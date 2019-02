​​Corporate Report auto-electric: Polestar (Volvo), concurent direct pentru Tesla Model 3; Replica ieftină din Canada pentru Tesla și-a inaugurat fabrica din China; Dacă nimeni nu construiește stații de încărcare, producătorii de mașini electrice își asumă sarcina

Polestar de la Volvo, concurent direct pentru Tesla Model 3

Un brand de mașini de performanță, desprins din Volvo, a anunțat miercuri că va lansa primul automobil integral electric. Polestar 2 va fi un concurent direct pentru Tesla Model 3. Prețul de bază va fi de 40.000 de euro, ca și cel pentru Model 3. Ca și Tesla, Polestar va produce inițial doar versiunile mai scumpe, care în primele 12 luni vor costa 60.000 de euro.





În timp ce mașina va fi disponibilă pentru cumpărători, compania va susține intens un program de abonamente, în care utilizatorii vor plăti o sumă lunară care va include prețul de asigurare și rata pentru automobil. Sumele nu au fost anunțate încă. Mașinile vor fi disponibile și la vânzare, pentru clienții care vor prefera să le cumpere. Polestar va fi vândută doar online prin Polestar.com.





Polestar a fost la origine numele unei companii suedeze, Polestar Performance, care a creat versiuni pentru curse ale mașinilor Volvo. Volvo a cumpărat compania în 2015 și i-a adăugat numele la versiunile mașinilor proprii tunate pentru performanță. Numele Polestar va fi folosit în continuare pentru mașinile Volvo hibride și electrice tunate pentru performanță, în paralel cu automobilele proprii ale brandului. (CNN Business)





Replica ieftină din Canada pentru Tesla și-a inaugurat oficial fabrica din China

Electra Meccanica, compania din Vancouver, a confirmat că producția de serie a mașinii electrice ieftine cu un singur loc a început la o capacitate din China centrală. Solo EV are doar trei roți, o autonomie de 100 de mile (160 km), un preț de 15.500 de dolari și poate fi încărcată acasă la o priză obișnuită în mai puțin de șase ore.

În mai 2018 au început livrările de componente de la Zongshen Industrial Group pentru vehiculele asamblate în British Columbia, Canada. Acum, firma caută să mărească producția și a deschis oficial capacitatea de asamblare Zongshen în provincia Chongqing. Electra a anunțat luni că va produce acolo 50 de vehicule în acest trimestru, urmând ca până la sfârșitul anului să urce la 5.000 de unități. Compania are în dezvoltare și pe Tofino, un roadster sport electric, iar în noiembrie 2018 avea precomenzi pentru un total de 64.000 de unități, în valoare de 2,4 miliarde de dolari. Majoritatea comenzilor erau pentru Tofino.









Dacă nimeni nu construiește stații de încărcare, producătorii de mașini electrice își asumă sarcina

Acum câțiva ani, companiile auto răspundeau la unison la întrebările despre stații de realimentare pentu automobile electrice: „Nu e treaba mea!”. Astăzi au început să-și dea seama că nimeni altcineva nu va începe să le construiască la scara necesară pentru stimularea vânzărilor de mașini cu baterii, așa că trebuie s-o facă chiar ele. „Infrastructura pentru reîncărcare este un loc îngust”, apreciază și Andreas Tschiesner, șeful diviziei auto la McKinsey & Co. Producătorii de mașini trebuie „să facă mingea să se rostogolească, pentru că nimic nu se va întâmpla de la sine”.

Volkswagen, Daimler, Ford Motor și BMW s-au unit pentru a crea Ionity, o companie care construiește stații de încărcare în Europa. VW a format Electrify America, o unitate care va investi două miliarde de dolari în stații în SUA și compania germană are în vedere una similară și în China. Porsche instalează stații la dealeri și lucrează cu Siemens și BMW la dezvoltarea încărcării ultrarapide. Iar marii producători japonezi au creat o companie care promovează încărcarea rapidă.





Mișcarea este necesară deoarece producătorii din toată lumea se pregătesc să inunde piața cu vehicule electrice. Ei vor cheltui 225 de miliarde de dolari până în 2023 pentru a dezvolta peste 200 de modele, prezice firma de consultanță AlixPartners. General Motors Co. se așteaptă să vândă anual un milion de mașini electrice din 2026. Volkswagen spune că va avea 50 de astfel de modele până în 2025, BMW va avea 12 și Renault opt. Pentru a-și convinge clienții să le cumpere, „trebuie să dezvolte o experiență pozitivă de încărcare”, spune Colin McKerrracher, analist la BloombergNEF.





Aproximativ 80% din încărcările de azi au loc acasă sau la birou, dar sondajele arată că realimentarea pe parcurs este o îngrijorare majoră pentru consumatori: 41% dintre nemți și 36% dintre francezi se tem că nu-și vor putea realimenta bateriile, procentaj mai mult dublu decât al acelora care citează autonomia insuficientă drept impediment în trecerea pe electric. Iar pe măsură ce tehnologia se va răspândi, tot mai mulți cumpărători vor fi locatari în apartamente și alți proprietari de mașini care nu vor avea un loc de parcare cu acces facil la o priză. Agenția Internațională pentru Energie estimează că flota globală ar putea fi 30% electrică în 2030, ceea ce va necesita 30 de milioane de stații publice de încărcare, adică de 50 de ori mai multe decât acum. Stațiile de încărcare rapidă au nevoie de opt clienți zilnic pentru a-și acoperi costurile, iar în prezent multe se luptă pentru a avea măcar jumătate din necesar, spune BloombergNEF.





Există riscul ca, în caz că fabricanții își vor construi propriile rețele, încărcarea să devină și mai atomizată decât este. Există global peste o duzină de tipuri de prize cu cel puțin opt viteze de încărcare. „Când călătorești mai departe ai nevoie de încărcare rapidă”, spune Hakan Samuelsson, CEO la Volvo Cars care a prezentat în februarie prima mașină integral electrică: „Din nefericire, avem o mică junglă” de sisteme diferite în prezent. Excepția printre producători este Tesla Inc., care din 2012 a început construcția așa-numitelor super-chargers pentru a-și servi cumpărătorii de mașini. Tesla are aproape 13.000 de dispozitive în mai mult de 1.400 de amplasamente pe patru continente. Nu mai e atunci o surpriză că Tesla este lider de piață, cu aproape 400.000 de automobile vândute din 2010. Chiar și așa, stațiile companiei nu sunt ușor de găsit și nu sunt mereu operaționale. Așa extensivă cum este, rețeaua „nu va mai fi relevantă dacă Tesla va vinde un milion de mașini în fiecare an” pe măsură ce crește producția lui Model 3, spune Ashish Khanna, partener la L.E.K. Consulting, care consiliază companiile auto pentru trecerea la mașini electrice. „Cu siguranță va trebui să mai construiască”.





