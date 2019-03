ANAF ia în calcul prelungirea termenului de depunere a Declarației Unice (surse)

Declarația trebuie completată și depusă până pe 15 martie de persoanele fizice rezidente în România ce au realizat venituri extrasalariale în anul 2018 sau cei care estimează că vor realiza venituri extrasalariale și în acest an.







Conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) ia în calcul prelungirea perioadei până la care poate fi depusă Declarația unică, potrivit unor surse apropiate discuțiilor. Nu a fost luată, momentan, nicio decizie cu privire la termenul limită. Una dintre variantele luate în calcul a fost jumătatea acestui an.Foarte multe persoane care au dorit dă depună formularul au avut probleme din cauza sistemului informatic. Site-ul pică aproape zilnic și este un chin pentru contribuabili.De câteva zile pe site este afișat mesajul: „Utilizarea Serviciului Spaţiul Privat Virtual este momentan indisponibilă. Ne cerem scuze pentru inconvenientele create şi vă mulţumim pentru înţelegere”.De anul acesta, persoanele fizice trebuie să-și calculeze singure dările către stat. Fiscul nu va mai trimite decizii de impunere. Problema cu sistemul de autoimpunere este că mulți vor completa greșit declarația, iar alții deloc, pentru că totul se face online.HotNews.ro a discutat, recent, cu Raluca Bontaș, partener Global Employer Services Deloitte România pe acest subiect. Ea este de părere că sistemul de autoimpunere trebuie să vină la pachet cu măsuri suplimentare de ghidaj.Ghidajul ar trebui să fie legat de cum se completează declarația, ce presupune.“Nu aș spune că e vorba de o consultanță fiscală, dar este nevoie de un ghidaj pe încadrarea anumitor tipuri de venituri în diferitele categorii fiscale. De ce? Ca să citești Codul fiscal acum la impozit pe venit și contribuții sociale pare că îți trebuie nu știu câte facultăți. Ca să completezi declarația, așa cum este ea acum, ai impresia că îți trebuie un an de zile să te pregătești înainte ca să înțelegi cum faci toate corelațiile”, a spus Bontaș.Potrivit acesteia, ar fi fost bine dacă ANAF ar fi venit cu ghidaj suplimentar punctual, cu manual despre cum se completează Declarația și ce înseamnă fiecare categorie de acolo.Declarația în sine are multe câmpuri care se prepopulează și evident sunt niște chei de control ca să ne asigurăm că Declarația este corect completată.Lucrul pe care îl vede dificil anul acesta este concurența a trei factori foarte mari:1. Avem o declarație nouă care deși nu e fundamental diferită față de cea de anul trecut ca formular, e un pic mai complexă.2. Avem depunere doar în mediul online. E un lucru bun, îl apreciez, trebuie să ne îndreptăm în direcția aia dar nu cred că toată populația va fi capabilă să depună online. Asta înseamnă că unii nu vor depune.3. Termenul e foarte scurt. Dacă eu anul trecut am avut cu extinderile de termen o perioadă de șase luni în care să-mi depun declarațiile, anul acesta nu am nici trei luni.„Sper că întregului acest proces de autoimpunere i se va alătura în procesul de conformare fiscală posibilitatea de a depune la termene întârziate. În sistemul american, dar nu numai, în Cehia, Franța, în foarte multe state, termenele de depunere a declarației anuale au prin lege posibilitatea de a fi extinse, cu anumite penalități, dar măcar nu sunt ținut într-un termen atât de scurt. Din experiența mea cu toți colegii din țările unde avem birouri, 15 martie este unul dintre cele mai strânse termene de depunere a Declarației și fără a avea o perioadă de extindere”, a explicat Bontaș.Sistemul de autoimpunere nu este un sistem inovativ pentru economie, în general, spune ea.