INS: În 2018, economia a crescut cu 4,1%, aproape la jumătate din ritmul de creștere din 2017

Produsul intern brut în trimestrul IV 2018 a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,7% comparativ cu trimestrul III 2018, iar faţă de acelaşi trimestru din anul 2017, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4,1% pe seria brută şi de 4,0% pe seria ajustată sezonier, a anunțat joi Institutul Național de Statistică. Evoluția de anul trecut confirmă decelerarea la aproape jumătate față de ritmul din 2017 și face greu plauzibilă o revenire la creșterea pe care se bazează coaliția de guvernare- 5.5% pentru acest an, în condițiile în care principalii parteneri comerciali ai României trec printr-o perioadă de încetinire a economiilor lor.







INS inventariaza evolutia PIB in 5 cicluri: datele semnal, apoi datele provizorii (I), date provizorii (II), date-semidefinitive si in final, dupa circa doi ani, datele definitive. Comunicatul de joi reprezinta datele semnal, urmand ca in 7 martie INS sa publice datele provizorii (I).







La nivel naţional, Comisia de Prognoză estima pentru 2018 o creştere economică de 4,5%, cel mai mare avans al PIB urmând să fie consemnat în regiunea Sud-Vest Oltenia, cu 5,9%, urmată de Sud-Est şi Sud Muntenia, cu 5,6%, iar cel mai redus în Vest, cu 2,9%. Pentru regiunea Bucureşti - Ilfov, CNSP estima o creştere a PIB de 3,2% în 2018 şi 5,2% în 2019.







”Previziunile noastre au fost de 0,7% ritm trimestrial și 4,5% an / an, în timp ce consensul pieței (Reuters) a fost mai puțin optimist la 3,9%, se arată într-un raport transmis joi investitorilor de către BCR.







Indicatorii lunari disponibili sugerează că economia locală ar fi putut beneficia de sprijin din partea comerțului cu amănuntul și a serviciilor către companii. Comerțul cu amănuntul s-a redresat în trimestrul IV, după scăderea din trimestrul precedent, ajutată de achizițiile ca urmare a ofertelor de Black Friday.







Producția industrială, pe de altă parte, a crescut marginal în trimestrul IV, după ce Zona Euro, principalul partener comercial al României, a încheiat 2018 într-o notă mai slabă. Sectorul construcțiilor a continuat să se contracte, în mare parte datorită activității slabe de pe segmentul rezidențial. De asemenea, am mai putea asista la o contribuție negativă din partea sectorului agricol.







În ceea ce privește cheltuielile, consumul privat pare să fi rămas principalul motor al creșterilor. Economia locală a început să simtă efectele negative ale creșterii mai lente din zona euro și a tensiunilor comerciale mondiale.





În perspectivă, prognozăm o creștere economică în acest an de circa 3% și rămânem precauți cu privire la evoluția investițiilor, având în vedere constrângerile bugetare semnificative”





”Dacă în ultimul trimestru din 2018 creșterea economică este tot la jumătate față de cea de anul precedent (T4 2017), atunci pe întreg anul vom avea puțin sub 4%, în jurul a 3,9%. În situația unei creșteri economice în jurul a 4% pentru T4, aprecierea PIB pe întreg 2018 ar fi de circa 4,2%. Singura șansă pentru ca ultima estimare a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, de 4,5%, să se împlinească ar fi ca în cel de-al patrulea trimestru din acest an creșterea economică să fie de 5,5%. Trebuie luat în considerare faptul că bugetul de stat a fost construit pe o creștere economică de 5,5%, estimare realizată în 2017 de Comisia de Prognoză. Ei bine, pentru a ajunge la acest procent, ar fi nevoie ca în ultimul trimestru din 2018 economia să fi urcat cu 9,5%, ceea ce este puțin probabil”, nota în ianuarie redactorul HotNews.ro.