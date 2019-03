​Corporate Report: O comparație între uriașii văzduhului, Airbus A380 și Boeing 747: care a fost cel mai bun?

Cum comparăm cele două avioane?

Pasageri

Fără îndoială, Airbus A380 îl întrece lejer pe 747 încă de la poarta de îmbarcare. Dar aceasta este din cauză că a fost proiectat la 35-40 de ani după ce și-a luat zborul Boeing 747 și Airbus a știut exact care este miza întrecerii.







Enormul spațiu suplimentar înseamnă că în A380 este loc și pentru baruri, dușuri, saloane și suite private. În plus, în configurație full-economy, A380 poate lua 250 mai mulți pasageri decât 747.



Câștigător: A380





Cargo

Marfa este o sursă puternică de venituri pentru companiile de zbor, iar a noastră nu face excepție. Capacitatea pentru marfă a lui Boeing 747 este mai mare, deși are motoare mai puțin puternice și propulsie mai mică. Airbus s-a bazat pe serviciul pentru pasageri și l-a lăsat pe Boeing s-o ia înainte. În plus, trebuie să recunoaștem că Boeing 747 are versiune cargo, care este foarte apreciată. Câștigător: Boeing 747.







Autonomie și capacitate de combustibil Este uimitor că ambele avioane au aproape aceeași autonomie de zbor. Atunci, să ne uităm la capacitatea de combustibil. Se vede imediat că A380 arde 75.000 l mai mult decât Boeing 747, din cauza celor peste 150 de pasageri în plus la bord. Logic, acest număr de pasageri trebuie să compenseze costul suplimentar cu combustibilul și să-l facă pe A380 mai profitabil. Câștigător: Airbus A380. Airbus A380F ar fi trebuit să ducă 150 t de marfă cu o autonomie de 10.380 km

Eficiența consumului de combustibil





Care aeronavă este mai populară?

Dar prețul?

Care este cel mai bun?

Câștigător: Boeing 747





Mulți au crezut că A380 urma să fie călăul faimosului Jumbo Jet, Boeing 747. Doar că oprirea programului A380 și vânzările în creștere de Boeing 747 ca avion de marfă arată exact opusul. Dar când ambele aeronave au fost în plină glorie, care a fost cea mai bună? A380 cu 800 de locuri încărcat la capacitate (în cumplita configurație doar cu clasă economică) sau 747 cel de cursă lungă cu cabină privată la bord?United l-a retras pe 747 în 2017La început ne referim la statisticile oficiale de pe paginile de internet ale celor două companii. Vom compara ultimele versiuni ale fiecăruia, Boeing 747-8 și cel mai recent A380. Apoi ne vom preface că suntem o companie aeriană care caută o aeronavă de mare capacitate, atât pentru pasageri, cât și pentru marfă. Deși este evident că un 747-8 în variantă pentru marfă bate cu ușurință un A380 (varianta cargo nici n-a existat), vom încerca să fim corecți și să ne imaginăm că suntem în primul rând o companie pentru pasageri. Vom căuta cea mai bună flexibilitate și eficiența maximă a costurilor. În timp ce una din aeronave poate oferi o experiență de călătorie mai plăcută (motoare mai silențioase, cabine mai bune etc), vom încerca să ne concentrăm doar la statisticile de pe hârtie. Suplimentar, vom presupune că ambele aeronave sunt la fel de ușor de manevrat.Pentru simplificare, nu luăm în discuție lărgimea cabinei superioare la ambele aeronave.Bar în A380 (Foto: Emirates)Dacă A380 poartă mai mult combustibil nu înseamnă că este mai ieftin de utilizat. Să privim graficul de mai jos:După cum se vede, A380 este mai bun decât Bpeing 747-400 (avionul pentru care fost proiectat să-l întreacă), dar modelele ulterioare de Boeing 747 sunt mult mai eficiente și au un raport cost/pasager mai bun. Câștigător: Boeing 747.Să considerăm reacțiile pieței la ambele avioane și duratele lor de viață și să vedem dacă se observă vreun șablon:Boeing 747, comenzi; 1.548 (de la primul zbor în 1968, 30/an)Airbus A380, comenzi: 313 (de la primul zbor în 2007, 26/an)Iar A380 a fost scos din producție... Astfel devine destul de evident că Boeing 747 a fost avionul mai popular. Dar aceasta se datorează faptului că este un avion cu o experiență mai mare cu 40 de ani decât A380.Iată lista de prețuri:Airbus A380: 445,6 milioane de dolariBoeing 747: 402,9 milioane de dolariBoeing 747 este de fapt mai ieftin și de cumpărat, și de operat. Are o capacitate mai mică pentru pasageri, dar într-o lume în care aceștia vor avioane mai mici care să zboare în mai multe locuri, cele 45 de milioane de dolari în minus la preț chiar contează (sunt 300.000 $/pasager care trebuie recuperați în timp). Poate că dacă Airbus A380 ar fi atins niveluri de producție mai mari, prețul ar fi scăzut. Dar nu trăim în acea lume... Câștigător: Boeing 747.Pentru autorul articolului, A380 a fost împlinirea unui vis. Un gigantic sat zburător care putea să zboare între continente cu distracție, saloane și multe altele. Dar lumea s-a schimbat. Pasagerii caută astăzi companii de zbor mai mici, care-i pot purta de la un aeroport regional la altul, iar insula plutitoare imaginată de Swift nu-și mai află locul. Dacă o companie poate umple un A380 întreg, este atunci un puternic centru de profit, dar care devine tot mai rar.Din aceste motive, 747 cu capacitatea mai mică pare a fi câștigătorul. Dar este o victorie lipsită de însemnătate, deoarece se așterne noaptea și peste Jumbo Jet. Noile avioane (Boeing 777x și Airbus A350) au aproape aceeași capacitate, dar vin cu îmbunătățiri masive în proiect, cost și eficiență. (Simple Flying)