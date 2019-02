BCR, Rezultate financiare 2018: Banca a finanțat unul din cinci români care a luat un credit ipotecar nou și una din șase firme care a contractat o finanțare nouă

BCR, doar banca, a aprobat credite noi pentru companii (facilități de credit, scrisori de garanție/ acreditive, facilități de finanțare a comerțului) în valoare de 7,1 miliarde de lei (1,5 miliarde de euro) în 2018 pentru activități care au creat mii de locuri de muncă și au generat investiții noi sau extinderi ale capacităților de producție.







Au fost finanțate sectoare importante precum industria prelucrătoare (în principal auto), agricultură, servicii medicale și IT.

BCR a acționat ca un partener de încredere pentru antreprenorii locali, astfel încât stocul total al finanțărilor pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM), care include și activitatea de leasing, a înregistrat o creştere de 15% față de 2017, depășind 5,4 miliarde de lei (1,2 miliarde de euro).







BCR a generat credite totale noi, acordate în moneda locală persoanelor fizice și microîntreprinderilor, de peste 8 miliarde de lei (1,7 miliarde de euro) în 2018, pe baza creşterii, faţă de 2017, cu 50% a vânzărilor de credite de nevoi personale “Divers” şi o creştere de trei ori a vânzărilor pentru creditul standard imobiliar “Casa Mea”. BCR și-a consolidat poziția de principal partener bancar pentru românii care vor să-şi cumpere o casă, deţinând o cotă de piață de peste 22% din creditele imobiliare acordate în 2018.





Co-finanţarea proiectelor dezvoltate cu fonduri europene a crescut în ultimul an, BCR având o cotă semnificativă de piață și un portofoliu total de co-finanţări de 1,84 miliarde de euro. Cea mai mare pondere a finanțărilor a mers către proiecte de infrastructură, dezvoltare rurală și regională.







BCR a realizat anul trecut un profit net de peste 1,2 miliarde de lei (258 milioane euro), în creștere cu 80% față de anul precedent, au transmis joi oficialii băncii. BCR a finanțat achiziția a peste 13.000 de locuințe în 2018, astfel că unul din cinci români care a achiziționat un credit ipotecar a fost finanțat de bancă. BCR este cel mai mare finanțator în cadrul programului guvernamental Prima Casă, acordând credite în valoare de peste 1,3 miliarde de lei“Am fost mai flexibili și am eficientizat procesele, urmând să continuăm aceeași direcție și anul acesta. Ne transformăm și învățăm în fiecare zi de la clienții noștri, și lucrăm intens la simplificarea interacțiunilor cu ei.Am demonstrat că suntem un partener de încredere atât pentru mediul privat, cât și pentru cel guvernamental, unde am jucat un rol important în toate proiectele strategice, precum Prima Casă sau Start-up Nation. Din păcate, de la finalul lui 2018 lucrăm într-un context economic mai impredictibil ca niciodată. Direcția în care ne îndreptăm în prezent poate influența puternic generațiile viitoare. Este necesar să ne așezăm cu toții la masă și să analizăm la rece ce funcționează și ce nu. Istoria recentă arată ca taxele sectoriale nu ajută economiile ce o aplică și creează neîncredere.” – Sergiu Manea, CEO Banca Comercială RomânăImpactul BCR în economie:Vânzările pentru microîntreprinderi au crescut cu 32% în raport cu 2017, susţinute de produse noi lansate şi de faptul că BCR este un finanțator important în programul guvernamental Start-Up Nation. Vânzările au fost impulsionate și de lansarea în semestrul doi din 2018 a soluției de finanțare BCR Immediat, dedicat companiilor cu cifra de afaceri între 1 și 3 milioane de euro.Banca a lansat în septembrie platforma de banking inteligent George care a ajuns la 300.000 de utilizatori la finalul lui 2018. Introducerea George a fost unul din motoarele de creștere a tranzacțiilor digitale în retail, care au înregistrat un plus de 36%, până la 14 milioane.Venitul operaţional a crescut cu 13,8% la 3.285,6 milioane de lei (706,0 milioane de euro) de la 2.887,9 milioane de lei (632,1 milioane de euro) în 2017 ca urmare a creşterii veniturilor nete din dobânzi, a veniturilor din comisioane și a rezultatului net din tranzacționare.Cheltuielile administrative generale în 2018 au ajuns la 1.650,2 milioane de lei (354,6 milioane de euro), mai mari cu 6,9%, comparativ cu 1.544,2 milioane de lei (338,0 milioane de euro) în 2017, fiind impactate de cheltuilile mai mari de personal, de cheltuielile sezoniere și de cele de marketing.Ca atare, raportul cost-venit s-a situat la 50,2% în anul 2018, faţă de 53,5% în anul 2017.Au fost înregistrate costuri de risc mai mari în anul 2018 comparativ cu anul precedent (121,2 milioane de lei versus 32,4 milioane de lei), datorită constituirilor de provizioane mai mari înregistrate în 2018.Rata NPL de 5,8%, la 31 decembrie 2018, comparativ cu nivelul de 8,1% din decembrie 2017. Gradul de acoperire cu provizioane a fost de 100,3% la finalul anului 2018.