Americanii de la JC Flowers l-au recrutat pe Robert Hadley pe poziția de Chief Operations Officer la First Bank

​Robert Hadley, fostul Chief Operations Officer al ABN Amro/RBS Bank București a fost numit Vicepreședinte First Bank, el urmând să coordoneze o serie de linii strategice ale băncii precum IT, Organizarea și Managementul Proceselor și Operațiunilor, Administrare Credite și Logistică, au anunțat reprezentanții First Bank. Hadley va superviza o bună parte din proiectele de digitalizare care urmează să fie desfășurate de bancă în 2019. El are o experiență de peste 25 de ani în Australia, Asia, Europa și Orientul Mijlociu, pe piețele de retail, financiare și de comerț.





“Prin cooptarea lui Robert Hadley în echipa de conducere a Băncii ne asigurăm atât un capital suplimentar de experiență, cât și o viziune solidă. Sub coordonarea sa dorim să transformăm în mod eficient operațiunile companiei, cu focus pe tehnologie și digitalizare“, a declarat Dominic Bruynseels, Președinte Executiv FIRST BANK.





Robert Hadley s-a alăturat echipei First Bank după încheierea contractului cu Aljazira Bank din Arabia Saudită, unde a lucrat pe poziția de șef de operațiuni Chief Operations Officer/COO, între 2013 și 2018. Aici a contribuit la creșterea companiei pe trei direcții: transformarea tehnologică a operațiunilor și infrastructurii, modernizarea operațiunilor de retail și creșterea în competențe a echipei locale de management. Sub conducerea sa, profitul companiei a crescut semnificativ între 2012 și 2018, ajungând la 277 milioane de euro.





Robert Hadley este un bun cunoscător al pieței bancare din România, prin prisma experienței acumulate între 2005 și 2012 la ABN Amro/RBS Bank București din poziția de COO. El a coordonat activitățile legate de tehnologie, operațiuni, retail, precum și creșterea în competențe a echipei de conducere a operațiunilor. De asemenea Hadley a condus și procesul de rebranding legat de transformarea ABN AMRO în RBS, la momentul respectiv. Robert Hadley deține o diplomă de MBA de la Universitatea Macquarie, din Sydney, Australia, 1994. El este Chartered Accountant, membru al Australian Institute of Chartered Accountants din 1982.