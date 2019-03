Dumitru Costin (BNS): Avem minister, șușe, aducem lăutari, dar măsuri concrete nu avem pentru cei care au emigrat. ANOFM, una dintre cele mai bolnave instituții

România nu are o politică publică în domeniul emigrării și are un dispreț suveran față de milioanele de român care au plecat din țară, a declarat Dumitru Costin, președintele Blocului National Sindical (BNS). De asemenea, el a mai afirmat că Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este una dintre cele mai bolnave instituții.







"​România de astăzi, în 2019, nu are o politică publică în domeniul emigrării. Nu a avut și nu are. Are un dispreț suveran față de milioanele de români care au plecat din această țară și nu știe să le ofere decât gaze lacrimogene și pulane. Nu are. Cu excepția a 20-25 de atașați pe probleme de muncă care fac și ei ce pot prin ambasade, în rest în ceea ce privește o politică publică, instituții măsuri țintite, adresate cetățenilor români, care au emigrat, ele nu există. Avem minister, avem șușe, avem bugete, aducem lăutari, facem băi de mulțime dar măsuri concrete, servicii suport, o viziune lară privitoare la relaționarea cu cetățenii români care au trecut și continuă să treacă prin această emigrare, nu există", a spus Costin, în cadrul unei conferințe de presă.

Cum să mă adresez și să cer soluții unor instituții publice care, în ăștia 30 de ani, și-au dovedit inutilitatea?



Cum să cer soluții, în perioada imediat următoare, de la una dintre cele mai bolnave instituții, Agenția Națională/agențiile județene de ocupare și formare de care v-ați plâns (mediul de afaceri n.r.) în tot felul de evenimente, nu numai central, ci și local?



Cerem soluții de la unii care au dovedit că au limite. Nu pot rezolva problema. Soluția, în opinia noastră, a celor din Blocul Național Sindical vine de la parteneriatul social. Organizațiile patronale și cele sindicale trebuie să-și asume reforme, să-și asume managementul unor politici publice. Trebuie să ne asumăm împreună soluții Soluțiile sunt la noi, nu la instituțiile publice.







"Astăzi, măsurile active se fac în exclusivitate pe fondurile structurale, pe Programul Operațional Capital Uman. Vă întreb Concordia (confederația patronală n.r.), sunteți cumva în boardul care păstorește acest program operațional? Răspunsul este nu. Nu existați acolo. Acea structură, numită Comitet de monitorizare a Programului, este cel care ar putea să ofere soluții. Cereți niște măsuri la instituția publică, iar singurele măsuri de finanțare de care aveți nevoie sunt într-o altă zonă, în care am putea opera ca parteneri sociali. A putea cere chiar modificare de program Guvernului și Bruxelles-ului că nu pot să rămân ancorat cu o strategie de ocupare făcută în urmă cu câțiva ani, în 2013-2014. Trebuie să o adaptezi la nevoi iar voi, angajatorii, ne comunicați niște nevoi", a mai arătat liderul BNS.



"Ce să-i cer eu Agenției Naționale de Ocupare și Formare? Dacă-i luați actul de existență o să constatați că au o lungă listă de atribuții pe care nu și-o îndeplinesc. Această instituție a devenit, în ultimii ani, doar gestionarul unei baze de date cu șomerii aflați în plată, instituția care plătește ajutoare de șomaj și mai face, prin centrele de formare profesională pe care le au, niște programe profesională pentru șomeri de care voi, angajatori, nu aveți nevoie. Asta fac", a mai arătat reprezentantul BNS.El este de părere că odată cu schimbările în filosofia de taxe și impozite s-a renunțat, cu bună știință, la acele contribuții care se duceau în Fondul public de asigurări de șomaj care hrănea pachetul de măsuri active.