Ziua în care site-ul ANAF nu a funcționat și necesitatea informatizării. Câți bani s-au alocat anul acesta pentru modernizarea sistemului. Zero lei, anul trecut

Informația foarte pe scurt:

Teodorovici spunea anul trecut că informatizarea ANAF începe în 2018 și se termină în 2019



Centrul Național pentru Informații Financiare se ocupă de serverele ANAF

Zero lei au fost cheltuiți anul trecut pentru modernizarea sistemului informatic, potrivit proietului de buget

Anul acesta este alocată o sumă de 9,5 milioane lei, iar pentru anul viitor este prognozată cheltuirea a 3,6 milioane lei

Pentru proiectul de modernizare a administrației fiscale este alocată o sumă de 31.000 lei

se vor introduce unor noi servicii pentru contribuabili (Serviciul Seminare Web; serviciul Programări on-line)

dezvoltarea etapizată a call-center-ului

introducerea standardului de oferire a serviciilor la sediile unităților fiscale în toate unitățile fiscale

dezvoltarea funcționalităților Spatiului Privat Virtual și mediatizarea serviciului.

promovarea actiunilor pentru demararea proiectelor si actiunilor care vor duce la indeplinirea obiectivelor strategice; o reducerea costului colectarii; o promovarea actiunilor necesare intaririi cooperarii internationale si a schimbului de informatii cu alte state/structuri;

întărirea actiunilor necesare cresterii integritatii personalului ANAF

derularea corespunzatoare a activitatilor necesare sustinerii operationale a Agentiei

modernizarea birourilor vamal

Să spunem că am o pereche de blugi de câțiva ani care au început să se rupă. La prima gaură am decis să pun un petic. Am luat un ac și o papiotă și am acoperit problema. Pentru că sunt foarte tociți, la scurt timp au început să apară mai multe găuri. Am mai cusut două petice, dar au devenit de nepurtat. Situația pare asemănătoare cu cea de la ANAF. Miercuri site-ul a fost blocat. Partea bună este că au funcționat, în mare parte din zi, secțiunile pentru depunerea online a declarațiilor. IT-iștii finanțelor s-au străduit să rezolve problema și abia pe la ora 16:00 au reușit să repună în funcțiune pagina de internet. Care este problema? ANAF lucrează cu echipamente vechi, care au fost mereu peticite. Sistemul informatic este ca o pereche de blugi tociți care la fiecare petic devine mai instabil. Cu alte cuvinte, are tendința de a se desface chiar la cusătură.Este nevoie de investiții serioase. Munca angajaților ANAF și a contribuabililor va fi mult mai ușoară dacă se face ceva în acest sens. Specialiștii în fiscalitate se plâng de ani buni. De la începutul anului, serverele au picat de multe ori, dar problemele s-au rezolvat repede. Miercuri, în schimb, problema a persistat.Ce a afișat pagina ANAF aproape toată ziua de miercuri:"In prezent, portalul ANAF generează erori de accesare, deoarece resursele TIC disponibile sunt suprasolicitate. Se identifică soluţii de utilizare optimă a tuturor resurselor. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente! Vă mulţumim pentru înţelegere!".După ora 16:00 nu au mai fost probleme.În august 2018, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, spunea că informatizarea ANAF începe în 2018 și se va încheia în 2020. Tot Teodorovici preciza atunci că în acest an (2019) ar urma să aibă loc îmbunătățirea atât a părții de hardware, cât și a celei de software.În proiectul de buget nu se menționează nimic despre acest lucru, cel puțin nu la bugetul ANAF. Se pare că de serverele instituției se ocupă Centrul Național pentru Informații Financiare, structura informatică, înființată în 2017, ce are ca obiectiv unificarea tuturor bazelor de date legate de fiscalitate, cu susținerea STS.Conform proiectului de buget, obiectivele Centrului pentru acest an sunt menținerea în stare de funcționare a platformelor hardware și software existente în centrele de date, cu resursele disponibile, ca suport pentru sistemele informatice la interfața cu cetățenii, mediul de afaceri și instituțiile publice: DeDoc, SPV, PatrimVen, ForExeBug, Trezor, SAIVEN, SIIV și retehnologizarea și extinderea platformelor hardware, software și de comunicații instalate în centrele de calcul.Centrul a fost înființat în 2017, iar printre obiectivele 2018-2020 se aflau implementarea proiectului de interconectare a caselor de marcat, Centralizarea sistemului informatic al Trezoreriei statului și diversificarea serviciilor oferite, extinderea utilității și utilizării ”Spațiului Privat Virtual” la nivelul celorlalte instituții publice centrale și locale.Oricum ar fi, măsuri trebuie luate rapid. Deși au fost probleme de la începutul anului, nu au existat decalări de termene dispuse prin ordin al președintelui ANAF în ceea ce privește depunerea declarațiilor. Rămâne de văzut ce se va întâmpla când se va apropia termenul limită pentru depunerea Declarației unice și toți se vor „înghesui” să depună online, adică 15 martie.Pentru modernizarea sistemului informatic este bugetată o sumă de 12,8 milioane lei, pentru acest an, comparativ cu zero lei în 2018. Trebuie precizat că aici intră și creditele de angajament. Suma propriu-zisă alocată se ridică la 9,5 milioane lei. Estimarea pentru 2020 este de 3,6 milioane lei.De semenea, mai este alocată o sumă de peste 1 milion de lei pentru software la EMCS (Excise Movement and Control System - Sistemul de Control al Mişcărilor cu Produse Accizabile). Este un sistem computerizat de monitorizare a mişcărilor intracomunitare cu produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor.Pentru proiectul de modernizare al ANAF s-au alocat doar 31.000 lei.