De ce a ales o companie Ungaria în locul României. Un caz real

​O companie lider mondial din industria de îmbuteliere, care era foarte aproape de a face o investiție în România, a decis, în final, să meargă în Ungaria, la 100 kilometri de graniță din cauza autorităților. Acest exemplu real a fost prezentat de Gabriel Popa, partener Noerr România, o societate de avocatură internațională.







Foarte pe scurt, motivele pentru care ales Ungaria:

Guvernul român nu a dat niciun semnal despre redeschiderea unei scheme de ajutor de stat pentru investiții

Autoritățile nu au reușit să spună nici dacă și când se va redeschide schema

Lipsa autostrăzilor, un alt motiv

Nivelul agenților guvernamentali din Ungaria este dintr-o ligă superioară României

Autoritățile de acolo stau mult mai bine decât cei din România pe zona de soft skills

Guvernul maghiar înțelege mai bine mecanismele economice

Ei știu să-și pună în valoare în mod inteligent atuurile de țară

La momentul respectiv era vorba de investiții de peste 10 milioane euro, unde ei se încadrau cu proiectul lor. S-au decis în ultimul moment să o cotească spre Ungaria, la o distanță de 100 de kilometri distanță de granița cu România. Ei aspirau forță de muncă și din România.

Întreaga comunicare pur și simplu nu suporta termeni de comparație. Vorbim aici de o comparație cu un mare oraș din România care este văzut de către noi în România ca fiind un exemplu de europenism, dezvoltare, inovare și așa mai departe.

„Am avut anul trecut un investitor care voia să realizeze o investiție de peste 50 milioane euro, lider mondial în industria respectivă, nu pot să dau nume. Era vorba de industria de îmbuteliere lichide, băuturi, alimente și așa mai departe. Nu e cunoscut brandul pentru că nu e un brand care să își facă reclamă, dar e lider mondial. E din Germania”, a spus Popa, în cadrul unei conferințe organizată de Oxygen events.El a precizat că acea companie era interesată de o investiție în zona de vest și nord-vest a țării.„Am avansat în discuții cu autoritățile locale, s-au identificat terenuri, în fine. S-a ajuns în pragul negocierii condițiilor contractuale. În paralel, ei analizau și Ungaria. Cred că mai erau și alte țări în discuție. Inițial, România părea să fie în avantaj, iar apoi și datorită unor aspecte de politică internă a firmei și așa mai departe, dar în principal din cauza faptului că la acea dată nu exista nicio perspectivă în România sau niciun fel de semnal din partea Guvernului cu privire la redeschiderea schemei de ajutor de stat pentru investiții”, își amintește reprezentantul Noerr România.Dincolo de acest dezavantaj privind nedeschiderea schemei de ajutor de stat, autoritățile nu au reușit să comunicare unui orizont de timp cât de cât orientativ, estimativ când s-ar fi putut deschide.„Din discuțiile la care au participat și colegii mei din Ungaria cu echipe de investitori la agențiile pentru stimularea și promovarea investițiilor străine în Ungaria, feedback-ul a fost că e o diferență de la cer la pământ la nivel de profesionalism al agenților guvernamentali care au participat la acele discuții, la modul în care și-au prezentat avantajele în țară cu privire la amplasamentul și localitatea în care urma să se amplaseze investiția, angajamente cu privire la realizarea lucrărilor de infrastructură, de utilități pentru terenul respectiv”, a afirmat Popa.Există niște avantaje reale, nu doar acest aspect de soft skills, al autorităților din Ungaria, spune el.El a mai afirmat că guvernul maghiar, în primul rând, înțelege mai bine mecanismele economice.„Și acolo au fost luate măsuri populiste, dar acestea sunt semnalele de la investitori care s-au stabilit acolo, precum Audi, Daimler. Știu să-și pună în valoare în mod inteligent atuurile de țară. Infrastructura este un element crucial și în acest fel apare factorul timp, apropierea de piețele europene, unde noi suferim, în continuare, foarte mult”, a mai arătat acesta.“Bulgaria, din ce am observat de-a lungul timpului, are încă o percepție destul de negativă la niveeul investitorilor din spațiul vestic. Probabil lucrurile se vor schimba, de acum încolo. Probabil o să fie o plajă de timp de un an, un an și jumătate până când se schimbă percepția și cu privire la ce se întâmplă în România. Deja sunt în schimbare aceste percepții, mai ales dacă lucrurile vor continua în această direcție”, a explicat Popa.Până acum, spune el, România a fost văzută ca fiind o țară puțin dintr-o altă ligă de către investitorii din spațiul Germaniei.„Nu e deloc garantat că această percepție se va menține pe viitor”, a mai spus acesta.