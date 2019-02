Corporate Report: Volkswagen se străduie să revitalizeze Dieselul; Coreea de Sud: primii doi constructori de nave din lume se contopesc într-o afacere de două miliarde de dolari; Record de vânzări la Boeing, iar 2019 se anunță chiar mai bun

Volkswagen se străduie să revitalizeze Dieselul după ce aproape îl omorâse.

Vânzările de mașini Volkswagen pe motorină s-au relansat puternic anul trecut, după colapsul provocat de trucarea testelor de emisii pe care compania le-a recunoscut în 2015. Cel mai mare producător din lume a anunțat că 43% din vehiculele sale vândute în Germania au fost diesel, în creștere de la 39% în 2017. Clienții individuali de mașini pe motorină au reprezentat 27% din totalul general, de la 15% cu un an înainte. Chiar dacă vânzările cresc evident, ele tot n-au atins nivelul dinainte de scandalul „dieselgate”, când 49% din mașinile vândute de Volkswagen în Germania erau pe motorină.





Noile mașini diesel trebuie să corespundă noilor și asprelor standarde UE privind emisiile de oxid de azot și microparticule, iar teste riguroase au fost efectuate în septembrie. Uniunea Europeană urmărește să reducă și emisiile de dioxid de carbon ale automobilelor cu 37,5% până în 2030. Acesta este un argument în favoarea celor diesel, care consumă mai puțin combustibil pe kilometru decât cele pe benzină. Volkswagen investise masiv în tehnologia diesel înainte să izbucnească scandalul și este în urma altor producători în domeniul mașinilor electrice și hibride.Din 10 milioane de mașini vândute anul trecut, numai 1% erau „electrificate”. I-au trebuit trei ani ca să recâștige încrederea în diesel a clienților. Compania a investit în motoare diesel „curate”, despre care spune că emit cu 15% mai puțin CO2 decât cele pe benzină. De asemenea, subvenționează modernizarea mașinilor mai vechi prin montarea de filtre speciale.





Daimler, fabricantul de Mercedes-Benz, nu publică defalcări ale vânzărilor pe tipuri de motoare. Totuși, compania a afirmat pentru CNN Business că și ea crede în viitorul dieselului, deoarece produce mai puțin CO2 decât motoarele pe benzină comparabile. Un purtător de cuvânt a declarat că peste jumătate din mașinile Mercedes vândute în „multe țări europene” sunt diesel: „A nu utiliza această tehnologie pe drumul spre mobilitatea electrică ar fi în consecință contraproductiv, cel puțin în termenii politicii climatice”.





Restul industriei s-ar putea să nu le împărtășească optimismul. Vânzările de diesel au reprezentat numai 32% din totalul din Germania anul trecut, în scădere de la aproape 39% în 2017. În Europa, vânzările au fost cu 18% mai mici în 2018. „Promoțiile și discounturile masive ale lui Volkswagen pot fi în spatele stabilizării relative din 2018 de pe piața sa domestică ... aceasta nu înseamnă totuși o revenire pentru diesel”, a spus David Bailey, profesor la Aston Business School și expert în industria auto. Dar a adăugat că, până când mașinile electrice vor deveni dominante, Volkswagen va continua să promoveze mașinile diesel. „Este multă vâlvă în jurul mașinilor electrice, dar nu mulți își pot permite o Tesla. Iar dacă ai drumuri lungi de făcut, motorul electric nu este practic, deoarece nu avem încă nici tehnologia, nici infrastructura necesare”. (CNN Business)





Coreea de Sud: primii doi constructori de nave din lume se contopesc într-o afacere de două miliarde de dolari.

Hyundai Heavy Industries, cel mai mare grup constructor de nave din lume, a anunțat un schimb de acțiuni în valoare de 1,98 miliarde de dolari pentru preluarea lui Daewoo, al doilea clasat, și a da naștere unui colos global care va controla 20% din piață. Acțiunea vine în contextul revenirii dintr-o criză a sectorului care a produs pierderi financiare masive și pierderi generale de locuri de muncă, dar și intervenția statului cu 2,6 miliarde de dolari pentru Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd.





Banca de stat Korea Development Bank (KDB) deține 55,7% din Daewoo și intenționează să-și vândă participația și să-i consolideze pe cei trei mari constructori de nave ai țării – printre care și Samsung Heavy Industries Co Ltd – în două entități. Operațiunea va degreva concurența și excesul de capacitate care au presat în jos prețurile navelor, a declarat joi într-o conferință de presă Lee Dong-gull, președintele KDB: „Afacerea va stimula fundamental competitivitatea lui Daewoo, într-un moment în care amenințările sunt în creștere din partea noilor veniți din China și Singapore”. Daewoo va primi și sprijin sub formă de lichidități de 2,25 miliarde de dolari de la KDB și Hyundai. Hyundai și Daewoo dețin o cotă combinată de piață de 21,2%, urmați de japonezii de la Imabari Shipbuilding cu 6,6%, conform datelor de la Clarksons Research. KDB a spus că va contacta și pe Samsung Heavy pentru a testa interesul acestora de a prelua Daewoo.





„Consolidarea este bună pentru industrie, dar nu și pentru compania care cumpără acțiunile”, a spus Um Kyung-a, analist la Shinyoung Securities, citând activitățile suprapuse de la Daewoo și Hyundai. Industria constructoare de nave contribuie cu 7% atât la exportul, cât și la ocuparea forței de muncă a celei de-a patra economii asiatice. Sindicatul muncitorilor de la Hyundai Heavy a anunțat că amână votul cu privire la salariile anuale în semn de protest față de o achiziție care ar putea amenința securitatea locurilor de muncă. Ei au spus că vor fi „furioși” dacă firma va risipi bani în cumpărarea unei alte mari companii după ce a concediat muncitori din cauza pierderilor și a comenzilor în scădere.





Holdingul Hyundai va obține fonduri pentru achiziții prin vânzarea unei părți din acțiunile la rafinăria Hyundai Oilbank către saudiții de la Aramco pentru aproximativ 1,6 miliarde de dolari (Reuters)





Record de vânzări la Boeing, iar 2019 se anunță chiar mai bun.

Producătorul de avioane a anunțat rezultate mai mari de 100 de miliarde de dolari pentru prima dată în 102 ani de existență, datorită creșterii livrărilor de aeronave comerciale și militare. Cel mai mare exportator american n-a fost frânat de preocupări cauzate de dispute comerciale: vânzările au crescut cu 8%, la 101 miliarde de dolari și au depășit așteptările. Compania se așteaptă în 2019 la vânzări între 109,5 și 111,5 miliarde.

În 2018 au fost livrate 806 avioane comerciale, un nou record și cu aproape 6% mai multe decât în anul anterior. Acestea au ridicat încasările sectorului cu 5% și cu 45% profiturile nete de pe urma avioanelor comerciale. Vânzările sectorului militar, spațial și de securitate au crescut cu 13%, dar unitatea a raportat profituri mai mici. Totuși, veniturile masive din sectorul aviației comerciale au făcut ca profitul din ultimul trimestru să depășească confortabil așteptările de pe Wall Street. Profitul operațional anual pe ansamblul companiei a crescut cu 20%, la 10,7 miliarde de dolari.





Achizițiile de mașini diesel noi cresc în Germania și scad în Europa, dar cele vechi se vând ca pâinea caldă mai la Răsărit ● Coreea de Sud predă lumii o nouă lecție de intervenție masivă a statului în sprijinul industriei naționale ● La Boeing, veniturile și profitul se înalță spre cer„În Germania, dezbaterea despre diesel este încărcată emoțional și se abate frecvent de la fapte”, a spus Jürgen Stackman, membru în board la Volkswagen. El a adăugat că „motoarele diesel vor rămâne o tehnologie importantă în anii următori”.Acțiunile lui Boeing, unul din cei mai buni performeri ai indicelui Dow, au sărit miercuri la primele ore de tranzacționare cu +6% după raportarea rezultatelor. Ele crescuseră anterior cu 14% de la începutul anului. (CNN Business)