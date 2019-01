Proiectul de buget ar putea fi aprobat de Guvern vineri sau sâmbătă/ Până atunci trebuie stabilite sumele pe care le vor primi primăriile

Guvernul va aproba bugetul vineri sau sâmbătă, într-o ședință extraordinară. Imediat după aceea, proiectul va fi trimis Parlamentului pentru dezbateri. Parlamentul ar urma să adopte proiectul de buget în maxim o săptămână.Până la aprobare și trimiterea în Parlament, Guvernul mai are de lămurit câți bani va aloca primăriilor. Reamintim că primarii sunt nemulțumiți de sumele prevăzute de Ministerul Finanțelor pe 2019. Primarii de municipii au afirmat, marți seară, la finalul unor discuții de aproximativ două ore și jumătate cu ministrul Eugen Teodorovici și cu consilierul Darius Vâlcov, că au cerut ca o treime din bugetul de stat să meargă către administrația locală și nu acceptă o altă variantă. Aproximativ o treime au primit în fiecare an. Pentru acest an ar primi doar 10%.Asociația Municipiilor din România, condusă de primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presă, că solicită o întâlnire cu premierul Viorică Dăncilă și alocarea unei treimi din bugetul național către autoritățile locale. Nu este pentru prima oară când cer această întâlnire, solicitarea lor fiind ignorată.