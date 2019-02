Doru Dudaș (Ministerul Finanțelor), despre casele de marcat: "Nimic nu e ușor pe pământ și roua e sudoarea privighetorilor care au ostenit toată noaptea cântând"

În deschiderea evenimentului a cântat un cor urmat de un discurs susținut de către Daniel Anghel, partener PwC. Printre altele, el a prezentat un studiu referitor la un sondaj privind implicațiile Ordonanței lăcomiei (114/2018).



Astfel, 82% dintre companiile respondente din sectorul financiar consideră taxa pe activele financiare nejustificată în sine, 67% dintre companiile din telecomunicații apreciază că impactul estimat la nivelul taxelor de monitorizare și al eventualelor redevențe aferente prelungirii licențelor utilizate în prezent este mai mare de 400%.



Nu a spus câte companii au răspuns la sondaj, dar la finalul discursului a proiectat un film, ce poate fi vizualizat mai jos, iar apoi a precizat că mediul de afaceri este farul.

Ușor nu e nici cântecul. Zi și noapte - nimic nu-i ușor pe pământ: căci roua e sudoarea privighetorilor ce s-au ostenit toată noaptea cântând.

În cadrul evenimentului, reprezentanții Finanțelor au fost întrebați când vor fi legate serverele ANAF la casele de marcat cu jurnal electronic.“Am să încerc să răspund eu la această temă. Având în vedere că acest frumos eveniment a început în note muzicale și, după aceea, metaforice, cu acest extrem de sugestiv film care ne-a arătat dintr-un anumit punct de vedere ce înseamnă forța disproporționată, pe care de multe ori o întâlnim și în interferența dintre administrația fiscală și contribuabil. Această temă a caselor de marcat îmi aduce în minte un vers, al unui mare clasic român, care sună așa: Nimic nu e ușor pe pământ și roua e sudoarea privighetorilor care au ostenit toată noaptea cântând”, a declarat Doru Dudaș, director general în Ministerul Finanțelor.Este vorba despre Lucian Blaga:„Să trecem la chestiuni mai concrete. După cum am constat împreună, a început în 7 februarie 2018 procesul efectiv de implementare a legislației care intrase deja în vigoare. Este într-adevăr, și viața ne-a arătat acest lucru, un proces deosebit de complex și s-a dovedit a fi și deosebit de dificil. În primul rând sunt foarte mulți actori implicați în acest proces. Trebuie să începem cu producătorii de case de marcat, cu distribuitorii de case de marcat, unitățile de service acreditate cu Institutul de Cercetări în Informatică care asigură testarea și avizarea tehnică a modelelor, cu ANAF, Ministerul Finanțelor, nu în ultimul rând utilizatorii caselor de marcat, comercianții în sine. Toți acești actori participanți la proces au un anumit rol și pe parcursul într-adevăr au apărut diferite dificultăți, sincope”, a explicat Dudaș.El a precizat că marți erau 463.000 aparate noi în piață, 358.000 aparate fiscalizate prin atribuirea seriei fiscale unice și 273.000 de apare instalate în funcțiune.„În piață sunt astăzi 78 de modele de case de marcat care acoperă toate sectoarele de economie. Trebuie să ajungem undeva la 700.000 – 750.000 de aparate instalate. Se va finaliza pe la mijlocul acestui an. După ce se finalizează această etapă, urmează să discutăm etapa conectării și în a doua parte a acestui an apreciez că vom fi pregătiți să facem această conectare (la serverele ANAF n.r.). Acum nu avem ce conecta pentru că am anticipat dificultatea procesului și întinderea pe o perioada lungă am gândit această etapă pre-operațională în care informațiile din casele de marcat care urmează să ajungă zilnic la ANAF, acum ajung lunar printr-o declarație inteligentă”, a explicat reprezentantul Finanțelor.