Dragoș Anastasiu: Avem de-a face cu tot felul de personaje care visează câte ceva, vin pe 15 decembrie și spun: tot ce ați pregătit voi pentru anul viitor, la gunoi, acum schimbăm tot

​În ultimii 10 ani nivelul mediului de afaceri a crescut senzațional și eu personal am tot învățat incredibil de mult, în timp ce pe partea cealaltă, în zona autorităților, nivelul a scăzut, a declarat Dragoș Anastasiu, preşedintele Eurolines Group și preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane, în cadrul Romanian Stock Market Summit. El susține că mediul de afaceri se confruntă cu personaje care visează ceva, iar apoi vin și spun, la jumătatea lunii decembrie: tot ce ați pregătit voi pentru anul viitor, la gunoi, acum schimbăm tot.





"Mă gândeam cum ar fi să obligăm un Guvern să se comporte ca și cum ar fi responsabil. Suntem într-o bulă, a noastră, și mă întreb cum naiba de suportăm ceea ce ni se întâmplă. Este o întrebare pe care mi-o pun din ce în ce mai des văzând câtă competență există în țara asta, câți oameni, absolut senzaționali, veniți din nimic și făcut business, cu studii din afară și făcut business, duși la bursă în numai 30 de ani. Pe de altă parte avem de-a face cu tot felul de personaje care visează câte ceva, vin pe 15 decembrie și spun: tot ce ați pregătit voi pentru anul viitor, la gunoi, acum schimbăm tot. Nu schimbă nimeni numai în energie, telecom și în bănci... în tot", a spus Anastasiu.

În decembrie îmi spunea cineva: tot business planul meu a fost dat peste cap de banca care a crescut cu 2,5 procente dobânda. Tot ce am muncit în primul an, în prim fază, la gunoi.

Noi suntem antreprenori și de adaptăm cumva. Găsim soluții, ne-am obișnuit. Eu am tot spus că în Germania este plictiseală, nu se întâmplă nimic, dar nici chiar ca aici.

Să mai vină și alții să spună același lucru, probabil că suntem prea puțini care spunem că dacă nu avem un cadru de încredere și care nu se poate construi decât pe dialog, pe studii de impact, decât pe gândire pe termen lung, nu vom putea înainta la nivelul potențialului pe care îl avem.



Frustrarea mea nu e că nu înaintăm. Noi înaintăm, datorită unor astfel de oameni care sunt aici în sală, care fac niște eforturi senzaționale. Nu știu dacă cei care sunt pe partea cealaltă își imaginează câte nopți nedormite, câte lucruri se întâmplă când vine câte un țăcănit și lansează ceva și 17 asociații stau și aleargă după piatra aia aruncată într-un lac să facă ceva cu ea. Nu vă dați seama. Coaliția Pentru Dezvoltarea României câte ședințe peste ședințe (a făcut n.r.) ca noi să îndreptăm, de exemplu, split-TVA. Ni se spunea: Noi tot o facem. Ce s-a întâmplat? Nu s-a făcut.



Soluția, spune el, este ca fiecare să se implice acolo unde este să facă ceva în zona civică, politică, în zona profesională și să nu mai creadă că lui îi merge cât de cât, lăsăm pe alții să facă lucrurile macro.







"Nu se va întâmpla asta și va trebui implicare personală „la firul ierbii” ca lucrurile să se îndrepte către predictibilitate, dialog, a-i obliga să se comporte ca și cum ar fi responsabili", a mai afirmat omul de afaceri.

"Noi suntem stakeholderi ai unui proiect care se cheamă: Economia României. Unul dintre stakeholderi, celălalt este statul. Mai sunt și alții. Eu nu am văzut proiecte în care să iasă în care stakeholderii își dau la gioale. Eu nu am văzut astfel de proiecte. Ori ne punem la masă, și au spus și colegii: dialog, dialog, dialog. Nu mai pot să mă aud eu pe mine spunând: dialog și predictibilitate. Sunt cuvinte pe care nu le mai suport eu, scoase din gura mea", a precizat preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane."Într-o astfel de gâlceavă națională noi nu putem să avem succesul pe care am putea să-l avem. Avem nevoie de dialog, dar trebuie să ai cu cine să ai dialog. În ultimii 10 ani nivelul mediului de afaceri a crescut senzațional și eu personal am tot învățat incredibil de mult, în timp ce pe partea celălalt nivelul a scăzut", a precizat Anastasiu.