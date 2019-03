Strobl, CEO Raiffeisen Bank: Va trebui să reevaluăm România. Banca austriacă a obținut în 2018 cele mai bune rezultate financiare înregistrate vreodata în țara noastră

”Va trebui să reevaluăm România. Cu puțin înainte de sfârșitul anului 2018, o serie de măsuri fiscale au fost adoptate prin Ordonanță de Urgență în România, măsuri care includ, printre altele, o nouă taxă bancară. Aceste evoluții sunt monitorizate în permanență de Consiliul de administrație și de Consiliul de supraveghere”, a declarat președintele executiv Raiffeisen Bank, Johann Strobl într-un interviu publicat în Raportul anual al băncii. Raiffeisen a publicat miercuri rezultatele pe 2018, în România obținând un profit de 189 milioane de euro, cu aproape 80% mai mult față de 2017. Sunt cele mai bune rezultate financiare înregistrate vreodată de Raiffeisen Bank in Romania.





Evaluarea de care vorbește Strobl se referă la faptul că bancherii români de la Raiffeisen Bank au trimis la Vioena bugetul pe 2019 înaintea apariției OUG 114/2018, mai exact la finalul lunii noiembrie. După apariția celebrei OUG, toate planurile pentru acest an au trebuit re-desenate. O parte din investiții le-am pus pe hold, altele au continuat, dar cu viteză redusă, întrucât vrem să vedem cum va arăta în final taxa bancară, au spus pentru HotNews.ro surse din bancă. Nu se pune problema plecării din România, piața de aici fiind una dintre cele mai importante pentru banca austriacă, după cum arată și Raportul anual publicat miercuri la Viena.





Activele din România ale Raiffeisen Bank au crescut cu 11%, pana la 40,04 de miliarde lei. Creditele acordate clientilor au crescut cu 19%, pana la 26,73 de miliarde lei in 2018, iar depozitele clientilor au avansat anul trecut cu 11%, atingand valoarea de 33,09 miliarde de lei. Veniturile bancii au ajuns la finalul anului trecut la 2.522 de milioane lei, cu 23% mai mult fata de 2017. Evolutia foarte buna a rezultatelor bancii se datoreaza cresterii cotei de piata pentru credite si unui ritm sustinut si echilibrat de crestere organica pe principalele segmente de clienti si produse.

„Intotdeauna am spus ca succesul nu vine imediat si nici dintr-odata. Rezultatele exceptionale de astazi au in spate ani de eforturi, de incercari, de esecuri si de reusite. 2018 este anul cu cele mai bune rezultate ale bancii de pana acum, iar acest lucru se transpune in faptul ca suntem un finantator responsabil al economiei romanesti, creditele acordate clientilor se apropie de 6 miliarde de euro, avem aproximativ 5.000 de salariati si suntem unul dintre cei mai importanti contributori la bugetul de stat” a spus Steven van Groningen, Presedinte si CEO Raiffeisen Bank.

La finalul anului 2018, volumul de credite nete acordate de banca a crescut cu 20%: pentru companiile mari si medii cresterea a fost de 23%, pentru IMM-uri de 13%, iar imprumuturile nete acordate persoanelor fizice au avansat cu 10%.





In acelasi timp, costul riscului a scazut la jumatate in 2018 fata de 2017, pe fondul evolutiei bune a economiei si a imbunatatirii comportamentului de plata al clientilor bancii. Rata creditelor neperformante a scazut cu 2 puncte procentuale, pana la 4,1%.

Taxele si impozitele directe si indirecte suportate de banca in anul 2018 au fost in valoare totala de peste 476 milioane lei.





Cheltuielile operationale au crescut anul trecut cu 6% fata de 2017, pana la 1,28 miliarde de lei, pe fondul cresterilor salariale, al presiunilor inflationiste, dar si al investitiilor importante in IT, digitalizare si infrastructura.

Anul 2018 a adus doua importante schimbari in infrastructura IT a bancii, care ne ajuta sa fim mai flexibili la schimbari si sa raspundem mai rapid cerintelor clientilor, dar si tuturor reglementarilor. Sistemul central al bancii a fost actualizat la versiunea cea mai recenta, mai performanta “Signature”, iar aplicatiile noi de mobile si online banking au fost lansate catre angajatii Raiffeisen Bank, in noiembrie 2018. Aplicatiile noi vor putea fi utiliazate curand de clientii persoane fizice ai bancii si vor integra cerintele regulatorii PSD2.







In ceea ce priveste numarul de clienti in 2018, banca are in portofoliu peste 2 milioane de persoane fizice, aproximativ 91.000 de IMM-uri si 5.700 de companii mari si medii. La sfarsitul anului 2018, banca avea 4.966 de angajati (5.190 de angajati in 2017), 419 unitati (451 in 2017), peste 900 ATM-uri, aproape 20.000 de POS-uri si 220 masini multifunctionale (MFM-uri).