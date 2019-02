DOCUMENT S-au răzgândit. Până la urmă, Finanțele tot de la bănci vor să se împrumute. Joi vor ieși din nou pe piață

​Ministerul Finanțelor Publice (MFP) vrea să împrumute, în februarie, peste 2,1 miliarde lei de pe piața internă după ce săptămâna trecută ministrul Eugen Teodorovici a spus că a dat dispoziție să nu se mai împrumute în piață. A fost suparat pe faptul că în ianuarie, din cauza taxei pe activele bancare, instituțiile de credit au transmis oferte la costuri mari. Mai mult, acestea au fost în valori foarte mici. Pare că autoritățile s-au răzgândit, între timp.





Conform unui ordin publicat pe site-ul instituției, prima emisiune ar urma să aibă loc joi, 7 februarie, și dorește să atragă 300 milioane lei, la o dobândă de 4%, pe termen scurt.









Calendarul obligațiunilor de tip benchmark









Rămâne de văzut dacă băncile vor ajuta statul, mai ales după informațiile de luni potrivit cărora Guvernul s-a cam răzgandit în ceea ce privește taxa pe active.







"Sper că vom avea o schimbare radicală a modului în care este calculat ROBOR sau chiar să vedem dispariția sa. Decizia va fi luată împreună cu Banca Centrală, care poate modifica normele interne, nu e nevoie de aprobare in parlament", a declarat Darius Vâlcov, consilierul premierului, pentru Bloomberg.





Prima dată, informația cu privire la dorința statului de a se împrumuta în februarie a apărut marți dimineață pe Mediafax.









Ce spunea Teodorovici pe 29 ianuarie





"Apropo de împrumut, ieri (28 ianuarie n.r.) eu am dat dispoziţie şi am spus: nu ne împrumutăm în piaţă. Că tot am auzit aici 'ruşinea nu ştiu care'. Nu, încă o dată: Ministerul de Finanţe are sume suficiente pentru a se finanţa. Ştiţi foarte bine - avem sumele necesare în trezorerie pentru a ne finanţa, (...) pentru foarte mult timp, minim şase luni de zile", a afirmat Teodorovici, la Parlament.



El a adăugat că Ministerul de Finanţe nu poate să cumpere la un preţ "mai sus" decât este necesar.



"Doi la mână: nu putem să cumpărăm la un preţ pe care cineva în piaţă încearcă să îl ducă mai sus decât este necesar sau decât ar trebui să fie. Şi atunci decizia Ministerului de Finanţe este aceea de a nu se împrumuta şi aceasta a fost decizia de ieri", a precizat Teodorovici.



Întrebat dacă oferta băncilor reprezintă o reacţie la OUG 114, el a spus: "Nu ştiu, trebuie să avem o discuţie şi cu Asociaţia Română a Băncilor pentru a vedea. Eu am încercat să avem această discuţie în trei actori: Banca Naţională, Ministerul de Finanţe şi Asociaţia Română a Băncilor. Nu s-a dat curs dintr-o parte şi am spus că era corect să discutăm la aceeaşi masă. Totuşi, Banca Centrală a solicitat o discuţie în CNSM, în 4 februarie, înţeleg că este de interes acest subiect şi atunci corect este să avem o discuţie cu cărţile pe masă şi cu toţi actorii implicaţi".



Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a încercat să se împrumute luni, 28 ianuarie, de 400 milioane de lei, de pe piața internă. Cei 7 dealeri primari au transmis câteva oferte, dar în valoare de 30% din suma cerută. Având în vedere ofertele băncilor, Finanțele au refuzat.



De altfel, de la începutul anului MFP încearcă să se împrumute, dar ofertele nu sunt pe măsura "dorinței". Acesta este unul dintre efectele Ordonanței lăcomiei 114/2018.





