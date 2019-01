Cinteză, BNR: Și acum dau telefoane în bănci, dacă văd că se împrumută peste Lombard. De asta sunt plătit- ca să mă asigur că, în activitatea lor, băncile se ghidează după regulie unei practici bancare prudente și sănătoase

”Văd cum un telefon dat de mine în 2008 a ajuns să fie interpretat ca instrument de manipulare a ROBORului, ceea ce e total greșit”, explică pentru HotNews Nicolae Cinteză, directorul Direcției de Supraveghere din BNR. Lucrul ăsta îl fac și acum- cel mai recent telefon l-am dat chiar ieri. Păi de asta sunt plătit- ca să mă asigur că, în activitatea lor, băncile se ghidează după regulie unei practici bancare prudente și sănătoase, mai spune șeful Supravegherii din BNR.







”Este vorba de art 101, alin 2 din Ordonanța 99/2006. Și să vă explic ce înseamnă asta. Azi, dobânda de referință a BNR e 2,5%, da? Băncile pot să împrumute de la BNR, la așa-numitul Lombard, care e 3.5%. O bancă care ar cota pe piața interbancară și s-ar împrumuta la o dobândă de 3.8% nu ar potea ascunde o posibilă problemă de lichiditate sau de necunoaștere? Nu e asta o periclitare a credibilității și viabilității băncii? Păi dacă s-ar fi împrumutat la 3.50% la Lombard și nu de pe interbancar la 3.80%, banca ar fi plătit o dobândă mai puțină, nu? Păi asta nu înseamnă că, împrumutându-te mai scump, cauzezi de fapt o pierdere băncii? Mai mult, orice cotație pe care o face banca și orice depozit atras la o dobândă mai mare decât putea obține în mod normal e ”citită” de ceilalți din piață, care văd pe ecran cotețiile. În momentul în care ai cotat frecvent peste Lombard, ceilalți văd și pot gândi că poate ai o problemă de lichiditate. În momentul ăla se poate duce zvonul în piață că banca respectivă ar putea avea probleme. Ei, asta s-a întâmplat în 2008!, spune Cinteză.





O astfel de practică poate ascunde și o structură a activelor băncii care să genereze în viitor probleme serioase de lichiditate (lipsa titlurilor de stat libere de gaj), consideră supraveghetorul șef din Banca Națională.







Băncile care au cotat peste Lombard și au atras la dobânzi mai mare decât puteau atrage de la BNR au fost sunate. ”Și, ca să mă înțelegeți și mai bine, există un articol în Ordonanța 99/2006, articolul 229 indice 1, litera d, care spune că periclitarea credibilităţii si/sau viabilităţii instituţiei de credit prin administrarea necorespunzătoare a ondurilor, BNR trebuie să aplice sancțiuni. Păi un trezorier care ar putea lua la 3.5% dar ia la 3.80%, fără măcar să încerce să solicite un credit...Știți ce îmi spunea un președinte de bancă pe care l-am sunat în 2008 și l-am întrebat de ce nu vine la Lombard? Mi-a spus că e rușinos să vii la Lombard, la autoritatea monetară!”, mai arată șeful Supravegherii.





Problema e că se lansează pe piață diverse fumigene iar cei care le lansează ar trebui să cunoască legea! Ultimul telefon l-am dat ieri unei bănci care a luat din piață la o dobândă peste Lombard. E o sucursală a unei bănci străine. Și am sunat și i-am întrebat de ce nu au venit la Lombard. Și mi-a spus că nu e membru SAFIR. Cu alte cuvinte, titlurile de stat pe care le are nu sunt evidențiate în registrul BNR pentru a fi acceptate drept garanție. Avea dreptate, dar eu trebuie să mă uit atent la asemenea mișcări pentru că ele pot ascunde o problemă de lichiditate. De asta sunt aici, de asta sunt plătit! Nu cred că ce am făcut și voi continua să fac este manipulare! Mă obligă legea să identific o problemă atunci când ea se manifestă ca tendință. Dacă aștept să devină cronică, poate fi imposibil de rezolvat!” , mai spune Cinteză.





Declarațiile sale vin în contextul în care o serie de reprezentanți ai coaliției de guvernământ și foști trezorieri din băncile comerciale acuză BNR că, ceea ce a și dus la decizia aplicării taxei pe activele bancare în funcție de evoluția acestui indice.