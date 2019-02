Isărescu, la audieri în Parlament: Dvs vedeți dobânzile ca pe o cauză. Eu vă spun că sunt un efect!/Nouă cel mai mult ne e frică de un atac noaptea. Si asta s-a întâmplat atunci când s-a dus de la 4.72 la 4.76!

​

​

​

Mugur

Isărescu

, Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR) a participat, marți, alături de întreg Consiliul de Administrație al BNR, la audierea de la comisiile Senatului programată pentru data de 12 februarie. HotNews.ro a transmis LIVE TEXT declarațiile din timpul întâlnirii care a durat 3 ore și jumătate.

Stirea se actualizează.











Discuțiile sunt deschise de Călin Popescu Tăriceanu:

Având în vedere că LIBOR a fost manipulat, nu trebuie exclusă ipoteza că și alți indici pot fi manipulați

Îl rog pe colegul meu Daniel Zamfir să intre în subiect Daniel Zamfir: Apreciez că ați venit alături de întreg Consiliul de Administrație. Audierea de azi vizează temele din invitație. Nu vom discuta despre bonusul de pensionare pe care vi l-ați dat. Discutăm doar despre ROBOR și inflație și despe Raportul de la finalul anului trecut



Mugur Isărescu:

Buna dimineața d-le președinte al Senatului, domnilor...Vă mulțumim pentru invitație. Am venit alături de Consiliul de Administrație pentru că am observat că uneori există o confuzie cum că BNR e condusă de o singură persoană. Suntem toți aici nu ca să impresionăm ci ca să răspundem legii care ne guvernează.

Aș da răspunsuri scurte urmând ca, dacă mai rămân nelămuriri, să le clarificăm.

Legat de finanțarea bancară, doar un număr mic de companii sunt bancabile, deși sursele de finanțare interne sunt mai mari decât nivelul creditării. Sunt mai mulți bani la bănci decât pot băncile să acorde credite. Când ai un grad scăzut de intermediere scade nivelul creditului și cresc costurile.. Dl prim viceguvernator Georgescu poate dezvolta acest subiect petru că a scris o serie de lucrări pe această temă, lucrări care sunt publice. Dl viceguvernator Voinea- coordonatorul Raportului de Stabilitate- poate dezvolta chestiunile legate de costul finanțărilor firmelor românești.



Daniel Zamfir:

Am câteva întrebări. Dvs sunteți responsabil de politic monetară. Despre ROBOR: au fost un lung și de declarații ale Dvs, contradictorii. In noiembrie spuneați că e o problemăa băncilor pe care BNR doar îl calculează. La fel, spuneați, procedati si în legatura cu cursul. In 15 ianuarie spuneati ca ROBOR e principalul instrument de politică monetară. Când ați spus adevărul? Isărescu: În ambele cazuri, d-le Președinte. Să vă explic: alimentarea cu lichidități, inclusiv a TRezoreriei se face prin această piață. BNR nu are niciun cont pe persoană fizică. Si noi ne luam banii tot prin bănci. Bancile cotează intre ele- unele au surplus iar altele au deficit de lichiditate. Noi vedem care e situatia monetara reala a fiecarei banci. Fiecare bancă face 2.000 de plati si 3000 de încasări. In funcție de asta au surplus sau deficit de lichiditate.

Piața monetară e doar între bănci. De aceea se cheamă piață valutară interbancară. Daniel Zamfir: În legea concurenței se spune că înțelegerea între bănci e interzisă! Isărescu: Da, înțelegerea de tip cartelar! ROBORul e o dobândă stabilită între bănci. Există întrebarea dacă ROBORul e stabilit cartelar. Răspunsul este clar NU. Tăriceanu: Am o rugăminte: fiecare parte să aibă răbdarea de a nu se întrerupe reciproc Isărescu: Robor nu poate fi cartelizat întrucât există un culoar de dobânzi între care acesta se poate plimba. Daă toate băncile ar avea exces de lchiditate ar coborî dobânda la 1.5% și s-ar opri orice dobândă de cartelare. Dacă băncile sunt în deficit de lichiditate, ROBORUL crescă , iar când ajunge la 3.5% și se pot împrumuta direct de la BNR. E un sistem automat folosit de mai toate băncile centrale și care funcționează foarte bine.

Zamfir: Când ROBOR era 0.7% ați îndemnat oamenii să se împrumute în lei. De ce ați făcut asta, știind că ROBOR urma să crească?

Isărescu: Atunci era și inflație mică. BNR a prezentat din 2014 câte 4 rapoarte de inflație. Toate întrebările DVS ăși au răspunsul în acele rapoarte. Când inflația în România a fost negativă, dar cu creșteri salariale mari și cu creștere de activitate economică. Nu a fost deflație ș ci dezinflație. Noi am lăsat dobânda cheie la 1.75%. Nu am vrut să speriem pe nimeni și nune-am jucat cu dobânda cheie ci am activat alte instrumente de pol monetare. Consecința a fost că nu s-a apreciat leul, nu am creat turbulențe, iar economia a crescut cu păstrarea echilibrelor Zamfir: Oamenii s-au păcălit. Au ascultat de Dvs sa ia credite. Isarescu: Ceea ce am spus e că dobânzile mici sunt de domeniul trecutului. Si aveam și argumente!

Tăriceanu:

Am o întrebare. Din cate am inteles, practica stabilirii ROBOR este o sesiune de tranzactionare intre banci, urmand ca in cursul zilei, tranzactiile sa se faca la alt nivel de dobanda. Vreau sa a intreb: ar exista si o alta modalitate de clacul a ROBOR?

Isarescu:



Cotațiile la 3 luni nu sunt manipulate și nu sunt false. Acolo se fac si operatiuni la termen. Legatura ROBOR cu creditul s-a facut din 2010 cand, a a părut o Directiva europeana care solicita ca partea variabila sa fie legata de o dobanda de piata. Din 2010 s-a gasit acest indice. S-a discutat cu Protectia Consumatorului, nu am decis doar noi. Piata functioneaza 8 ore. Si in cael sfert de ora se face un fixing. Spunem ca fixingul e corect deoarece Romania este una din cele 3 tari europene unde fixingul se face pe baza unor cotatii ferme. In restul zilei au loc tranzactii care se situează in jurul acestor tranzactii. Exista arhiva BNR si se pot verifica aceste date. Tranzactiile se fac nu la o singura dobanda. Exista ROBOR la o zi, la o saptamana, la o luna, la 3 luni, la 6 luni...fiecare cu alt nivel de cotație. La unele se fac tranzactii zilnice, la altele nu. Dar asta nu inseamna ca sunt fictive! 80% din tranzactii se fac la termen de o zi, 2 zile și o saptamana.

Cand Statul incaseaza platile- taxe, impozite etc-dobanzile se duc in sus



Tăriceanu:

Nimeni nu spune ca bancile sa nu faca profit. Dar profiturile să fie in marje rezonabila

Isarescu:



D-le presedinte, cum va spuneam, piata este doar intre banci. Si aveti cuvantul meu ca se bat pana la o sutime de procent. Ca daca un trezorier pierde, il trage managerul de ureche! Iar dacă trece de 3.5%, il suna Cinteza pe seful bancii si-l ia la intrebari! Dar confuzia vine din faptul ca se iau cifrele de la termenu de o zi si se compara cu cele de la 3 luni. Va garantez ca nu e nicio manipulare! Piata functioneaza foarte bine! Intrebarea e de ce s-a luat ca referinta dobanda la 3 luni. Si va raspund: pentru ca s-a considerat ca aceea e cea mai stabila! Are cea mai mica volatilitate!

Zamfir:

Domnule Guvernator, e greu sa spuneti cu mana pe inima ca nu e maniipulat. Păi uitati ca in 2008 s-a intamplat ceva care contrazice tot ce spuneți! In 2008 trezorierii bancilor s-au inteles intre ei. In acea investigatie a Consiliului Concurentei e un email. Ce parghii legale aveti atunci sa scadeti ROBOR si nu puteti sa faceti acum?

Isarescu:



Trebuia sa va uitati la cifre!

Zamfir:

La ce cifre domnule Isarescu?

Isarescu:



Noi lucram cu cifre! Acea investigatie a fost inchisa si la Comisia Europeana. In 2008 dl presedinte al Senatului era premier. Multi bancheri si-au cheltuit leii si au vandut si titlurile de stat. Si neavad bani au dus dobanzile la cer!

Atunci dobânda a ajuns la 200 %. Atunci chiar s-a luat o masura ca dobanda in piata sa nu fie peste 25%

Zamfir:

Deci ati plafonat ROBORul! Dvs sunteti impotriva plafonarii dobanzilor! Cu toate astea ati plafonat...

Isarescu:

Sunt alte piete, d-le presedinte! Piata monetara e piata vitala a Romaniei!



Zamfir:

Nivelul dobanzilor la creditele ipotecare e mai mare in Romania decat in alte tari! Iar la dobanzi e mai mic.

Isarescu:

Asa pot da si eu cu cifre, domnule președinte.Pai comparati si alti indicatori. Inflatia. Sau deficitele noastre. Zamfir: Pai Spania... Isarescu: Spania e in zona euro! Uitati-va la statele din jurul nostru care nu sunt in euro! Luati rapoartele BNR.. Serban Nicolae: Imi cer scuze pentru intarziere. Domnule Guvernator. De putut se poate. Decizia recenta privind indicele ROBOR arata ca se poate manipula. Din cate stiu, BCE se gandeste la un plan de masuri ca sa lege dobanda la altceva decat la cotatii. As fi fost de acord cu Dvs daca am fi mutat OBORUL pe operatiuni concrete si nu pe fixing. Clientul bancar ia credit cu rata dobanzii plus ROBOR. Iar acel ROBOR e rezultanta imprumuturilor intre banci. Daca acel ROBOR ar sumariza tranzactiile si nu operatiunile de piata. Cand Mugur Isaresci iese in piata si spune romanilor sa ia credite, ati dat o foarte mare mana de ajutor bancilor! Prin urmare, exista un alt mecanism astfel incat fluctuatia sa ofere predictibilitate clientilor?



Isarescu:

Exista un grup tehnic care lucreaza si face mai multe calcule. Eu va spun pe baza exăerientei, ca citesc in fiecare zi piata monetara si valutara.



Noua cel mai mult de e frica de un atac noaptea. Si asta s-a intamplat cand s-a dus de la 4.72 la 4.76!

Trebuie sa reducem deficitele. Sunteti cu bugetul in fata: duceti deficitul la 1%. Noi suntem economisti si trebuie sa spunem ce se poate si ce nu! Nu putem duce robor in jos fara sa ducem inflatia si deficitele in jos!



Serban Nicolae:

Bineinteles ca ne-ar placea sa ducem deficitul la 1 sau la 2%, dar e greu. Stiti ca bancile care sunt nelegitim acuzate la noi sunt cele anchetate de Comisia Europeana. Mi-as dori sa vad macar o data media ROBOR mai mică....

Isarescu:

V-am spus parerea mea personala...Noi nu avem initiativa legislativa. Orice solicitari de imbunatatire legislative vin de la Finante sau de la Parlament. Ori, eu nu am primit o asemenea solicitare din partea Dvs

Cat despre ROBOR, putem lăsa 5 banci nu 10 cate sunt acum in piata, dar variatiile ROBOR vor fi infime. Trebuie sa coboram inflatia.

Ati vazut ca acum au aparut presiunile pe leu. Nu putem vinde rezerva ca sa tinem leul ca ne pierdem credibilitatea.

Dvs vedeti dobanzile ca pe o cauză. Eu vă spun că e un efect!

Florin Georgescu:

In 18 februarie ni se va prezenta in cadrul CNSM oportunitatea schimbarii modului de calcul a ROBOR. Grupul de tehnicieni se intalnesc zilnic si discuta, urmand sa vedem ce recomandari ne vor fi facute Tariceanu: Dobanzile reflecta si increderea oamenilor in economiei. Avem o datorie publica redusa. Deficitul bugetar e in curtea Guvernului. Sigur ca ideal ar trebui scazut acest deficit. Dar noi functionam dupa niste reguli care ne franeaza sa lucram cu deficite mai mari. Cred ca ar trebui gasita intre Guvern si BNR comunicarea necesara pentru a putea contribui la rezolvarea acestor dileme cu care ne confruntam. Asta e mai mult o remarca decat o intrebare!

Isarescu: Sunt de acord cu Dvs. Asta si incercam, daca va uitati la comunicatele BNR. Acolo vorbim de un mix echilibrat de politici! Fara o cooperare institutionala nici nu se poate. Pentru fiecare imprumut pe care Statul il face in strainatate, Guvernatorul semneaza garantia! Dar e vorba de dozaj! Nu se poate sa avem curs fix, cum s-a sugerat! UItati-va la Bulgaria! A trebuie sa aiba surplus bugetar si de cont curent! Când treci Dunarea si te duci la Sofia nu vezi o casa nou ridicata! Pai uitati-va la cum e la noi!

Studiile arata ca tarile cu regim flexibil al cursului au progresat mai mult decat cele cu consiliu monetar! Inteleg presiunile politice ca am fost si eu premier, dar haideti sa gasim dozajul corect!



Iar cu Ordonanta 114 ne-ati legat de mâini! Pai la un atac al leului, ce facem? Omoram bancile? Zamfir: Dincolo de studiile la care faceti referire, avem o realitate! Eu m-as fi asteptat sa chemati la masa Guvern, Parlament, banci si sa faceti ce trebuie ca sa se dezvolte tara asta! Pai suntem in cea mai saraca tara din UE in care bancile au profit dublu-triplu fata de restul UE. Despre asta vorbim dupa mandatul Dvs de 30 de ani de la BNR! Si ma mai deranjeaza ceva personal: ca gasisti permanent vinovat Guvernul! Dar nu spuneti de cate ori nu ati atins tinta de inflatie! In 2009, BNR a avut profit! Va intreb asa: A folosit BNR surlusul asta de bani ca sa atingeti tinta de inflatie? Sau ati folosit profitul ca sa va dati bonusuri?

Isarescu: Noi dam 80% din profit Bugetului Statului. Nu toate băncile Centrale fac asta! Ceilalți 20 % din profit se dau pentru capitalizarea bancii si pentru salariati. Nu sunt pentru mine ci pentru salariati. Ca sunt unii dintre cei mai buni. Cum vreti sa ne pastram salariatii de valoare? Statul roman nu a dat un cent pentru capitalizarea bancilor. Faptul ca BT a avut intr-un an un profit mai mare nu trebuie sa va faca sa raspanditi neadevaruri! Legarea taxei pe active de ROBOR este atac la independența Băncii Naționale!

Florin Citu: Daca nu mai cresc dobanzile, ce se intampla cu cei care economisesc? Presupunem ca Parlamentul plafoneaza toate dobanzile. Ce se intampla cu cei ce economisesc? Isarescu:

Taxarea activelor bancare la gramada- inclusiv rezervele minime obligatorii pe care le au la BNR si pe tilurile de stat si pe Prima Casă!. OUG 114 va descuraja si mai mult ratele la depozitele bancare. Si investitiile pe cale de consecinta Intermedierea este si ea un efect, nu asa cum se discuta ca e o cauza! Si este o foarte mare ingrijorare pentru noi, mai ales ca acum sunt bani, dar tot nu se dezvolta!

Tariceanu: In esenta, totul e bine cand e bine. Dobanzile sa fie mai mari decat inflatia. Altceva voiam sa va spun. O serie de reprezentanti din banci mi-au spus ca se asteptau sa se puna un impozit suplimentar pe profit. Sigur ca nu era de dorit legarea de ROBOR, dar ceva trebuie facut!

Zamfir: V-ati finantat vreodata cand erati premier de la FNI? SovInvest? Isarescu: Eu? NU! Zamfir: Cum sa fac sa va conving? Sa va arat documente? In perioada in care erati premier, Guvernul s-a imprumutat de la Sorin Ovidiu Vantu, de la SovInvest cu circa un miliard de dolari! Isarescu: Nu eu! Intrebati-l pe dl. Remes, ca dansul era ministru al Finantelor! Probabil ca Fondul a cumparat titluri de stat. Dar daca cineva le vinde la ghiseele bancilor iar in spate e un fond din acesta...Oricine poate cumpăra titluri de stat!



Florin Georgescu: Economia are febra si nu se simte bine. Cum o insanatosim? Pai nu prin Ordonante ci asigurandu-i un stil de viata mai sanatos!

Trebuie făcută impozitarea veniturilor globale și în mod progresiv. Nu flat tax de 10% și pentru cel care ia 1000 de euro si pentru cel care ia 10.000 de euro! Tariceanu: Eu m-am lovit de sistemul bancar ca om de afaceri. Bancile prefera sa cumpere titluri de stat pentru ca e mai usor decat sa faci analize de risc. Asta e o realitate! Am vorbit cu unul din presedintii de banci din Romania care imi spunea ca prefera sa mearga pe pietele straine. Si atunci intreb: cum facem sa dezvoltam Romania? Florin Georgescu: Demult, daca luai un credit si nu dadeai banii inapoi nu mai ieseai in lume de rusine! Acum vremurile s-au schimbat. In Occident sunt reguli mult mai dure pentru companii. La noi, astazi insolventa e favorabila debitorilor. E nevoie de schimbarea Legii 31/90 a societatilor comerciale. La noi, cele mai multe NPL-uri au fost facute de companii mici care nu au mai dat banii inapoi. Au fost zeci de firme, nu una sau doua! Nu s-a reusit inlocuirea disciplinei de plan cu dsciplina de plata! Dar sa stiti ca si expunerea pe titluri are o limita! Dar pentru asta trebuie sa vina si Parlamentul, Guvernul si noi ca sa imbunatatim ceea ce poate imbunatati!

Nu poti sa ai crestere economica de 5% cand nu stii exact cine cat castiga si cu companii destructurate! Tariceanu: Asa este! Eu sunt de acord cu IVG-ul ! (impozitul pe venitul global-n.red) Daniel Daianu: In ultimii ani am asistat la o de-euriozare a economie. Daca nu ai o politica chibzuita si ai dezechilibre externe nu ai cum sa eviti presiunea pe leu

Cat putem sa intarim conditiile monetare ca sa ne atingem tinta de inflatie dar sa pastram stabilitatea financiara?



Context:



„Am primit, în sfârșit, o invitație validă”, a afirmat joi Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR, în cadrul briefing-ului de presă, după ședința de politică monetară.

Senatorul ALDE Daniel Zamfir a declarat, luni, la Parlament, că după audierea de marți a guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, se va lămuri dacă BNR ”a intervenit sau nu să influențeze ROBOR-ul, dacă BNR a intervenit sau nu să influențeze cursul valutar”.

„Am anunțat cu ceva săptămâni în urmă care sunt temele pe care dorim să le discutăm cu guvernatorul Băncii Naționale, înțeleg că, iată, vine cu întreg Consiliul Administrației, lucru care ne bucură foarte tare, că înțelege într-un final care sunt obligațiile Consiliului de Administrație al BNR. Vom discuta pe marginea ROBOR-ului și a felului în care se calculează acest indice. Vom discuta pe marginea raportului pe care BNR l-a prezentat la sfârșitul anului în legătură cu stabilitatea financiară și vom discuta și despre inflație, tema pe care domnul guvernator a abordat-o ieri. Categoric că va fi abordată și problema cursului leu-euro. Având în vedere că vom sta mai bine de o oră-două, sunt convins că toat temele care frământă opinia publică vor fi dezbătute și nu am niciun motiv să cred ca vom pleca, după acea audiere, mai în ceață decât suntem acum. Cred că după discuția de mâine ne vom lămuri cu toții dacă BNR a intervenit sau nu să influențeze ROBOR-ul, dacă BNR a intervenit sau nu să influențeze cursul valutar și care este rolul BNR în stabilirea țintei de inflație la noi în țară”, a declarat, luni, la Parlament, senatorul ALDE Daniel Zamfir.

CA al BNR a fost invitat, pentru a treia oară în acest an, de comisiile reunite economică și de buget-finanțe a Senatului la audiere pentru data de 11 februarie sau data de 12 februarie.

Reprezentanții Băncii centrale nu au putut fi prezenți la audierea propusă pentru 11 februarie, al ora 11:00, deoarece la acea oră era prezentat „Raportul asupra inflației”, ediția februarie 2019. BNR publică de patru ori pe an acest raport, în februarie, mai, august și noiembrie.

CA al BNR și Guvernatorul BNR au mai fost invitați în acest an de cele două comisii la data de 29 ianuarie și la data de 7 februarie. În primul caz, Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Băncii centrale, a susținut că reprezentanții acesteia nu pot fi prezenți, deoarece invitația nu îndeplinea procedura. Invitația era semnată de senatorul ALDE Daniel Zamfir, în calitate de președinte ale Comisiei economice a Senatului, atât pentru poziția lui, cât și pentru cea a președintelui Comisiei de buget, finanțe și piețe de capital a Senatului.

Cea de-a doua invitație din acest an a fost făcută pentru ziua de joi, 7 februarie, când CA al BNR avea programată a doua ședință de politică monetară din acest an și prima în care au discutat un raport de inflație în acest an.