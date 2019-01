Isărescu îi spune "pas" lui Zamfir. Guvernatorul BNR nu va merge marți în Parlament

BNR nu va participa la discuția din Comisia Economică din Senat, a declarat purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, susținând că se poate găsi un cadru mai adecvat acestei întâlniri decât cel creat de Zamfir, potrivit Mediafax.





Potrivit acestuia, este nevoie mai întâi de o întâlnire la Ministerul de Finanțe în cadrul Comitetul Național pentru Supraveghere Macroprudențială.

„BNR este deschisă la dialog, la clarificarea chestiunuilor în discuție bineînțeles și în Parlament și consider că se poate găsi un cadru mai adecvat acestei întâlniri decât cel creat de dl. Zamfir, care să nu plece de la un șir de fake news-uri lansate fără probe”, a spus Suciu.Luni, guvernatorul BNR Mugur Isărescu nu decisese dacă se va prezenta sau nu marți la comisiile parlamentare, la invitația senatorului Daniel Zamfir, declara pentru MEDIAFAX purtătorul de cuvânt al BNR.„Încă nu este o decizie. Dar invitația care a venit la BNR este semnată de dl Zamfir în calitate de președinte al Comisiei Economice, iar din partea Comisie Finanțe Bănci este aceeași semnătură, a dlui Zamfir, care nu reprezintă Comisia care ocupă direct de BNR. Așa că pană să meargă BNR la vreo Comisie în care să vorbească de așa-zise abuzuri, ar trebui că răspundă dânsul la acuzația de abuz în serviciu pe care a ridicat-o un senator membru al Comisiei de Finanțe Bănci, pentru că nu a respectat procedura de convocare. În plus, în spațiul public dl Zamfir acuză BNR de o așa zisă manipulare a ROBOR, un non subiect, o temă falsă la care BNR a dat toate detaliile. Înainte de orice, trebuie clarificate toate aceste chestiuni din partea expeditorului invitației, și să nu se creeze așteptări nerealiste. BNR este deschisă la un dialog clar și onest, dar în acest context riscă să creeze mai multă confuzie”, spunea Dan Suciu.Senatorul ALDE Daniel Zamfir a anunțat că îi va chema, pe 29 ianuarie, la audieri în Comisia economică a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, și pe Marius Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței pentru a da explicații despre calcularea indicelui ROBOR. Senatorul a prezentat o serie de documente cu date despre ROBOR și cu declarații ale guvernatorului BNR, Mugur Isărescu. De asemenea, acesta a vorbit despre un raport al unei investigații a Consiliului Concurenței, începută în 2008 și încheiate în 2011. Parlamentarul a mai solicitat Băncii Naționale a României (BNR) să oprescă mecanismul artificial de calculare a ROBOR.Oficialii BNR au apreciat acuzațiile aduse de către senatorul Daniel Zamfir și avocatul Gheorghe Piperea ca fiind fără fundament, bazate pe neadevăruri și neînțelegeri grave legate de implicarea BNR în piețele financiare interbancare, și că nu există nicio justificare rațională de a răspunde afirmativ solicitării domnului senator Daniel Zamfir pentru a anula sau schimba regulamentul de funcționare a pieței.Senatorul Florin Cîțu a declarat săptămâna trecută că invitația lansată de Daniel Zamfir guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, nu este oficială, nerespectând Regulamentul Senatului. "Domnule guvernator Mugur Isărescu, eu senatorul Florin Cîțu, membru în Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului, vă anunț că invitația pe care v-o face domnul inginer Zamfir, specialist ocazional în finanțe și bănci, pe la toate televiziunile pe unde se duce, nu este oficială pentru că nu respectă regulamentul Senatului. Nu toate ideile domnului inginer Zamfir se materializează automat în demeresuri oficiale. Doar cele care sunt propuse spre aprobare membrilor comisiei și apoi votate de membrii comisiei", a transmis Florin Cîțu. "Cum nu este cazul acestei invitații, puteți să o ignorați și să considerați că a făcut un abuz în serviciu", a adăugat senatorul.