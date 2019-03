​ANALIZĂ Cum ar fi trebuit să arate România astăzi. De la operă de artă, la caricatură

Bineînțeles, viitorul acesta nu există acum. Putea fi, dar nu e

Din păcate, investiții nu s-au făcut, deși autoritățile, prin Ministrul Finanțelor și liderii PSD se laudă că au fost investiții mari. Situația e, de fapt, proastă. Graficul de mai jos e mărturie. Asta e realitatea.



Închei cu un grafic, al lui Iancu Guda, președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, care arată situația altor țări și a noastră. Ce vedeți cu verde, adică liniile alea, sunt autostrăzile. România pare un teren gol.

Ne aflăm la început de 2019, drumurile țării sunt circulate cu viteză. Traficul nu mai e blocat. Ieri am ieșit din țară, plecat de la București, prin Vest în doar câteva ore. Din Ungaria, încă nu știu în ce țară europeană să mă duc. În țară am observat că au scăzut și prețurile produselor în magazine. Faptul că traficul e fluid datorită autostrăzilor construite în cei doi ani de guvernare PSD, îmi permite să economisesc. De ce au scăzut prețurile? Transportatorii aduc mărfurile folosind mai puțin combustibil, pentru că nu mai stau degeaba în trafic. În plus, își fac treaba mai repede, iar comerțul merge foarte bine. Totul datorită investițiilor făcute în ultimii ani. S-au băgat așa de mulți bani în economie, că mă gândesc ca, data viitoare, să merg și cu trenul. Merge atât de repede acum. 320 de kilometri pe oră părea un vis acum câțiva ani.Ajung la rudele mele de la țară în doar 2 ore. Înainte făceam dublu.Firmele străine continuă să facă investiții mari, chiar ieri am văzut o fabrică nouă în zona Moldovei. Încă 2000 de persoane au ce munci. Salariile oferite sunt foarte bune. Ce înseamnă niște autostrăzi...Tensiunile de pe piața forței de muncă au crescut mai mult din simplul motiv că sunt prea mulți investitori care doresc să se extindă pe piață. Așa au crescut și salariile.Studiile sociologice arată că populația nu se mai gândește să emigreze. Oare vor reveni românii în țară? Să vedem.Construcția spitalelor regionale e pe final. S-au mișcat repede, chiar mai repede decât Catedrala Mântuirii Neamului. Să nu mai zic de creșe, acestea au înflorit „peste noapte”. Au fost construite peste 1.000.Cu riscul de fi scos din context cu acest viitor posibil, dar fals, în momentul de față, așa ar fi trebuit să arăte România în acest an.Ce vedem, de fapt. S-au prognozat anumite investiții. Erau oricum foarte mici, dar nici măcar alea nu s-au realizat.Vedeți, Program 2018 și Execuție 2018, Program 2017, Execuție 2017. Ca să nu dăm vina doar pe un partid, la fel și în 2016. Era stabilit un program, dar nu s-a realizat. Tot Guvernul Zero e și acesta.A venit bugetul pe 2019, cu problemele normale, cu cheltuieli mari pe zona socială etc. și aceleași promisiuni din partea ministrului Finanțelor, că sunt bani mai mulți pentru investiții.Da, sunt în teorie, în practică, așa cum arată graficul, va fi aceeași situație ca în anii trecuți.Din 2017, de când au venit la Guvernare, s-a aplicat o strategie de creștere a salariilor și a asistenței sociale. Acestea nu s-au făcut doar pentru categoriile care chiar aveau nevoie de creșteri, ci pe întreg aparatul de stat. Astfel s-a ajuns în situația ca aceste cheltuieli bugetare să urce foarte mult.Execuția bugetară pe 2017, de exemplu, arată că au urcat cu 22% cheltuielile de personal și cu 13,1% - asistența socială. În 2018, au crescut cu 23,7% în prima categorie și cu 9,5%, cealaltă.Pentru că trebuie să ne încadrăm într-un deficit de 3% din PIB, alte cheltuieli au fost stopate sau amânate. Aici intră investițiile.Din cauza acestor cheltuieli, aplicăm un proverb românesc, dar invers: Nu lăsa pe azi ce poți face mâine. Ar fi fost ideal să respectăm: Nu lăsa pe mâine ce poți face azi.Practic au rămas fără bani de investiții, adică fără bani pentru viitor. Adică tu construiești azi un drum, ca să ai pe unde merge mâine. Ei bine, noi nu avem pe ce să mergem mâine, decât tot prin noroaie.Cu alte cuvinte, nu pot face investițiile pentru că nu sunt capabile să drămuiască banii cum trebuie. Alte scuze, că le e frică să își pună semnătura pe proiecte de frica DNA sunt doar păcăleli. O arată execuția bugetară.Nici în 2019 nu se vor face investițiile prognozate. Ceva în plus e deja prea mult. Sper să mă contrazică realitatea.