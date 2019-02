Cum se mută banca lui Putin la Budapesta, cu toate privilegiile și imunitățile posibile

IIB va putea aduce aproape pe oricine în UE





Potrivit sursei citate, propunerea de a introduce noul acord internațional cu Rusia în sistemul juridic maghiar conține o serie de detalii neobișnuite, ce oferă o serie de drepturi suplimentare Băncii Internaționale de Investiții (IIB), care este succesorul legal al Comecon (CAER) și al băncii fostei organizații economice sovietice.În afară de specificațiile clădirilor pe care statul maghiar le oferă pentru a servi ca nou sediu și alte facilități ale IIB, acordul stipulează că toate costurile vor fi plătite de către contribuabilii maghiari - inclusiv renovări, chirie și securitate.Acordul conține totodată o serie de imunități care să garanteze că statul maghiar nu va putea să intre în clădire fără autorizație prealabilă, deoarece IIB va beneficia de un statut juridic similar cu misiunile diplomatice și birourile organizațiilor internaționale. În plus, mai arată sursa citată, toate activele băncii vor fi „imune la toate restricțiile, reglementările, controalele și moratoriile.”Jurnaliștii de la Index.hu , preluați de Transylvania Free Press, se întreabă și de ce a acceptat Guvernul maghiar aceste condiții? Argumentarea detaliată a ofertei nu conține nicio explicație, arată ei.De altfel, o reprezentantă a opoziției parlamentare ungare, Zita Gurmai, a numit IIB „calul troian al lui Putin” și a spus că nu există garanții că acest lucru nu va permite oamenilor care pot reprezenta riscuri pentru securitatea națională să aibă acces în Ungaria. Ea a mai susținut că textul doar dovedește că „Fidesz a cedat voinței Rusiei și întinde covorul roșu oamenilor lui Putin. ”Noul sediu central al IIB la Budapesta va fi deschis în a doua jumătate a anului 2019, iar întreaga procedură de mutare va fi încheiată în doi sau trei ani.Citește și ce alte implicații are mutarea acestei bănci la Budapesta în materialul preluat de Transylvania Free Press este o instituție financiară internațională controlată de Rusia, Cehia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria, Mongolia, Vietnam și Cuba. Aceasta fost înființată în anul 1970, când ar fi trebuit să fie echivalentul Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru blocul economic răsăritean socialist CAER.Potrivit Profit.ro , în România, IIB a acordat finanțări unor companii precum Agricover, Avicola Buzău, Fabrica de Lapte Brașov, MEP Retail, dezvoltatorul Iulius Group sau MEP Retail, operatorul lanțului Profi. International Investment Bank are și o poveste neplăcută pe piața de capital românească, respectiv finanțarea producătorului de cabluri din fibră optică Romcab Târgu Mureș (MCAB), care la începutul lui 2017 și-a cerut insolvența.