Banca Transilvania. Primii 25 de ani

Cu antreprenoriatul în ADN, prin muncă, entuziasm şi investiții în oameni, tehnologie şi infrastructură, în acest timp BT a crescut, de la o echipă de 13 persoane la un grup financiar cu peste 10.000 de angajați în 500 de unități, în peste 180 de localități din trei țări. De la primul client la peste 3 milioane de clienți, dintre care 700.000 sunt creditați. De la prima operațiune la peste 2 milioane de operațiuni care au loc zilnic prin intermediul băncii. De la primul client antreprenor, la crearea celui mai mare ecosistem de susținere a IMM-urilor din România. Iar în momente de răscruce, banca s-a reinventat, s-a adaptat şi a mers mai departe.Dezvoltare - acesta este cuvântul care descrie cel mai bine evoluția BT: am crescut de la an la an ca bancă, ca număr de clienți finanțați, ca număr de angajați, dar mai ales ca şi competențe unice în finanțarea economiei naționale, având astăzi capitaluri proprii de 1,5 miliarde euro. Ne-am dorit şi am reuşit să ajungem unul dintre stâlpii pe care se sprijină dezvoltarea României şi ştim că avem responsabilitate față de deponenți şi societate.Finanțăm spitale, fabrici, şcoli, universități de stat şi private, baraje şi hidrocentale, autostrăzi şi cabinete veterinare, dar şi sute de mii de oameni. Susținem tot atâtea planuri şi vise ale românilor. Suntem cel mai mare finanțator instituțional al Statului prin impozite şi titluri de stat, precum şi al mediului de business românesc. Facem asta cu capitalul şi datorită competențelor acumulate în cei 25 de ani, aici, în țara noastră.Acesta e doar începutul. Povestea merge mai departe. Mulțumim, români, mulțumim, România!