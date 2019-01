Finanțele renunță la împrumuturile de la bănci. Au decis să consume buffer-ul ce ar susține circa șase luni

​Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marţi că a dat dispoziţie ca MFP să nu se împrumute în piaţă, el subliniind că are toate sumele necesare în trezorerie pentru finanţare pe minimum şase luni, potrivit Agerpres. Asta după ce nici luni nu a reușit să se împrumute de pe piața internă. HotNews.ro a scris luni că una dintre soluții ar putea fi apelarea la buffer. Se pare că asta e decizia luată acum. Probabil urmează ieșirea pe piețele externe.





Trebuie remarcat faptul că buffer-ul ar fi trebuit păstrat pentru situații de criză.











El a adăugat că Ministerul de Finanţe nu poate să cumpere la un preţ "mai sus" decât este necesar.







"Doi la mână: nu putem să cumpărăm la un preţ pe care cineva în piaţă încearcă să îl ducă mai sus decât este necesar sau decât ar trebui să fie. Şi atunci decizia Ministerului de Finanţe este aceea de a nu se împrumuta şi aceasta a fost decizia de ieri", a precizat Teodorovici.

Întrebat dacă oferta băncilor reprezintă o reacţie la OUG 114, el a spus: "Nu ştiu, trebuie să avem o discuţie şi cu Asociaţia Română a Băncilor pentru a vedea. Eu am încercat să avem această discuţie în trei actori: Banca Naţională, Ministerul de Finanţe şi Asociaţia Română a Băncilor. Nu s-a dat curs dintr-o parte şi am spus că era corect să discutăm la aceeaşi masă. Totuşi, Banca Centrală a solicitat o discuţie în CNSM, în 4 februarie, înţeleg că este de interes acest subiect şi atunci corect este să avem o discuţie cu cărţile pe masă şi cu toţi actorii implicaţi".







"Apropo de împrumut, ieri eu am dat dispoziţie şi am spus: nu ne împrumutăm în piaţă. Că tot am auzit aici 'ruşinea nu ştiu care'. Nu, încă o dată: Ministerul de Finanţe are sume suficiente pentru a se finanţa. Ştiţi foarte bine - avem sumele necesare în trezorerie pentru a ne finanţa, (...) pentru foarte mult timp, minim şase luni de zile", a afirmat Teodorovici, la Parlament.Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a încercat să se împrumute luni, 28 ianuarie, de 400 milioane de lei, de pe piața internă. Cei 7 dealeri primari au transmis câteva oferte, dar în valoare de 30% din suma cerută. Având în vedere ofertele băncilor, Finanțele au refuzat.De altfel, de la începutul anului MFP încearcă să se împrumute, dar ofertele nu sunt pe măsura "dorinței". Acesta este unul dintre efectele Ordonanței lăcomiei 114/2018.