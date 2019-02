Petrescu (RBL): Estimam inițial inflația la 5%, anul acesta. Odată cu Ordonanța 114 ne așteptăm la 10-12%. Așteptările antreprenorilor și managerilor români

​Comunitatea antreprenorilor, managerilor și profesioniștilor români din diverse domenii (Romanian Business Leaders), acuză lipsa dialogului cu autoritățile în deciziile economice. De asemenea, ei cred că Ordonanța lăcomiei va fi modificată, așa cum s-a întâmplat în trecut cu supraacciza sau taxa pe stâlp. Ei sunt de părere că pot ajunge în imposibilitatea de a-și plăti taxele.



Potrivit acestuia, se merge înainte pe decizii luate într-un cadru restrâns, fără consulare.



5G este ce însemna fibra optica acum 10-15 ani. Companiile nu mai vor sa participe la licitația 5G.

Te trezești că altceva s-a făcut peste noapte fără ca tu să știi.

O decizie economică proastă nu poate să aibă perpetuitate. Nu cred că va exista în forma asta. Întrebarea este cât timp va sta în forma asta.

Putem ajunge mulți în imposibilitatea plății taxelor, dar nu greva fiscală. Atunci țara va avea probleme. România a avut perioade, în deceniul pierdut, când companiile au fost în imposibilitatea de a plăti taxele cu un sistem bancar care se prăbușea.

Normalitatea e sa fim în dialog.

"OUG a fost creată ca fiind o acțiune împotriva lăcomiei companiilor, cu predilecție străine, și datorită acestei lăcomii se dezvoltă prea tare, au profituri prea mari. Această marketare este una falsă. În realitate companiile românești vor fi cele mai afectate. Antreprenorii vor fi cei mai afectați. Companiile străine vor găsi calea de a găsi resurse la nivel internațional cu incidență locală. Cumva ele vor supraviețui. Noi, IMM-urile, unde să mergem?", a precizat Petrescu.



Noi nu ne putem permite ca costurile noastre să crească, iar activitatea să fie oprită.



OUG 114 care se referă la bănci sau energie ne afectează pe noi direct, întreg mediul de afaceri. Nu știi cât te va costa energia electrică sau gazele.



Te pun în imposibilitatea de a te dezvolta. E foarte important să se înțeleagă cât de afectate și sub ce stres pune mediul de faceri romanesc. Este o presiune la care suntem expuși.

"Noi avem riscul din cursul valutar. Chiria pe piața de retail, o vedem între 5-10% în plus, costul cu resursa umană între 10-15%, că ne așteptăm la o creștere a bazei salariului minim. Costurile cu energia care, din păcate sunt foarte greu de estimat, noi am pus un cost de 20-30% (în plus n.r.) pe tot anul anul. Aceste costuri suplimentare nu pot fi incluse în creșterea prețurilor. Tu sacrifici rezervele de investiții. Marja de profitabilitate este astăzi în prognoză foarte aproape de zero", a explicat Petrescu.



Ne uităm al istoria ultimelor 2 luni (pe energie n.r.). Creșterea din meniu trebuie să fie în linie cu inflația. Inflația va fi sub mare presiune. Depindea de creșterea costului cu forța de muncă. Acum se adaugă cursul valutar și energia. Dacă ne așteptam al o inflație de 5%, astăzi realist, dacă lucrurile nu se schimbă, ne putem duce spre 10-12%.

El a vorbit și despre proiectul ANPC cu privire la amenzile pe cifra de afaceri.







"Se translatează amenzile de la un cuantum la procente din cifra de afaceri. Despre ce vorba aici? Prin intenția de a modifica legislaţia se pierde scopul. Când te duci, ca comisar, într-o companie și poți da o amenda de 3-5% din cifra de afaceri pentru diverse motive de la traducerea unui capac de bere sau ce gramaj au produsele dintr-un meniu poți duce la închiderea acelei companii. Ce companii își permit să plătească 3-5% din cifra de afaceri? Scopul legislației este pierdut. Avem scop de închidere, nu de corecție", a afirmat Petrescu.

Am trecut printr-o perioadă în care legea a început să fie respectată. Mediul a translatat dintr-o zonă gri într-una corectă.



Suntem îngrijorați de modul în care deciziile se iau, chiar dacă în anumite locuri sunt necesare anumite schimbări. Este nevoie să creștem cuantumul amenzilor? Dar să purtăm un dialog înainte.



La rândul să Tiberiu Moisa, director general adjunct Banca Transilvania, a spus că declarațiile de luni ale consilierului Darius Vâlcov reprezintă un început de dialog.



"Eu le-am văzut (declarațiile n.r.) ca pe un început de dialog. Aștept cu interes să vedem unde va duce această discuție", a spus Moisa.



"În ultimii 2-3 ani ne-am obișnuit cu decizii luate fără consultare. Observăm că unii dintre membrii Guvernului recunosc ca au fost niște gogomănii deciziile luate acum 2-3 ani. Taxa pe stâlp e un exemplu. A fost primită cu entuziasm în domeniul politic. Efectele au fost extrem de grave la companiile din domeniul energiei. După un an a fost scoasă. O altă taxă a fost supraacciza la carburant, la care ulterior s-a renunțat. A fost apoi Split TVA. Anul trecut discutam despre transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Acum dă naștere la tensiuni enorme în ceea ce privește administrația publică locală. Acele taxe mergeau spre primării și acum au constatat primăriile că nu au bani", a declarat Dragoș Roșca, președinte RBL.