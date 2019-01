Cîțu, chemat la audieri în Comisia economică. Senatorul PNL: E o anchetă ordonată de Liviu Dragnea

Florin Cîțu a declarat pentru Mediafax că nu va participa la audiere în ședința de miercuri a Comisiei economice a Senatului, unde a fost invitat să dea explicații despre raportul Consiliului Concurenței pe piața produselor bancare. Senatorul PNL acuză că este o anchetă ordonată de Liviu Dragnea.„Am primit o invitație pentru o audiere în Comisia economică, de la inginerul Zamfir, pe o temă care domnia sa este clar că nu o stăpânește. În primul rând dacă există o discuție pe această temă, ea se va face în Comisia de buget-finanțe. Eu sunt membru acolo, la acea Comisie, și nu am văzut pe ordinea de zi acel subiect. În al doilea rând am văzut că face referire la un raport al Consiliului Concurenței. În aceste zile președintele Consiliului Concurenței a spus foarte clar că a început o anchetă internă pentru scurgere de informații și aș vrea să știu cine a vândut această informație și cui, dacă acest raport a ajuns la dl. Zamfir pentru că este un lucru foarte grav această scurgere de informații. (...) Este o anchetă ordonată de Liviu Dragnea și Eugen Teodorovici, de PSD-ALDE împotriva mea care este pusă în practică de slugile lui Dragnea”, a afirmat Florin Cîțu, pentru Mediafax.„În cadrul ședinței vor fi dezbătute aspecte referitoare la eventuale practici anticoncurențiale în domeniul serviciilor financiare bancare și nebancare, aspecte ce au fost relevate în cadrul «Raportului privind investigația Consiliului Concurenței pe piața produselor bancare și interbancare» ca urmare a investigației derulate de Consiliul Concurenței în perioada 2008-2011”, arată invitația la audierea în ședința de miercuri a Comisiei economice, primită de senatorul PNL Florin Cîțu.Liberalul a adăugat că o discuție pe tema raportului Consiliului Concurenței și a ROBOR poate avea loc în Comisia de buget-finanțe, la care șeful Comisiei economice Daniel Zamfir este oricând binevenit să participe.„Tema aceasta se discută în Comisia buget-finanțe, unde dl inginer Zamfir este binevenit oricând, dar cred că este depășit de subiect. Sunt iarăși curios dacă a avut acceptul colegilor din Comisie pentru a mă invita la audieri sau a făcut iarăși un abuz în serviciu. În momentul în care există o altă concluzie, nu știu ce să discutăm. Ce să discutăm? Există o concluzie clară a raportului. Aceasta este o anchetă a dl Zamfir. Pare o vendetă împotriva mea. Este o vendetă personală și nu știu dacă este sigur și în spatele lui sunt oameni care atacă și dacă este pus de Liviu Dragnea, Eugen Teodorovici”, a explicat Cîțu.De asemenea, liberalul spune că audierea sa în Comisia economică constituie o vendetă personală a senatorului ALDE Daniel Zamfir.„În același timp, tot președintele Consiliului Concurenței a spus că raportul a avut și concluzii, și rezultate, toate respectând procedurile interne. Deci ce face dl. inginer Zamfir acum este o anchetă personală, separată de ceea ce fac instituțiile statului, ceea ce mi se pare un abuz îngrozitor dacă în România lăsăm astăzi senatori să facă anchete personale și pare o vendetă. Este ciudat că instituțiile statului nu s-au sesizat în acest sens și lasă să populeze spațiul public cu tot felul de manipulări și acuzații bazate pe informații se pare obținute fraudulos”, a conchis senatorul PNL.Președintele Comisiei economice a Senatului Daniel Zamfir i-a invitat la audieri și pe guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, şi pe Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei pentru a da explicaţii despre calcularea indicelui ROBOR.Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, nu a participat la audierea care trebuia să aibă loc marți. De asemenea, la audierea de miercuri, ora 12:00, nu va participa nici Bogdan Chirițoiu, potrivit anunțului făcut de acesta.Totodată președintele Consiliului Concurenței, a confirmat, marți seara, că autoritatea pe care o reprezintă desfășoară, de la începutul acestui an, o investigație privind indicele ROBOR. Acesta a adăugat că, în prezent, autoritatea are sub investigație nouă bănci, începând de anul trecut, dar nu vizează operațiunile acestora legate de ROBOR.„Dacă găsim elemente care au treabă cu ROBOR, vom ține cont de ele. Acolo am făcut inspecții. Am luat volume foarte mari de date, care sunt în prelucrare. Dacă găsim orice formă de înțelegere ilegală între aceste bănci, atunci vom putea aplica sancțiuni”, a explicat Chirițoiu.