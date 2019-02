De ce firmele conduse de femei se dezvoltă mai greu, în România (studiu IFC)

​Majoritatea firmelor mici, în special cele deținute sau conduse de femei, sunt marcate de niveluri reduse ale productivității și creșterii, reiese din studiul “Taking Women Entrepreneurs to the Bank in Romania”, realizat de IFC, divizia de investiții a Băncii Mondiale. Potrivit acestuia, deficitul de finanțare al IMM-urilor conduse de femei este de 2,6 miliarde dolari.





Forte pe scurt:

Accesul la finanțare pentru IMM-uri, în special pentru cele conduse de femei, continuă să fie important pentru asigurarea unei creșteri inclusive în România.

Femeile antreprenor sunt subiectul unor provocări specifice

În medie, româncele antreprenor sunt căsătorite, au copii și, ca atare, au mai multe obligații legate de familie

Femeile sunt mai puțin încrezătoare că au abilitățile, cunoștințele, și experiența de a începe o afacere

Băncile pot fi reticente să împrumute clienții care nu au tradiționalele garanții

Femeile economisesc mai mult decât bărbații din salariu