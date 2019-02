​​Corporate Report la înălțime: Cum l-a răpus Boeing pe uriașul cerurilor; Lufthansa dă în judecată un pasager care a renunțat la un zbor; British Airways va avea proprietari din UE după Brexit

Cum l-a răpus Boeing pe uriașul cerurilor.

De ceva vreme tot circulă zvonuri că se oprește producția de aeronave A380. În orice caz, se apropie momentul în care zvonurile vor deveni realitate, cu tot mai multe companii de zbor retrăgând comenzi și fără să apară unele noi. Airbus are de luat o decizie dură, și încă repede.

Într-un fel, A380 este avionul mai bun, cel puțin pe hârtie. Când zboară cu 853 de locuri ocupate, nici un altul nu se apropie de raportul cost/pasager. Dar există și alți factori. Operând cu 853 de pasageri înseamnă greutate mai mare (oameni și bagaje), care reduce eficiența și raza de acțiune. Înseamnă și mai mult echipaj, pentru a se încadra în standardele de personal/pasageri, ceea ce face zborurile și mai scumpe. Cele mai multe companii operează A380 cu două sau trei clase de călătorie, pentru 550-600 de pasageri. Chiar și așa, tot este dificil să ocupe toate locurile, ceea ce mărește substanțial regia de zbor.







Aici se închide povestea. Cu comenzi puține și costuri mari de producție, prețul unui A380 este de 450 de milioane de dolari. Spre deosebire, 777X se vinde între 395 – 425 de milioane, iar companiile mai primesc probabil și un discount substanțial pentru comenzi mari. La săptămâni de la anunțul privind noul model, mulți utilizatori de A380 au și plasat comenzi, primele venind de la Lufthansa, Emirates, Etihad, Qatar și Singapore. Singura companie care a comandat și care nu are A380 este Cathay Pacific.





Airbus a pariat pe A380. Că l-a adus prea târziu pe piață sau că a subestimat puterea investițională a aeroporturior, nu mai contează. Zilele lui A380 par numărate și Simply Flying crede că 777X a contribuit la detronarea lui. (simpleflying.com) Ultima oră - Airbus a și făcut anunțul oficial

Lufthansa dă în judecată un pasager care a renunțat la un zbor.

O metodă obișnuit practicată de călători pentru a obține zboruri mai ieftine este în centrul unui proces între companie și unul din clienții săi. Lufthansa a recurs la instanță împotriva unui pasager care nu s-a mai prezentat la ultimul segment de zbor din traseu, acuzându-l de a fi cumpărat un bilet pentru „destinație ascunsă”. Aceasta este o practică a pasagerilor care abandonează călătoria la ultima escală, în loc să se mai îmbarce pentru zborul final.





În 2014, United Airlines și Orbitz au deschis un proces împotriva lui Aktarer Zaman, fondator al sitului Skiplagged.com, care-i ajută pe călători să găsească zboruri ieftine prin metoda „destinației ascunse”. Un judecător de la Tribunalul Districtului de Nord din Illinois a respins acțiunea, motivând că că Zaman nu locuiește și nici nu face afaceri în oraș. (CNN Travel)





Din noiembrie, British Airways intenționa să devină o companie spaniolă în eventualitatea unui no-deal Brexit. Acest demers devine tot mai posibil, cu aproape 40 de zile până la Brexit. Există încă posibilitatea ca Regatul Unit să nu părăsească Uniunea Europeană pe 29 martie. Aceasta ar însemna fie să anuleze procedura, fie să ceară UE o prelungire a perioadei de negociere. Este extrem de îngrijorător pentru aviație, industrie care nu știe pentru care rezultat să se pregătească.





Un Brexit fără acord ar genera haos. În timp ce Regatul Unit și UE au convenit deja să mențină zborurile operaționale, numărul acestora ar fi limitat la cel din 2018. Aceasta ar putea duce la anularea a cinci milioane de bilete. Pe lângă aceasta, multe companii procedează la re-înmatricularea aeronavelor. În timp ce EasyJet caută să le înmatriculeze în țări care râmăn în UE după Brexit, Ryanair, care are toate avioanele înregistrate în Irlanda, a început să înmatriculeze unele în Regatul Unit.





A380: mărimea nu contează mereu, mai important este să ajungi peste tot / „Destinația ascunsă”, o metodă de zbura mai ieftin care mânie companiile de zbor / În context Brexit, British Airways este... în aerDar ce a provocat de fapt eșecul lui A380? Doar este un avion legendar, cel mai mare pe care l-a văzut lumea, cu baruri și zone de odihnă în cabine. Spațiul și confortul l-au făcut favoritul călătorilor de pretutindeni. Oare de ce n-a avut succesul scontat? Sunt mai multe motive, de la problemele în a-l încărca la capacitate până la mărimea aparatului și limitele pe care i le impune. Dar cel mai important a fost adus de Boeing.Noul Boeing 777X promite să transporte un număr similar de pasageri, dar într-o manieră mult mai eficientă. Are presurizare mai bună (deci pasageri mai fericiți) și poate ateriza aproape peste tot unde poate și 737. I-a luat ochii celui mai mare cumpărător de A380, Emirates, care a comandat 120 și 30 mai târziu (și tot va mai dori).Airbus A380 a fost proiectat pentru a rezolva probleme de infrastructură. Când a intrat în serviciul comercial în 2007, aeroporturile erau congestionate și el a fost văzut ca soluția la această problemă. Dar a creat neintenționat noi probleme pentru aeroporturi prin mărimea sa enormă. Întregi aeroporturi a trebuit să fie reconfigurate, cu costuri de zeci de milioane, pentru a găzdui marea pasăre: noi docuri, porți de îmbarcare separate, piste extinse. Rezultatul – A380 poate ajunge doar la 60 de orașe. Chiar dacă Airbus argumentează că acestea sunt noduri strategice, lipsa de flexibilitate a fost o mare problemă pentru companii. Oamenii vor să ajungă la destinație fără întreruperi. Nimeni nu vrea să tranziteze un mega-aeroport; ei preferă un zbor direct, ceea ce nu e mereu posibil cu un super-jumbo. Așa că A380 iese din scena pe care intră 787, A350 și se pregătește 777X.Boeing 777X este capabil să aterizeze în cam toate locurile ca 777 și 787, adică toate aeroporturile importante. Aceasta deoarece are vârfuri de aripi pliabile, care sunt unice și-l fac să n-aibă nevoie de porți și piste modificate. Cum spune Boeing, „The Wing is the Thing”:Aspectul trist este că A380 a fost proiectat ca să rezolve o problemă care nu mai există. Acum 12 ani, aeroporturile erau la capacitate. Nodurile comerciale erau supraaglomerate și companiile nu mai puteau adăuga zboruri pentru a face față cererii. Un avion mare părea biletul câștigător. De atunci, investiții uriașe au îmbunătățit situația. Capacitatea este tot la limită, dar avansul oferit de eficiența avioanelor mai mici și a sistemelor de control al traficului aerian fac mai ieftin și mai simplu să operezi două, trei sau chiar patru avioane mai mici decât unul sau două A380.Conform documentelor din instanță, un bărbat a cumpărat un bilet dus-întors între Oslo și Seattle, cu escale la Frankfurt. Pasagerul a parcurs toate segmentele zborului de plecare, dar la întoarcere nu a mai luat avionul de la Frankfurt la Oslo, ci un altul spre Berlin cu un bilet separat. Lufthansa a pretins că este o încălcare a termenilor și condițiilor de călătorie și a cerut o compensație de 2.182 de euro. Un tribunal districtual din Berlin a respins cererea în decembrie, dar Lufthansa a declarat apel împotriva sentinței.British Airways va avea proprietari din UE după Brexit. IAG, compania care deține British Airways și Iberia, va limita la 47,5% numărul acțiunilor non-UE pentru rămâne o entitate recunoscută de comunitate după Brexit, a anunțat Willie Walsh, CEO-ul companiei.IAG caută să se definească drept o firmă spaniolă după Brexit. Majoritatea companiilor ei de zbor sunt de pe acum operate din afara Reghatului Unit. Aer Lingus este irlandeză, iar Iberia, Level și Vueling sunt spaniole. Sediul corporatist al lui IAG este la Londra, deși este o societate înregistrată, totuși, în Spania. Regulamentele UE prvăd că o companie aeriană trebuie să fie controlată în proporție de cel puțin 50% de cetățeni ai UE pentru a fi clasificată drept transportator european. În consecință, IAG a decis ca nu mai mult de 47,5% din acțiuni să poată fi deținute de persoane din afara UE. Totuși, această limită nu include și acțiunile britanicilor, atât timp cât Regatul Unit rămâne în UE. Nu este însă limpede ce se va întâmpla după un Brexit fără acord. (simpleflying.com)