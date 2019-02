BT, profit de 1.2 miliarde de lei în 2018. Banca va distribui un dividend brut de 0,17 lei/acțiune

”În așteptarea unei decizii în legătura cu taxa suplimentară pe activele bancare, Banca Transilvania reiterează ideea conform căreia capitalul și competențele băncilor au fost construite în timp și se pot pierde repede în lipsă investițiilor, iar România are nevoie de un sistem bancar puternic și de ritmuri superioare de creștere a creditării pentru a micșora decalajele față de țările vestice. Diminuarea profitului disponibil pentru capitalizare va încetini dezvoltarea sistemui bancar românesc și va afecta creșterea economică” , se arată în comunicatul remis presei de către Banca Transilvania, odată cu publicarea rezultatelor pe 2018. Grupul BT a realizat un profit de 1,25 miliarde de lei, activele acesteia urcând la 78 miliarde de lei.











“Banca Transilvania a continuat să fie cel mai activ jucător din sectorul bancar, susținând economia României cu capitalul și competențele acumulate în cei 25 de ani de existență, aici, în țara noastră. În decursul acestor ani am crescut baza de capital a băncii capitalizând profitul anual, venind cu majorări de capital cu bani de la acționari, luând împrumuturi subordonate așa încât să ținem mereu un ritm alert al creditării tuturor categoriilor de clienți – de la IMM-uri, start-up-uri, la populație. Fiind cel mai mare grup financiar din România, suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem față de economia românească, față de cei peste 3 milioane de clienți, dintre care 700.000 sunt clienți creditați, față de cei peste 31.000 de acționari români persoane fizice, investitori pe BVB și față de cei peste 7 milioane de acționari indirecți prin Pilonul ÎI de pensii”– declară Horia Ciorcilă, Președintele Consiliului de Administrație BT.

Pentru BT, 2018 a însemnat continuarea creșterii, investiții masive în experiența digitală a clienților, integrarea Bancpost și începerea implementării modelului său de business la Victoriabank, în Republică Moldova.Activele Grupului Financiar Bancă Transilvania au ajuns la finele anului trecut la 77,9 miliarde lei, iar creditele au crescut până la 38,02 miliarde lei. Profitul net consolidat al Grupului BT este de 1.257,17 milioane lei, din care cel al băncii este de 1.219,39 milioane lei, rezultat care include și cheltuielile semnificative de integrare Bancpost. Depozitele clienților au ajuns la 65,16 miliarde lei, din care 43,34 miliarde lei sunt depozite ale clienților persoane fizice, iar 21,82 miliarde lei, depozite ale persoanelor juridice.Pe lângă fuziunea dintre Banca Transilvania și Bancpost, în 2018 a avut loc fuziunea dintre BT Leasing și ERB Leasing, companie achiziționată de la Eurobank Group odată cu Bancpost și ERB Retail Services. BT Direct și ERB Retail Services, instituții nebancare destinate acordării creditelor de consum, vor fuziona în prima parte a acestui an.În ceea ce privește eficiența operațională, aceasta este de 49,9%.Consiliul de Administrație BT a decis în ședința de ieri, 26 februarie, să propună Adunării Generale a Acționarilor din aprilie a.c. să distribuie din profitul anului 2018 dividende în numerar în cuantum de 818.121.781 lei (brut), reprezentând un dividend brut de 0,17 lei/acțiune. De asemenea, se va propune AGA capitalizarea diferenței până la totalul profitului anului 2018, care va fi disponibil pentru a fi distribuit.Rata expunerilor neperformante, conform indicatorului EBA, este de 4,97% la 31 decembrie 2018;BT a urcat 50 de locuri in clasamentul Brand Finance Banking 500 2019, publicat de The Banker, cu o crestere de 39% a valorii de brand de pana la 242 milioane USD, respectiv a ratingului de la A+ la AA, fata de 2018. Banca Transilvania este singurul brand bancar romanesc in topul publicat in acest an.