Declarațiile lui Darius Vâlcov au avut efect: băncile s-au înghesuit cu oferte pe licitația Ministerului Finanțelor

​Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a organizat joi o licitație de obligațiuni de tip benchmark în valoare de 300 milioane lei, cu o rată a cuponului de 4% și scadența la finalul lunii octombrie 2021. Oferta a fost suprasubscrisă, așa că statul a decis să ia mai mult decât dublu: peste 600 milioane lei. Cei șapte dealeri au transmis oferte de peste 1,2 miliarde lei. Se pare că băncile sunt mulțumite de noile semnale ale Guvernului cu privire la taxa pe active.





De fericire, Ministerul Finanțelor a transmis chiar un comunicat de presă cu privire la această licitație. De obicei nu face astfel de comunicări, decât în secțiunea dedicată a site-ului. De data aceasta: comunicat de presă pe prima pagină.







Ce spune comunicatul:





"MFP a încheiat cu succes prima licitație de titluri de stat din luna februarie. Emisiunea de titluri de stat de astăzi, 7 februarie a.c., are o maturitate reziduală de 2,7 ani și o dobândă de 4%, iar suma atrasă este de 635,55 milioane de lei. Investitorii au depus oferte care depășesc de 4 ori suma anunțată de MFP pentru licitație. Nivelurile acceptate ale randamentelor s-au situat sub nivelul existent în piața secundară".







Potrivit datelor BNR, cei 7 dealeri primari sunt Banca Comercială Română, Banca Română pentru Dezvoltare – Groupe Société Générale S.A., Banca Transilvania S.A., Citibank Europe Plc. Dublin – Sucursala România, ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala București, Raiffeisen Bank S.A., UniCredit Bank S.A.







Darius Vâlcov, consilierul premierului, a declarat recent pentru Bloomberg că vrea o schimbare a modului de calcul al ROBOR, eventual dispariția.





"Sper că vom avea o schimbare radicală a modului în care este calculat ROBOR sau chiar să vedem dispariția sa. Decizia va fi luată împreună cu Banca Centrală, care poate modifica normele interne, nu e nevoie de aprobare in parlament", a declarat Darius Vâlcov, consilierul premierului, pentru Bloomberg.



Înainte de apariția acestuia în Bloomberg, ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a spus că a dat dispoziție să nu se mai împrumute pentru că are un buffer pentru șase luni. Declarația lui Teodorovici a avut loc marțea trecută, pe 29 ianuarie.



"Apropo de împrumut, ieri (28 ianuarie n.r.) eu am dat dispoziţie şi am spus: nu ne împrumutăm în piaţă. Că tot am auzit aici 'ruşinea nu ştiu care'. Nu, încă o dată: Ministerul de Finanţe are sume suficiente pentru a se finanţa. Ştiţi foarte bine - avem sumele necesare în trezorerie pentru a ne finanţa, (...) pentru foarte mult timp, minim şase luni de zile", a afirmat Teodorovici, la Parlament.



El a adăugat că Ministerul de Finanţe nu poate să cumpere la un preţ "mai sus" decât este necesar.



"Doi la mână: nu putem să cumpărăm la un preţ pe care cineva în piaţă încearcă să îl ducă mai sus decât este necesar sau decât ar trebui să fie. Şi atunci decizia Ministerului de Finanţe este aceea de a nu se împrumuta şi aceasta a fost decizia de ieri", a precizat Teodorovici.



Întrebat dacă oferta băncilor reprezintă o reacţie la OUG 114, el a spus: "Nu ştiu, trebuie să avem o discuţie şi cu Asociaţia Română a Băncilor pentru a vedea. Eu am încercat să avem această discuţie în trei actori: Banca Naţională, Ministerul de Finanţe şi Asociaţia Română a Băncilor. Nu s-a dat curs dintr-o parte şi am spus că era corect să discutăm la aceeaşi masă. Totuşi, Banca Centrală a solicitat o discuţie în CNSM, în 4 februarie, înţeleg că este de interes acest subiect şi atunci corect este să avem o discuţie cu cărţile pe masă şi cu toţi actorii implicaţi".