Scurt inventar al măsurilor Guvernului cu impact major în economie. Gabriel Biriș, despre OUG 114: Văd un singur câștigător: rușii!

Vă mai amintiți de split TVA?





”Mai țineți minte cu cât elan creator a venir dl Mișa plângând la televizor și ne spunea că/și iubește țara dar că trebuie să reducem evaziunea? Avem vreun raport cu privire la impactul al acestei Ordonanțe? Nu a adus niciun leu în plus la buget, decât poate la finele anului trecut când unii s-au grăbit să-și plătească datoriile mai vechi. Dacă Ordonanța 23 intra în vigoare în forma aprobată de Guvern, tot ANAFul era blocat. La fel și companiile. Nu avem nicio analiză de impact , dar avem un infringement”, a spus vineri, Gabriel Biriș.







Dar de OUG 114/2018 ce spuneți?





Încerc să schițez un răspuns personal cu privire la care este rațiunea din spatele acestei cavalcade de modificări venite cu OUG 114. Care OUG a blocat exploatarea gazului din Marea Neagră, a lovit exploatarea gazului onshore. A lovit tot lanțul de energie electrică. A lovit sistemul bancar. A lovit Pilonul II. A lovit telecomul. A blocat sectoarele și le-a destabilizat economic. Vedem că în condițiile în care ai nevoie de investiții în energie electrică, tu vii cu o taxă de 2% pe cifra de afaceri despre care ANRE mai spune că se aplică și pe anul trecut.





Prima din suita asta de atacuri la adresa economiei românești și la adresa capacității noastre de a fi un actor important în zonă, este păstrarea Mării Negre ca la rusesc, prin această lege offshore. Interesele României sunt să avem investiții, să dăm locuri de muncă, să le luăm redevențe. Cât timp gazul rămâne pe fundul mării, o să avem doar discuții. S-a spus de cât de nocivă e OUG 114. Subscriu la tot ce s-a spus. Când vobim de investiții, vorbim de încredere. Când piața își pierde încrederea în Guvern, noi toți avem de suferit. Nu a fost suficient că au blocat investițiile în exploatările din Marea Neagră și producția de gaz on-shore. Dar de ce s-au limitat doar la gaz și nu și la petrol? Pun și eu o întrebare, la care nu am răspunsul. Noi plafonăm prețul de vânzare la gazul on-shore, dar creștem redevența pe care o legăm de prețul de pe bursa Baumgarden. Văd un elan distructiv de pe urma căruia nu văd decât un singur câștigător: rușii.





Vă reamintesc că plafonarea prețului e la producător, nu și la traderi. O să vedem cum apar câțiva băieți deștepți care o să ia cazul și o să facă bani frumoși.





Noi avem gaz și se mai și descoperă. Dar ca să păstrezi producția de gaz on-shore e nevoie de investiții. Și ca să descoperi noi zăcăminte dar și ca să păstrezi producția. Unul dintre cele mai jenante capitole din intermezzo-ul meu de la Finanțe a fost Legea privind impozitul suplimentar pe producția de petrol și gaze. Erau și cele on- și cele off-shore. Acolo am început un proces de consultări cu profesioniștii din domeniu. Asta ca să nu ajungi în situația să legiferezi atât de prost încât să fii nevoit să dai înapoi. La ANRE au dat Ordonanța pe 29 decembrie 2018. Au crescut contribuția de la 0.2% la 2% în funcție de cifra de afaceri. Să nu ne mirăm dacă va crește prețul...Și ce te faci cu contracte în derulare. Dar ce te faci dacă ai un contract semnat anul trecut la termen în care te-ai angajat să livrezi la un anumit preț?









Un alt subiect despre care s-a vorbit foarte puțin: zilierii





Când eram secretar de stat am ajuns la concluzia că nr de zile de muncă de zilieri/an era de 7 milioane. Părea mare, dar în realitate nu era. Au lăsat posibilitatea să folosești zilieri pentru agricultură, vânătoare, silvicultură, pescuit și acvacultură. Probabil că au nevoie de gonaci pentru partidele lor de vânătoare, ce să zic? Dar ce te faci cu restul sectoarelor, cum e cel de marketing, de organizarea de concerte? Nici măcar nu există reglementată noțiunea de contract de mnca on call. Adică să te chem la muncă doar când am nevoie de tine! Și în felul ăsta i-au lăsat fără bani de suc pe foarte mulți studenți care câștigau și ei niște bănuți.





Facilitățile din construcții. Cine va răspunde dacă...?







În construcții au dat facilități la toată lumea, dar nu și pentru cei care fac asfalt. De parcă nu de șosele și autostrăzi avem nevoie. Și încă ceva: Facilitățile se aplică cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat (art. 91 / OUG 114). Ajutorul de stat trebuie modificat iar aprobarea trebuie obținută ex-ante din partea Comisiei. A fost notificată Comisia? S-a obținut aprobare? Ei, dacă ajutorul de stat nu este aprobat de către Comisie, România va fi obligată să recupereze ajutorul de stat. Sper să nu se întâmple asta....