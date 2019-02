​​Corporate Report: Promisiunile lui Elon Musk pentru Tesla în 2019; Răspunsul Canadei pentru Tesla este un triciclu electric de 15.500 de dolari

Promisiunile lui Elon Musk pentru Tesla în 2019.

Tesla Inc. a întocmit raportul anual și l-a depus luni la Securities and Exchange Comission, punând pe hârtie promisiuni și așteptări pentru anul acesta, dar și prețul plătit în 2018 pentru povestea privind întoarcerea în regim privat și pentru restructurări. Cu privire la cheltuieli, Tesla a notat 36,6 milioane de dolari legate de concedieri, 55,2 milioane cu restructurarea diviziei de energie și 30,1 milioane cheltuite în contextul rezolvării legale a disputei stârnite de tweetul lui Chief Executive Musk privind ieșirea de pe bursă, care a provocat complicații majore.

Documentul menționează de peste 100 de ori Model 3, sedanul pe care Tesla tot speră să-l ofere cu 35.000 de dolari. Promisiunea apare de mai multe ori, dar Tesla încă spune că acest nivel de preț va fi atins în viitor într-un moment nespecificat: „Acum demarăm livrările de Model 3 pe piețe internaționale și ne concentrăm pe reducerea costurilor de fabricație, în timp ce continuăm să creștem nivelul producției”.



Compania spune că Model 3 și unitățile motoare sunt produse „în volume mari” și scoate în evidență că sedanul a fost cel mai bine vândut vehicul premium în SUA în 2018, reiterând că va spori producția la 7.000 de unități pe săptămână la sfârșitul lui 2019. Cu fabrica de la Shanghai în construcție, nivelul va crește la 10.000/săptămână, iar Tesla spune că va fi atins un volum anualizat de 500.000 Model 3 „cândva între ultimul trimestru din 2019 și al doilea din 2020”, în funcție de când va intra în funcțiune noua fabrică. Marți, Elon Musk a anunțat pe Tweeter nivelul de producție:

Tesla a menționat și viitoarele vehicule integral electrice, specificând că va lansa în viitor Model Y, o camionetă ușoară, un pickup și o nouă versiune de Tesla Roadster. Se crede că Model Y va fi un SUV compact, segment mult apreciat de clienții americani. Compania a reluat promisiunea că introducerea în fabricația de serie va fi mult mai rapidă și va costa mai puțin decât la Model 3, de la care preia 75% din componente. Musk a mai vorbit anterior despre pickup păstrând muțenia cu privire la detalii, dar spunând că va fi „un ʼBlade Runner pickupʼ futuristic, cu mult titaniu”.





Acțiunile Tesla au scăzut cu 8% în ultimele 12 luni, în contrast cu avansul de 1,8% al indexului S&P 500. (Market Watch)





Răspunsul Canadei pentru Tesla este un triciclu electric de 15.500 de dolari.

Este electric ca Tesla. Costă cât un Ford Fiesta. Este cel mai ciudat vehicul văzut vreodată - și s-ar putea să redefinească mașina navetistului. În timp ce General Motors se pregătește să închidă uzina de lângă Toronto în care a început producția auto în Canda acum peste 100 de ani, un nou model prinde formă într-o capacitate mică de producție din împrejurimile lui Vancouver, B.C..





De la Tesla la Nissan și Volkswagen, producătorii sunt în cursa pentru mașina viitorului. Până acum au făcut versiuni mai curate și silențioase, dar și mai scumpe ale unor modele existente. Profitul a fost timid, mulți fabricanți pierzând probabil bani la fiecare mașină, dar vânzând în speranța unei viitoare cote de piață, după cum apreciază Bloomberg New Energy Finance.





Electra Meccanica spune că bizara sa creație tinde să redefinească imaginea automobilului. „Tesla face o treabă bună în producția de mașini mari – mașini convenționale care sunt electrice” spune Kroll, care a lucrat anterior la divizia de sisteme motoare electrice a lui NASA din California și s-a împrietenit cu Marc Tarpenning și Martin Eberhard, cofondatori la Tesla. „Această companie produce mașina pe care ar fi vrut Elon Musk s-o facă el. E grozav să faci o mașină de 45.000 de dolari, de 100.000 sau de 250.000. Dar pentru mase? O mașină de 15.000 de dolari îi poate face pe oameni să nu mai folosească benzina. Aceasta este creativitate”.





Care sunt performanțele? De la 0 la 100 km/h în 8 secunde, aproape ca un Porsche Cayenne. Se încarcă în trei ore, are o autonomie de 160 km și atinge o viteză maximă de 130 km/h. Remarcabil, poate încărca conținutul unui cărucior de supermarket plin în spațiile de depozitare din față și din spate. Pentru Kroll, Solo face pentru transport ce au făcut telefoanele inteligente pentru computing – ceva mai mic, mai bun și indispensabil. „Frâna au fost oamenii care credeau că au nevoie de ecrane mari. Dar azi toată lumea știe că se vând mai multe iPhone și se fac mai mulți bani cu fiecare decât s-au făcut cu iMac”.





Ambițiile sale nu se potrivesc cu prețul acțiunilor. Electra Meccanica a țâșnit în primele săptămâni de tranzacționare pe OTCQB Venture Market în 2017, atingând la un moment dat un maximum de 16 dolari, înainte să se mute pe Nasdaq în august trecut. S-a rostogolit în jos până la 4,39 la închiderea de vineri, deși la o valoare triplă față de începutul săptămânii. „Pare că de fapt este un vehicul de care ai nevoie pe lângă mașina ta obișnuită”, spune Kevin Tynan, analist auto senior la Bloomberg Intelligence. „Nu te costă oare mai mult să mergi cu două mașini decât cu una cu un consum rezonabil și care face de toate?”.





La prima privire, Electra Meccanica nu pare a fi un concurent potențial în cursa pentru adoptarea în masă a mașinii electrice ieftine. Dar Henry Reisner, proprietarul companiei, are o părere proprie: „Produsul este atât de departe de calea bătătorită că nici un producător nu-și va pune semnătura pe el. Pentru un mic fabricant este singura opțiune. Un teren pe care nu va intra nimeni altcineva”. Electra Meccanica țintește trei tipuri de cumpărători: navetiști, companii de car-sharing și servicii finale de livrare gen Amazon, curieri și pizzerii, care au un lucru în comun: un singur om în mașină.





Aproape 90% din americanii care se duc la serviciu sunt singuri în mașină – o piață potențială uriașă de 115 milioane de oameni. DHL Worldwide Express și 7-Eleven testează Solo pentru livrări. Hilton Worldwide își invită oaspeții să-l încerce la hotelul Double Tree din Victoria, B.C.. Companiile de car-share sunt foarte potrivite: își pot dubla utilizatorii parcând peste noapte 25 de Solo într-o parcare cu 10 locuri.







În materie de promisiuni, Elon Musk este la fel de vizionar ca și în inginerie. În timp ce omenirea îi soarbe cu nesaț tweeturile, niște canadieni mai modești (pe care tot el i-a inspirat) se pregătesc să lanseze mii de țânțari electrici care vor bâzâi pe străzile de pe Coasta de VestTesla a spus că divizia solară rezidențială „prinde viteză” și că intenționează să sporească producția de Solar Roof în acest an. De asemenea, plănuiește să introducă servicii financiare, probabil împrumuturi directe pentru viitorii clienți. Acoperișurile solare au fost instalate „în ritm scăzut”, întrucât s-a învățat mult despre proiectare și procese de fabricație.Reducerile de impozite pentru mașinile electrice Tesla au scăzut cu 50% la 3.750 de dolari în acest an și vor fi reduse până la 1,875$ din semestrul al doilea, dar Tesla spune că nu vor avea un „impact semnificativ” la vânzări pe termen lung: „Credem că aceste reduceri au tras cererea în avans în 2018 și pot crea creșteri similare în 2019 înaintea fiecărui pas de reducere a deducerilor din impozitul federal. Vehiculele Tesla reprezintă o propunere atrăgătoare chiar și fără stimulente”.Faceți cunoștință cu Solo, vehicul cu un singur loc care costă 15.500 de dolari, produs de Electra Meccanica Vehicles. Din decembrie, 5.000 vor bâzâî pe străzile din Los Angeles, iar alte 70.000 vor fi livrate în următorii doi ani pe coasta de vest a Americii. Electra Meccanica are o valoare de piață de doar 142 de milioane de dolari, dar are 2,4 miliarde în precomenzi.(Foto: electrameccanica.com)Ciudatul triciclu poate chiar oferi o speranță de viață osânditei uzine a lui General Motors din Oshawa, Ontario, care se va închide în acest an lăsând fără lucru 3.000 de oameni. „Am avut unele disuții pe această temă”, spune Jeff Kroll, CEO la Electra Meccanica, adăugând că nu s-a luat vreo hotărâre: „Nimic nu m-ar făcea mai fericit decât să-i reangajez pe acei oameni pentru un vehicul proiectat și fabricat în Canada”.Kroll nu este deranjat de cei care se îndoiesc. Electra Meccanica este finanțată integral și se așteaptă să devină profitabilă la finele anului, spune el. „Listarea pe Nasdaq a făcut Tesla o mare companie. Dacă vă mai puteți imagina Tesla înainte să fi făcut primele 5.000 de mașini, așa suntem noi acum”. (The Seattle Times)