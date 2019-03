Programul guvernamental ce poate îmbunătăți confortul locativ al românilor are de azi finalizată norma de aplicare a Noii Legi privind Sistemul de Economisire Creditare (Bauspar)

Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) au adoptat normele de aplicare a legii privind sistemul de economisire-creditare, la aproape un an de la publicarea în Monitorul oficial a legii în sine. Acest program guvernamental având la baza noua lege vine în ajutorul persoanelor fizice care doresc să-și îmbunătățească standardul de viata in domeniul locativ.





Cine se încadrează în normele noii legi a sistemului Bauspar?



• Orice cetatean roman, indiferent de varsta, poate beneficia de prima de stat (inclusiv minorii si persoanele de peste 65 ani);

Prima de stat ramane la acelasi nivel: 25% din depunerile anuale, maxim 250 euro/an; • Justificarea doar a primei de stat si a dobanzii aferente va fi obligatorie.

Prevederile noii legi nu se aplica retroactiv, ci doar noilor contracte de economisire-creditare, ce vor putea fi in vigoare, in conformitate cu noua lege, dupa ce Banca Nationala a Romaniei va aproba noile caracteristici.

Pentru contractele vechi, aflate in derulare, bancile pentru locuinte vor trebuie sa trateze primele de la stat pe baza vechii legislatii.

Conform Eurostat, România are cel mai vechi fond locativ din Europa. Totodată, un sondaj IRSOP arată că peste 84% dintre românii au măcar o problemă cu locuinţa iar peste 75% menţionează ca principală cauză vechimea locuinţei şi nevoia acută de reabilitare, renovare şi modernizare. “Plecând de la această realitate credem că deblocarea sistemului de economisire creditare pe baza acestui program guvernamental va conduce la o îmbunătăţire a condiţiilor locative ale românilor”, apreciază reprezentanţii ABDLR. Totodata, aproape jumătate din populaţia oraşelor locuieşte în imobile mai vechi de 34 de ani iar procentul este mai mare in randul persoanelor cu venituri mici.Pe de altă parte, reprezentanţii Federaţiei Europene a Băncilor pentru Locuinţe (EFBS) au arătat că “în România există un potenţial de creştere substanţială a sistemului de economisire creditare în următorii ani, la un nivel de penetrare comparabil cu cel al altor ţări europene”.Sistemul Bauspar a avut un aport deosebit la reconstruirea Europei încă din anii 1950. Sistemul de economisire creditare a oferit „cadrul de lucru” instituţional pentru a ajuta într-o perioadă în care alte resurse financiare erau limitate sau foarte scumpe. Băncile de locuinţe oferă credite in domeniul locativ cu dobânzi fixe.Principiile fundamentale ale sistemului de economisire creditare sunt simple. Întâi clientul Bauspar economiseşte, statul susţinând prin intermediul unei prime de stat acest comportament, apoi banca acordă credite pentru domeniul locativ din fondul economisit acelor clienţi care îşi doresc acest lucru şi care sunt eligibili.Sistemul Bauspar reprezintă un element important al sistemului financiar. Economiilor emergente le este recomandat să susţină dezvoltarea şi extinderea unui astfel de sistem. Elemente importante pentru susţinerea acestora sunt reprezentate de accesibilitatea sistemului Bauspar pentru toate segmentele de populaţie, inclusiv pentru cei cu venituri medii sau sub-medii, precum şi faptul că statul oferă o primă pentru depuneri, iar această primă este acordată tuturor cetăţenilor, indiferent de vârstă.