​#șîeu Paralela 45 se alătură campaniei despre construcţia de autostrăzi în România

​Paralela 45 se alătură campaniei "România are nevoie de autostrăzi" și își întrerupe activitatea pentru 15 minute pe 15 martie la ora 15:00, conform unui comunicat de presă. Turoperatorul susține construcția de autostrăzi în România ca o necesitate pentru dezvoltarea economică a țării și o prioritate pentru creșterea turismului.





“Avem cei mai puțini turiști străini din Europa, 2,8 milioane la finalul anului trecut, în timp ce, vecinii noștri bulgari au avut 9,2 milioane, iar în Ungaria s-au înregistrat 12 milioane. Fără autostrăzi nu există turism în România, nici de incoming, nici intern. În timp ce noi avem puțin peste 800 de kilometri, Ungaria are dublu, Polonia peste 3.000 de km, Franța are 12.000 de km. După noi sunt Serbia, Slovenia, Albania. E rușinos să fii la coada clasamentelor, #șieu cred că România are nevoie de autostrăzi" a declarat Alin Burcea, CEO Paralela 45.

În sfertul de oră dedicat protestului, angajații vor purta discuții cu clienții aflați în agențiile proprii și nu vor putea fi făcute rezervări online.





Afaceristul sucevean Ştefan Mandachi, deținătorul unui lanț de magazine de tip fast-food, a construit primul și singurul metru de autostradă din Moldova. Într-un clip video de cinci minute în care este prezentat momentul construcției, afaceristul sucevean se prezintă și îndeamnă la un protest de solidaritate de 15 minute pe data de 15 martie la ora 15. Acesta susține că va suspenda timp de un sfert de oră activitatea tuturor restaurantelor și hotelurilor sale.







Citește mai multe aici: