Patru companii locale au obținut certificarea Angajator de Top România în 2019 acordată de Top Employer Institute din Olanda

Trei companii românești au obținut în 2019 certificarea Angajator de Top România,: asigurătorii de la Groupama (singurii asiguratori din România), grupul Saint Gobain, comercianții de la Kaufland și o instituție financiară ne-bancară -Provident (tot o premieră în rândul IFN-urilor). Certificarea de Angajator de Top este acordată de Top Employer Institute din Olanda, cel mai prestigios institut din domeniu şi are la bază un proces riguros de evaluare a tot ceea ce înseamnă o companie la nivel de resurse umane: procese, politici şi punerea acestora în practică. Evaluarea vizează strategia de resurse umane, programele de învăţare şi dezvoltare, cultura organizaţională, tehnologia folosită şi beneficiile oferite angajaţilor.





Groupama este angajatorul a peste 1.500 de angajati la nivel national.



"Este o onoare sa fim recunoscuti pentru al doilea an consecutiv ca Angajator de Top de catre Top Employer Institute. Ne simtim datori fata de colegii nostri sa continuam sa le oferim sprijinul si recunoasterea pentru performanta, precum si oportunitati de dezvoltare, astfel incat experienta lor in companie sa fie una deosebita. Le multumesc colegilor pentru ca ne motiveaza sa tinem stacheta sus ca angajator si sa cultivam in continuare un mediu intern pozitiv si productiv, care, fara indoiala, se reflecta ulterior si in relatia noastra cu clientii", a declarat Judith KIS (foto), Director Resurse Umane, Groupama Asigurări.



Grupul Saint-Gobain a fost certificat la nivel global, pentru al patrulea an consecutiv, ca “Angajator de Top” de către Institutul Top Employers, datorită atenției sporite acordate integrării noilor angajați, implementării programelor de dezvoltare profesională şi de planificare a carierei şi oportunităţilor de mobilitate oferite în cadrul organizaţiei.



Pentru al treilea an consecutiv, compania Saint-Gobain a fost desemnată oficial “Angajator de Top” şi în România, pentru condiţiile de muncă excelente oferite angajaților săi. În total, Grupul Saint-Gobain a primit această distincţie în 32 de țări în care operează, Indonezia fiind certificată pentru prima dată anul acesta. De asemenea, au fost reînnoite certificările Grupului ca “Angajator de Top” în Europa, America de Nord, Asia şi America Latină.



“Certificarea Angajator de Top este o recunoaștere valoroasă a politicii noastre în domeniul resurselor umane, în care managementul talentelor joacă un rol fundamental. Obținerea acestei distincții pentru al treilea an consecutiv în România este un prilej de mândrie pentru noi, dar şi o motivaţie în plus, pentru a continua să răspundem cât mai bine nevoilor angajaților noștri. Totodată, reprezintă un pilon al brand-ului nostru de angajator”, a declarat Emilia Stancu, HR Director al Grupului Saint-Gobain în România.







Unul dintre cei mai mari angajatori britanici din România, cu o vechime de aproape 13 ani pe piaţa din ţara noastră, Provident Financial România a primit pentru prima oară certificarea de Angajator de Top, singurul angajator din zona financiar-bancară şi nebancară certificat pentru 2019.







Provident are în acest moment peste 2.300 de angajaţi în România și operează pe un segment pe care nicio bancă nu intră- cel al microfinanțărilor- din cauza riscurilor mari și a faptului că se adresează persoanelor cu venituri mici, aflate la limita bancabilității.





,,Piaţa muncii a ajuns poate la cel mai înalt şi, totodată, tensionat nivel de până acum şi este nevoie, mai mult ca niciodată, ca toate companiile să-şi depăşească limitele pentru a le oferi angajaţilor un mediu de lucru competitiv, relaxant şi pozitiv. Ce înseamnă asta pentru Provident? Că ne dăm silința de fiecare dată ca experienţa la locul de muncă să fie naturală – gătim şi vindem mâncarea ca să strângem bani pentru cauze sociale şi, în acelaşi timp, facem analize complexe şi dezvoltăm politici de creditare. Avem program de lucru flexibil şi posibilitatea de a lucra de acasă, dar şi un departament dedicat pentru dezvoltarea angajaţilor. Cred că asta înseamnă să fii angajator de top – să ai angajaţi care excelează şi ca profesionşti, şi ca oameni’’, a declarat Marius Ciurariu, director de Resurse Umane, Provident Financial România.





Certificarea Top Employer a fost un bun prilej pentru a face un ,,portret robot’’ al angajaţilor Provident. Astfel, poate contrar așteptărilor, media de înălţime în companie este circa 1,70 m și 75% dintre angajații Provident sunt femei. În plus, culoarea preferată este albastru, deşi nu este şi culoarea ochilor predominantă în companie. Două treimi dintre angajaţi au ochii căprui, o cincime au ochii verzi şi unul dintre ei are ochii de culori diferite, adică e ceacâr.



Cu toate că majoritatea angajaţilor Provident sunt femei, sportul care a primit cele mai multe voturi, din partea a aproximativ 25% dintre angajaţi, este fotbalul. Desigur că există şi angajaţi care preferă tenisul, gimnastica, patinajul artistic sau cum ne-a spus unul dintre colegi, ,,adulting’’, adică ,,un sport extrem, în care încerci să te comporţi ca un adult responsabil. Preferinţele muzicale sunt diferite în funcţie de zonă – angajaţii din teritoriu preferă muzica uşoară, în timp ce o treime din cei din sediul central ascultă rock. Când vine vorba despre genul preferat de film, 25% dintre angajaţi au ales comediile, dar sunt şi colegi cărora le plac filmele horror, cele istorice sau cele psihologice.







Călătoriile sunt hobby-ul preferat pentru 40% dintre angajaţi, însă există şi colegi cu pasiuni mai de ,,nişă’’ – arta vitraliilor, origami, design vestimentar, aeromodelism sau karaoke. În ceea ce priveşte semnele zodiacale, există un oarecare echilibru. Zodia cu cei mai mulţi nativi este Săgetătorul, iar Fecioarele, Racii, Leii sau Gemeni înregistrează acelaşi procentaj, în jur de 10%.







Pentru mulţi destinaţia preferată de vacanţă este cea care îi face să se simtă relaxaţi, să se bucure se bucure de timpul petrecut alături de familie - la munte, la mare, la bunici sau în localitatea natală. Cele mai apreciate destinaţii de vacanţă sunt Grecia, Turcia, Spania, Italia sau Dubai.





Unii dintre angajaţii Provident nu sunt angajaţi cu normă întreagă, fie pentru că au avut un alt serviciu înainte de a deveni Providentişti, fie pentru că s-au angajat în altă parte între timp. Câţiva dintre ei au chiar locuri de muncă interesante, cum ar fi: acvarist, factor poştal, geograf, chimist, învăţător sau creator de bijuterii. De altfel, cel mai tânăr angajat Provident are 19 ani şi s-a angajat la noi în luna octombrie a anului trecut, chiar înainte să împlinească 19 ani. La polul opus, seniorul companiei este o reprezentantă de vânzări din Braşov în vârstă de 75 de ani care s-a alăturat companiei în decembrie 2015.







,,Angajaţii noştri parcurg anual milioane de kilometri şi fac milioane de vizite la domiciliul clienţilor. Anul trecut, de exemplu, toţi angajaţii Provident au parcurs 7,7 milioane de kilometri şi au efectuat aproape 6,3 milioane de vizite concretizate’’, a declarat Viktor Boczán, Country Manager Provident.