitate continuă, iar reușita în misiunea noastră este esențială pentru a asigura un viitor bun, așa că trebuie să facem totul pentru progresul cauzei”.Scopul personal al lui Musk de a salva planeta poate fi admirabil, dar nu și ceea ce implică el cu aceste cuvinte. În timp ce este probabil că el chiar crede în propria retorică, ceea ce încearcă să obțină – practic să-i facă pe oameni să participe la misiunea de „salvare a lumii” prin muncă istovitoare – pur și simplu nu este realizabil. Și le face rău oamenilor de la Tesla.În contrast, cele mai eficiente organizații focalizate pe o misiune încurajează echilibrul și atenția personală. Ele înțeleg că orice altceva este nerezonabil și va dăuna până la urmă cauzei, sub forma unor angajați nefericiți și, în consecință, a unei culturi eșuate.Cele mai bune organizații își folosesc mesajele pentru a-și inspira oamenii și a-i însufleți emoțional. Dar o fac păstrând în atenție nevoile lor individuale.Cele mai bune organizații își încurajează oamenii să aibă timp liber, oferă concedii adecvate și-i încurajează pe lideri să dea un exemplu bun și să nu lucreze pe perioada vacanțelor lor.Cele mai bune organizații impun un ritm pe care oamenii lor îl pot păstra nelimitat. Ele înțeleg că succesul pe termen lung este asigurat nu neapărat de cei care sunt cei mai iuți sau cei care muncesc cele mai multe zile, ci de cei care sunt stabili și de încredere.Cele mai bune companii își încurajează oamenii să doarmă destul și nu le trimit mesaje la ora 1 dimineața.Cu cât mai repede va înțelege Musk această realitate, cu atât mai mari vor fi șansele ca Tesla să schimbe cu adevărat lumea. (Inc.com). Profitul-surpriză al lui Tesla Inc. din trimestrul al treilea ar fi putut reprezenta „profitabilitatea maximă” a deceniului. Este opinia analiștilor de la RBC Capital Markets, care au declasat miercuri acțiunea Tesla la echivalent de vânzare cu preț-țintă de 245$, cu 17% sub prețul de miercuri și în scădere de la o țintă anterioară de 290$.„Nu înseamnă că nu credem că Tesla nu poate crește în timp”, spun analiștii. „Dar evaluarea curentă se bazează pe așteptări exagerat de ridicate”. Mai mult, ei afirmă că cel puțin o treime din prețul curent este „Elon premium”. Pe măsură ce Tesla devine un „jucător de volum”, provocările de a produce profituri mari ajung la vârf, iar compania este dependentă de „un orizont pe termen lung cu vizibilitate redusă și risc mare de eroare”. Analiștii și-au asemuit declasarea cu „trezirea dintr-un vis”. (Market Watch). Secțiunea de vârf a strălucitorului prototip al rachetei gigantice Starship a lui SpaceX a căzut miercuri dimineață din cauza vântului puternic. „Tocmai am aflat”, a spus Elon Musk pe Tweeter, confirmând informațiile de la fața locului. „Vântul de 80 km/h a rupt blocurile de ancorare și vârful aerodinamic a căzut. Reparațiile vor dura câteva săptămâni”.Complexul SpaceX este situat la extremitatea sudică a Texasului. Un localnic care a cerut să rămână anonim a declarat că vântul a avut rafale de 80 km/h marți, cu un vârf miercuri dimineața. „De la 2 la 5 nu s-au auzit decât troznete, zgomote metalice și de copaci rupți. S-a simțit ca un uragan sau ca un tren de marfă. Tot ce făcut SpaceX ca să se pregătească pentru furtună s-a întors împotriva lor. Se pare că s-au ferit de vânturi din sud-est, dar miercuri noapte vântul s-a sucit și a venit dinspre nord-est – iar chestia aia a zburat”.Mai jos este o imagine a rachetei asamblate, distribuită de Elon Musk în ianuarie. După aceea, tehnicienii au demontat conul din vârf și l-au securizat în blocuri de amarare (un om în costum spațial stă lângă rachetă pentru comparația de mărime).O altă fotografie a locului, făcută miercuri dimineață și postată pe Facebook, arată că vârful conului este deformat și rupt.Vehicul nu este destinat călătoriei spre Marte și nici lansării pe orbita terestră. El va face doar salturi-test de până la 16.400 de picioare (5.000 m), ca prototip pentru Starship, nava spațială destinată să poarte cândva spre Marte 100 de oameni și 150 de tone de materiale. (Business Insider)Tainica fundație a lui Elon Musk îi manevrează banii, inclusiv spre propria familie. Tot situl de internet al fundației caritabile private este mai concis decât provocatoarele postări pe Tweeter ale șefului de la Tesla: „Fundația Musk. Granturi pentru: Cercetări și promovări ale energiilor regenerabile; Cercetări în domeniul explorărilor spațiale; Cercetare pediatrică; Șriință și educație inginerească”. Multe din donațiile organizației au mers mult dincolo de scopurile declarate. De unele au beneficiat inițiative personale ale miliardarului și, indirect, familia sa; altele au mers către obsesii ale sale – fundația a dat mai mulți bani pentru cercetări în domeniul inteligenței artificiale decât oricare din activitățile caritabile pe care spune că le sprijină.Ca și celelalte preocupări ale sale, Musk și-a popularizat și activitățile caritabile, fie în timpul crizei apei contaminate cu plumb din orașul Flint, Michigan, sau al eforturilor internaționale de salvare a unei tinere echipe de fotbal captivă într-o peșteră din Tailanda. Musk a dat personal bani pentru multe cauze și organizații, inclusiv donații de multe milioane pentru organizația ecologistă Sierra Club, Obama Foundation și XPrize Foundation, care sprijină dezvoltări tehnologice în beneficiul omenirii. Dar grosul donațiilor caritabile s-a făcut prin fundație, pe care o finanțează în întregime.Fundația Musk a cheltuit peste 54 de milioane de dolari în 15 ani de activitate, mai mult de o treime mergând direct către 160 de activități caritabile. Cele mai multe au fost doar de câteva sute de mii de dolari fiecare, alocate pentru ecologie, educație, medicină și explorare a universului. Altele au aterizat aproape de casă. Receptorii au fost o școală la care merg chiar copiii lui Musk, o organizație caritabilă condusă de fratele său, un grup de protest împotriva blocării lui SpaceX și chiar un proiect artistic la festivalul favorit al lui Musk, Burning Man.În 2012, Musk s-a alăturat altor miliardari ca Michael Bloomberg și Warren Buffet și a semnat The Giving Pledge, un angajament al unora din cei mai bogați oameni din lume de a dona cea mai mare parte a averii fie în timpul vieții, fie după. Averea lui Musk, care deține Tesla, SpaceX și The Boring Company, este estimată la 22 de miliarde de dolari, chiar dacă majoritatea sunt investiți în companiile sale. (The Guardian)