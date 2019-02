Cine a câștigat și cine a pierdut din confruntarea Isărescu-Zamfir din comisiile de specialitate ale Parlamentului. Pe scurt: au câștigat amândoi, dar a pierdut bunul simț și calitatea disputei economice

​​Cam trei ore și jumătate a durat ”meciul” Zamfir - Isărescu desfășurat marți la Comisiile de buget din Senat și Cameră. O parte din întrebări au fost puse fără părtinire, în vreme ce o altă parte a întrebărilor erau vădit răuvoitoare. În final, Zamfir i-a făcut cadou Guvernatorului două cărți: ”România sub teroare bancară” și ”La pescuit de fraieri”. Gest care ar putea fi trecut la capitolul ”ne-eleganță”. De câștigat, au câștigat ambele tabere: Isărescu și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație au răspuns punctual și la obiect încercând să clarifice nelămuririle membrilor celor două comisii, iar politicienii prezenți au punctat masiv la capitolul capital politic. La masa discuțiilor s-au așezat și d-nii Gheorghe Piperea și Ilie Năstase, deși cei doi nu fac parte din niciuna dintre tabere.





N-ar fi exclus ca autoritățile bacare europene să transmită scrisori Premierului pentru a cere explicații, asemenea precedente nefiind întâlnite în UE, cel puțin nu la o asemenea scară.



Noroc că la discuții a participat și Călin Popescu Tăriceanu, care a reușit în câteva rânduri să-l tempereze pe președintele Comisiei, senatorul Zamfir. Cu certitudine, dacă Tăriceanu nu era acolo, Zamfir mergea mult mai departe cu acuzațiile.





Despre ce s-a discutat: ROBOR, Raportul de Stabilitate, Sorin Ovidiu Vântu, cartelul băncilor, unde a greșit BNR.





Despre ROBOR. Acuzațiile au fost că băncile manipulează indicele. Isărescu le-a explicat că nu e tehnic, posibil. Isărescu: Răspunsul este NU!. ROBOR-ul poate fi stabilit doar între bănci, dar nu este o înțelegere de tip cartelar. Robor se formează pe o piață unde doar băncile participă și e normal ca într-un final să existe o înțelegere între vânzători și cumpărători. Dar băncile sunt în același timp și vânzători și cumpărători, așa încât un cartel între cel care vinde și cel care cumpără e imposibil!”, a explicat Isărescu.



ROBOR-ul se plimbă doar între 1,5% și 3,5%, deoarece rata de politică monetară este de 2,5%, iar coridorul simetric este de plus/minus 1% față de aceasta, a subliniat Guvernatorul BNR.



„Dacă se plimbă mai sus sau mai jos, (...) se oprește orice tendință de cartelizare și se absoarbe tendința de lichiditate în exces”, a adăugat Isărescu.





Despre Raportul de Stabilitate. Președintele comisiei senatoriale a dat un citat din care rezulta că băncile nu vor sa crediteze economia, deși ar putea-o face. Atât prim-viceguvernatorul Georgescu (fost membru influent al PSD) cât și viceguvernatorul Voinea au explicat că e vorba de 8 bănci care au completat un chestionar transmis de Autoritatea Europeana și că datele au fost greșit interpretate. Georgescu a venit cu exemple din cea mai recentă carte a sa în care a explicat de ce băncile nu pot finanța in orice condiții companiile românești. Indirect, a dat vina pe condițiile economice din Romania (lipsa disciplinei fiscale, legi laxe în favoarea debitorilor, legea insolventei care ar putea fi corectate șamd), mai exact pe politicile fiscale din ultimii 30 de ani.





Despre Sorin Ovidiu Vantu.

”V-ati finantat vreodata cand erati premier de la FNI? De la SovInvest?”, l-a întrebat Zamfir pe Guvernator. Isarescu: Eu? NU!



Zamfir: In perioada in care erati premier, Guvernul s-a imprumutat de la Sorin Ovidiu Vantu, de la SovInvest cu circa un miliard de dolari!



Isarescu: ”Nu eu personal! Intrebati-l pe dl. Remes, ca dansul era ministru al Finantelor! Probabil ca Fondul a cumparat titluri de stat. Dar daca cineva le vinde la ghiseele bancilor iar in spate e un fond din acesta...Oricine poate cumpăra titluri de stat!”, a mai spus Guvernatorul. Ceea ce e corect. Zamfir nu a mai continuat discuția.







Cel mai puțin stresat a părut primul viceguvernator, Florin Georgescu. Georgescu e cunoscut pentru lipsa de amabilități inutile, acolo unde nu e cazul. El le-a spus direct membrilor comisiilor reunite că economia României are febră și nici nu se simte foarte bine. ”Cum o insanatosim? Pai nu prin Ordonante ci asigurandu-i un stil de viata mai sanatos!”, a spus Georgescu, care la un moment dat l-a ignorat pe senatorul Zamfir și s-a adresat direct șefului acestuia, Călin Popescu Tăriceanu. Georgescu, socialist convins, a readus în discuție avantajele impozitului progresiv și a menționat diferența dintre sistemul comunist și cel capitalist din România: ”La noi, nu s-a reusit inlocuirea disciplinei de plan cu dsciplina de plata!”





Georgescu a publicat cu circa o lună în urmă o lucrare de peste 1000 de pagini despre Capitalul românesc, o variantă autohtonă a celebrei lucrări ”Capitalul ” a socialistului francez Piketty.





Una peste alta, audierile de marți au fost mai degrabă un spectacol mediatic, menit să aducă voturi politicienilor și răspuns la întrebări gen :”Ia să vedem ce va răspunde Isărescu la asta!”. Așa am simțit și așa înțeleg să depun mărturie.