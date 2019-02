Două discursuri, două realități, o singură țară. Cum se vede economia de la Palatul Victoria și de la Cotroceni

Oricât pare de greu de înțeles și de digerat, Guvernul României își face datoria și și-ar dori să facă și mai mult prin intermediul unui dialog onest prin intermediul căruia fiecare înțelegem responsabilitățile și agreem asupra celei mai bune metode de prezentare a acestora.

Galele Bursei de Valori București sunt, în general, plictisitoare, cu câteva discursuri în deschidere, adesea anoste, și o sesiune de premii. E mai mult un eveniment de socializare pentru investitori și companiile de pe piața de capital românească. În mod surprinzător, evenimentul de marți seara a fost diferit. Au fost două discursuri, complet opuse, care au arătat cum se vede economia la Palatul Victoria și la Cotroceni. Primii văd că totul e frumos și colorat, iar ceilalți observă o realitate sumbră.Din partea Guvernului, Ramona Bruynseels, prezentată ca fiind consilier de stat al prim-ministrului, pentru mediul de afaceri, a susținut un discurs în numele Executivului. Unii din sală s-au amuzat când aceasta a vorbit despre dialogul onest între autorități și mediul de afaceri. Discursul a părut a fi „flower power”. Cu alte cuvinte, a prezentat o economie în care totul merge bine, este dialog, sistemul de taxare este competitiv etc.Presa a scris că făcea parte dintr-un grup de Facebook care consideră că pământul e plat, nu sferic.Câteva idei din discurs:La polul opus s-a situat consilierul prezidențial, Cosmin Marinescu care, până să citească mesajul președintelui Klaus Iohannis, a spus că se bucură că participă la un eveniment care celebrează un an nou de piață bursieră, de piață liberă, subliniind că speră să rămână liberă. Discursul citit vorbește despre lipsa de transparentă, dând exemplul OUG 114 care „pare să atenteze la stabilitatea și sustenabilitatea financiară a României”.Câteva idei din discurs:Într-o societate matură și democratică, așa cum este România, dialogul dintre mediul privat și Guvern trebuie să reprezinte o relație constantă de parteneriat, o relație onestă, bazată pe înțelegere și responsabilități clare și, categoric, pe o comunicare deschisă.Obiectivele guvernului PSD-ALDE sunt reducerea disparităților și creșterea disparităților de justiție socială, pe deoparte, iar pe de altă parte dezvoltarea economică a României prin sprijinul mediului privat care nu nmai că contribuie la PIB într-o manieră covârșitoare dar totodată ajută Guvernul să-și implementeze programele sociale pe care și le propune la început de mandat.Știm cu toți că foarte multe companii autohtone și internaționale au beneficiat și continuă să beneficieze de creșterea economică a României din ultimii ani.Avem în continuare un sistem avantajos de taxare pe profit, avem în continuare o rată a taxei pe dividende redusă în comparație cu multe ale state europene și România este în continuare unul dintre campionii creșterii economice din Europa, deziderat pe care ni-l propunem să îl păstrăm în continuare. Susținem investițiile și acest lucru este reflectat atât în sumele alocate în bugetul din acest an cât și în măsurile de stimulare a absorbției fondurilor europene, simplificarea legislației achizițiilor publice și prin intermediul parteneriatului public-privat, care reprezintă una dintre prioritățile noastre.Spiritul antreprenorial românesc se dezvoltă și este încurajat parțial și de programele guvernamentale inițiate de către Guvern, ca de exemplu, Start-up Nation. (...) În prima sesiune a Start-up nation, 46% dintre beneficiari sunt femei și 55,5% sunt tineri până în 35 de ani. Suntem convinși că multe dintre companiile aplicante se vor regăsi, la un moment dat, și pe Bursa de Valori București și ar putea deveni unul dintre starurile bursei, lucru pe care categoric ni-l dorim cu toții.În acelasi context și, pentru ca vorbim de antreprenoriat, îmi permit să felicit Bursa de Valori București pentru a treia ediție a Made in Romania, care se dovedește a fi un program de mare succes și care sperăm să devină un model de urmat pentru toate companiile pe care dumneavoastră le reprezentați aici.Vom continua să susținem investițiile și prin intermediul schemelor de ajutor de stat și, totodată, și prin sistemul de acordare a garanțiilor pentru creditele contractate atât pentru demararea, cât și pentru extinderea planurilor de afaceri.Totodată, suntem conștienți că trebuie să obținem statutul de piață emergentă și suntem doritori să ne implicăm și să oferim sprijinul necesar în acest sens pentru că nu mai trebuie să subliniem noi ce reprezintă acest lucru pentru dezvoltarea României.Vorbim totodată despre oportunități. Piața titlurilor de stat reprezintă categoric o mare oportunitate, prin aceasta putându-se realiza atât finanțarea unor proiecte investiționale de anvergură, cât și lărgirea și diversificarea bazei de investitori și totodată a instrumentelor de investiții. În anii anteriori au fost lansate emisiuni de titluri de stat pentru populație prin mecanismele BVB. Dorim să continuăm în viitor aceste emisiuni în scopul dezvoltării pieței titlurilor de stat și în scopul promovării ideii de educație financiară a investitorilor mai mici și a celor mai puțin sofisticați pentru că este extrem de important, într-adevăr, pentru noi toți.În același timp, prin înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții proiect pentru care, în acest stadiu, după cum știți, a fost deja elaborat cadrul legal general aplicabil, se dorește implicit și creșterea lichidității piețelor de capital ca urmare a listării la Bursa de Valori București și AeRO a companiilor din portofoliul Fondului.Oricât pare de greu de înțeles și de digerat, Guvernul României își face datoria și și-ar dori să facă și mai mult prin intermediul unui dialog onest prin intermediul căruia fiecare înțelegem responsabilitățile și agreem asupra celei mai bune metode de prezentare a acestora.Avem în continuare mari provocări și ca să mă opresc asupra uneia, aș menționa infrastructura. Într-aevăr, infrastructura, în ciuda tuturor eforturilor de până acum, nu a avut parte de finanțarea adecvată. Tocmai de aceea, Guvernul actual vede finanțarea națională, atragerea de fonduri europene și totodată dezvoltarea proiectelor în parteneriat public-privat ca fiind soluții pe care merită să mizăm în continuare.Știu, de asemenea, că mediul de afaceri așteaptă răspunsuri vizavi de Ordonanța 114 de la sfârșitul anului trecut. Suntem cu toții de acord că este nevoie de o flexibilizare a anumitor prevederi din această ordonanță.Vă pot asigura de faptul că argumentele care vor fi aduse la masa discuțiilor de fiecare parte vor fi cântărite cu atenție. Chiar vrem ca modificările pe care le vom face să răspundă într-un mod adecvat îngrijorărilor și problemelor pe care dumneavoastră le întâmpinați. Faptul că în prezent un grup de lucru, Ministerul Finanțelor și BNR se întrunește în scopul discutării măsurilor fiscal-bugetare și totodată măsurilor de susținere a investițiilor este un pas înainte și este de bun augur. Este nevoie, însă, de un dialog constant de stabilitate, de multă înțelegere și de multă muncă împreună, doamnelor și domnilor, pentru a putea îndrepta ceea ce nu merge și a veni cu soluții care să vină în beneficiul tuturor.Aș încheia prin a spune faptul că, cu toții ne dorim o Românie prosperă, sigură și o Românie respectată. Suntem conștienți de faptul că este nevoie de un dialog serios, corect și onest între noi și mediul de business. Ne dorim să promovăm acest dialog și vă asigur că aveți în Guvernul României în continuare un partener deschis și serios în acest sens.Îmi face o deosebită plăcere, ca economist, să fiu în această seară alături de dumneavoastră la un eveniment care celebrează un an nou de piață bursieră, de piață liberă, să sperăm, căci așa trebuie să fie bursa de valori în orice țară într-o economie de piață consolidată.Permiteți-mi să prezint mesajul președintelui României, domnul Klaus Iohannis. (...) Anul bursier 2019 mi-aș dori să fie, cred că și dumneavoastră, mai puțin surprinzător pentru economia noastră decât finalul anului trecut. Anul 2019 este special pentru România, având în vedere exercitarea mandatului la președinția Consiliului Uniunii Europene. Ne așteaptă decizii importante în dosare complexe care privesc agenda europeană, cum ar fi negocierile privind cadrul financiar multianual post-2020, reformele financiare de la nivelul Uniunii Europene, dar și provocări precum cea a Brexitului.Acesta este și contextul în care după eforturile susținute din ultimii ani ale Bursei de Valori București, piața de capital din România are perspective certe de promovare la statutul de piață emergentă. Este important ca atât sectorul financiar, cât și toți actorii economici și autoritățile guvernamentale să conștientizeze importanța unei asemenea promovări cu toate beneficiile asociate unor fonduri de investiți de zeci de ori mai mari decât în prezent.O premisă esențială, indispensabilă pentru succesul acestui demers ține însă de încrederea investitorilor în politicile publice ale autorităților române. Este vremea ca decidenții să gândească obținerea statutului de piață emergentă în termeni de obiectiv de țară pentru piața de capital și, ca atare, să-și asume măsurile necesare îndeplinirii acestuia. Doresc să felicit determinarea cu care instituțiile pieței de capital din România au contribuit la dezvoltarea și consolidarea sectorului autohton.După începuturile modeste și, pe alocuri, furtunoase, din anii ‘90, piața de capital autohtonă dobândește o consistență tot mai ridicată și începe să-și revendice tot mai mult rolul său natural într-o economie de piață modernă. Fără îndoială, cu toții ne dorim cât mai multe companii la bursă și mai ales companii private românești dinamice și competitive. Astfel, sunt binevenite demersurile facilitare a prezenței unui număr cât mai mare de investitori și de creștere a lichidității pieței, fie că ne referim la scăderea costurilor de tranzacționare sau la lansarea pieței de instrumente financiare derivate.Contextul actual european și internațional indică nevoia unei abordări economice prudente și responsabile. Principalele economii partenere ale României trec printr-o perioadă mai puțin fastă, de încetinire economică. Datele statistice arată că și economia noastră a încetinit semnificativ în 2018, față de 2017, evoluție care trebuie să indice semne de întrebare asupra premiselor bugetare ale anului curent. Totodată, avansul economic de anul trecut a fost însoțit de creșterea inflației, dar și de adâncire a unor dezechilibre macroeconomice, cum este deficitul comercial și cel de cont curent.De exemplu, deficitul de cont curent a crescut agresiv în 2018, cu aproape 50%, în condițiile în care investițiile străine directe au avansat cu doar câteva procente.Sfârșitul anului 2018 a consemnat, la BVB, cea mai amplă cădere a indicilor bursieri din întreaga perioadă post-criză, pe fondul măsurilor fiscale din OUG 114 care par să atenteze la stabilitatea și sustenabilitatea financiară a României. Este fără precedent o asemenea rupere de ritm pentru o economie aflată în creștere.Efectele negative ale acestor măsuri privesc și Pilonul II de pensii a cărei existență începe să fie pusă sub semnul întrebării, iar un sector vital, precum cel energetic, este, de asemenea, serios zdruncinat.Un Guvern cu viziune pe termen lung ar trebui să înțeleagă importanța unui sistem de pensii robust și modern bazat pe principiul contributivității personale. Totodată, fondurile acumulate în Pilonul II reprezintă surse majore de investiții pe piața de capital.Politicile serioase și predictibile reprezintă un ingredient esențial pentru susținerea inițiativei private și creșterea competitivității economice. Din păcate, companiile și cetățenii au resimțit, în ultima perioadă, politici fiscale hazardate și intempestive, insuficient pregătite, cu grave efecte negative la nivelul încrederii în economie. Am solicitat permanent predictibilitate în conduita fiscală. În acest sens avem nevoie de abordări responsabile, nu de pseudo-soluții utile, politic, unora, pe termen scurt, dar dăunătoare tuturor în perspectivă. Astfel de abordări care nu țin cont de realitățile economiei de piață sunt sortite eșecului.România trebuie să iasă din cercul vicios ale experimentelor promovate de unii economiști auto-proclamați vizionari, dar ale căror viziuni se pot dovedi falimentare, în cele din urmă. Pentru un succes economic de durată a României, avem nevoie de politici sănătoase, responsabile, alături de întărirea statului de drept și de asigurare a independenței instituțiilor de reglementare.Dumneavoastră, sectorul financiar împreună cu instituțiile de reglementare, aveți un rol esențial și în ceea ce privește educația financiară a publicului larg. Cultura financiară redusă îi expune pe clienții dvs. Și pe cetățeni în general în raport cu anumite evoluții sau decizii de politică economică. Susținerea educației economice și a incluziunii financiare a populației merită o atenție deosebită din partea dvs., mai ales în era digitală actuală. Este foarte important ca cetățenii să perceapă beneficiile accesului la un sistem financiar modern prin produse financiare avantajoase și ușor de utilizat. Consolidarea economiei de piață nu poate avea loc fără domnia legii.Vă asigur că voi continua să apăr cu determinare valorile statului de drept și ale economiei de piață.