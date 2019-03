​EXCLUSIV Vicepreședintele Comisiei Europene și Comisarul pentru afaceri economice îi scriu ministrului Teodorovici: Taxa pe bănci din România e substanțial mai mare decât în alte țări UE/ Fondurile de pensii ar putea pleca din țară/ Faceți investiții și reforme structurale

​Valdis Dombrovskis , vicepreședinte al Comisiei Europene și Pierre Moscovici, comisarul însărcinat cu Afaceri economice și financiare, impozitare și vamă l-au avertizat pe ministrul Teodorovici printr-o scrisoare transmisă acum două zile despre necesitatea modificării OUG 114/2018, Ordonanță care pune România într-o foarte proastă lumină printre țările Uniunii Europene, mai ales că deținem în prezent președinția rotativă a Consiliului.





Scrisoarea vine în contextul în care și alte autorități europene au transmis îngrijorările lor cu privire la această Ordonanță dată fără consultarea celor pe care îi reglementează drastic.







Redăm mai jos textul scrisorii:



”Vă scriem referitor la Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) 114/2018 introducerea măsurilor bugetar-bugetare și adoptată de Guvernul României la 21 Decembrie, precum și la pachetul de trei legi privind sectorul bancar, adoptat de Parlament la 18 decembrie 2018. Considerăm util să subliniem încă din această fază îngrijorările noastre, trecute dealtfel și în Raportul de țară publicat pe 27 februarie. Aceste îngrijorări privesc impactul potențial al măsurilor în cauză privind stabilitatea financiară, asupra capacității României de a finanța investiții pe termen lung, asupra dezvoltării pieței de capital dar și asupra eficienței politicii monetare

În al doilea rând, măsurile incluse în OUG nr. 14/2018 cu privire la cel de-al doilea pilon de pensii ar putea afecta viabilitatea pe termen lung a fondurilor de pensii, ar limita diversificarea surselor de venit la pensie dar și dezvoltarea pieței de capital.







Având în vedere aceste considerații, vă încurajăm să vă angajați într-un proces cuprinzător dialogul cu toate părțile interesate relevante. Dorim să cooperăm cu dvs. pentru ca economia și standardul de viață din România să atingă convergența cu UE, pe baza creșterii atenției acordate investițiilor și reformelor structurale, un mediu legislative și de business stabil. Suntem gata să vă sprijinim și să vă acordăm ajutorul în această direcție”





Cu toate acestea, sâmbătă, un consilier al ditamai Primului Ministru- dl. Darius Vâlcov, a spus că Ordonanța nu va fi modificată și că nu vede ”deocamdată” niciun efect al ei. Potrivit unei știri Mediafax, Vâlcov a susținut, sâmbătă, că OUG nr. 114/2018 nu va fi modificată în ceea ce privește plafonarea prețurilor la energie, creditarea și condițiile de licitație pentru licențele 5G.



„Nu este vorba despre ce am fi noi dispuși să renunțăm. Este vorba că, din momentul în care această ordonanță s-a spus am ținut și ținem clar la unele puncte: plafonarea pentru consumatorii casnici a prețurilor la gaze și la energie electrică care au crescut cu peste 60%, în doar trei ani”, a declarat Darius Vâlcov, într-o intervenție telefonică la Antena 3.



OUG nr. 114/2018 prevede plafonarea acestor prețuri din 68 lei/Mwh, de la începutul lunii aprilie 2019.



„Doi la mână, implicarea băncilor în creditarea românilor, fie că vorbim de firme românești, fie că vorbim de persoane fizice, la un nivel apropiat de media Uniunii Europene, în special de media din zona est-europeană este un punct extrem de important. Acest lucru noi ni-l dorim și acolo va trebui să ajungem. (...) Aici este suficient să ne înțelegem. Nu ne trebuie semnături”, a mai afirmat Vâlcov.



Ordonanța de la finele anului trecut a introdus taxa pe activele băncilor, care este de 0,1-0,5%, la un ROBOR mediu trimestrial de peste 2%, crescând cu câte un pas de 0,5 puncte procentuale. Atât consilierul premierului, cât și ministrul Finanțelor Publice au susținut că această taxă a fost introdusă pentru a descuraja băncile să aplice un nivel al ROBOR prea ridicat la creditele populației.



„Trei la mână, nu putem să renunțăm la condițiile de licitație pentru 3G, 5G și așa mai departe, în condițiile în care în altă țară, Italia, care este de trei ori mai mare decât România, licențele 5G au fost valorificate contra a 5,6 miliarde de euro. Noi am spus măcar un miliarde de euro să fie obținut pe licențele 5G din România. Adică de șase ori mai puțin, de-acolo plecăm, dar nu sub 500 de milioane, așa cum s-au gândit, la un moment dat, acești operatori de pe piață. Aici trebuie să vedem interesul țărilor și al românilor. Acea suprataxare (a firmelor din energie) a fost deja reglementată de ANRE și n-am văzut reacții extraordinar de puternice. Ea nu afectează offshore-ul, nu se aplică decât onshore-ului și nu se aplică cifrei de afaceri în totalitate, ci doar celei care este dedicată acelei activități. A fost un pic cam mare reacția - mai mult din presă decât din interiorul companiilor. Am participat la foarte multe discuții și n-am văzut niciodată o astfel de reacție, pentru a scoate total această taxă (pentru firmele din energie - n.red.)”, a completat Vâlcov.



Consilierul premierului pe probleme economice a menționat că în prezent există consultări cu mediul de afaceri în ceea ce privește modificare OUG nr. 114/2018.



„Există consultări, dar bineînțeles că, la final, în urma consultărilor... De la început am știut că aceste patru domenii cheie și domenii în care prețurile au crescut fără precedent în alte țări, în momentul în care se vor închide aceste robinete, se va da drumul la banii de lobby și vom avea avocați zeloși care vor țipa la televiziuni pentru a apăra interesele acestor companii. Companiile majoritare din România n-au de suferit sub nicio formă în urma Ordonanței 114. Noi am spus: «Haideți să oprim lăcomia la un nivel acceptabil», pentru că se sărise calul”, a detaliat Vâlcov.



Consilierul premierului a mai susținut că, deocamdată, nu se vede niciun fel de efect al OUG nr. 114/2018.



„Ordonanța (OUG nr. 114/2018 – n.red.) nu știu dacă a fost dată prea târziu. Prea devreme, poate. Unii consideră că a fost dată prea târziu. Noi în 2017 și 2018, în ceea ce privește nivelul ratelor la creditele românilor a crescut exponențial, deși economia indica că nu aceasta ar fi direcția în care să meargă aceste rate. Vom vedea în viitor, dacă a fost un moment corect sau Guvernul s-a grăbit”, a menționat Darius Vâlcov.



Am dori să subliniem că sustenabilitatea economiei României, creșterea și convergența ei către cele mai dezvoltate state membre ale UE necesită o atenție concentrată pe investiții și pe reformele structurale. Acest lucru necesită o stabilitate și predictibilitate legislativă și de business, instituții puternice, dar și o cooperare constructivă între Guvern, Banca Centrală și autoritățile de supraveghere. O evaluare aprofundată a propunerilor și politicilor implicarea tuturor părților interesate relevante constituie, în opinia noastră, o condiție importantă pentru creșterea și prosperitatea pe termen lung a României.Aceasta este, de asemenea, o preocupare comună a Consiliului Uniunii Europene, care a sfătuit România-ca parte a Recomandărilor specifice fiecărei țări - să "... sporească transparența procesului de luare a deciziilor prin aplicarea sistematică și utilizarea eficientă a evaluării impactului și a consultării și implicării părților interesate în elaborarea și implementarea reformelor. ..“.Cu privire la măsurile specifice, impozitul pe bănci, activele pot afecta negativ prudenţialitatea băncilor, în special capitalizarea acestora, punând o presiune suplimentară pe cele mai slab capitalizate instituții de credit. Consecințele acestui impozit asupra sectorului bancar din România pare să fie să fie substanțial mai mare decât în alte țări ale UE care au introdus taxele bancare în trecut. Acest lucru poate avea efecte nu numai pentru sectorul bancar însuși, dar poate, de asemenea împiedică activitatea de creditare și intermedierea financiară, dăunând investițiilor și creșterii economice pe termen lung.Indexarea taxei la ROBOR ne îngrijorează foarte mult, întrucât limitează capacitatea Băncii Centrale de a-și îndeplini obiectivele- stabilitatea prețurilor și stabilitatea financiară.Deși admitem că este important ca fondurile de pensii să dețină un tampon de capital sufficient pentru a proteja creditorii, OUG 114 introduce o creștere semnificativă a cerințelor minime de capital care nu se bazează pe o creștere a riscurilor. Aceasta și alte caracteristici ale OUG 114 măresc probabilitatea ca acești investitori pe termen lung în economie să plece. Acest lucru ar încetini dezvoltarea pieței de capital, investițiile pe termen lung, dar și diversitatea și predictibilitatea pensionarilor.În al treilea rând, Parlamentul României a adoptat, recent legi care plafonează ratele dobânzilor la credite, limitează vânzarea creanțelor cesionate și elimină caracterului de titlu executoriu pentru contractele de credit. Împărtășim dorința legiuitorului român de a proteja consumatorii și pentru a-i ajuta pe debitorii vulnerabili. În același timp, obiectivul unor astfel de legi trebuie echilibrat cu necesitatea de a nu încuraja disciplina la plată a debitorilor solvenți care ar pune în pericol stabilitatea sectorului bancar.