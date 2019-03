Oprescu, Asociația Băncilor: Nu am avut nicio o altă întâlnire cu cei din Finanțe pe tema OUG 114/2018 în afara celei de la sfârșitul lunii februarie

​”Nu am avut o altă întâlnire cu cei din MFP înafara celei de la sfârșitul lunii februarie. Atunci, ca și acum, am salutat acea întâlnire ca fiind o intrare într-un dialog normal”, a spus vineri Sergiu Oprescu, executivul Asoțiației Române a Băncilor, întrebat dacă discuțiile dintre ARB și MFP sunt reale sau doar de formă. ”Am rămas într-o formă de comunicare cu ei, în sensul că am stabilit să avem o formă de interacțiune la nivelul unui grup de lucru. Noi știm că MFP lucrează cu BNR la o formulă, dar noi nu am vazut decât în presă această variantă și nu am cum să comentez întrucât nu am apucat să aprofundez. Vrem și noi să vedem acel document”, a mai adăugat Oprescu.







”Dorim să avem o întâlnire pe această temă și sunt convins că o vom avea. Am trimis un punct de vedere al comunității bancare care pleacă de la premisa că nu există o formulă de a crește o industrie prin taxarea ei suplimentară”, a mai spus vineri Sergiu Oprescu, cu ocazia prezentării unui studiu al PwC privind posibilitatea creșterii gradului de intermediere financiară din România.







Bancherii ar fi cerut o reducere a cotei de taxare, taxa să nu se aplice băncilor cu pierdere, iar celor care obțin profit să li se aplice în limita unui coridor cu un plafon procentual de 16% din profit, astfel încât să nu reprezinte mai mult de o dublare a impozitului pe profit plătit în mod obișnuit și să nu conducă la decapitalizarea băncilor.







“Am venit cu o logică în care am spus: hai să stabilim un fel de coridor. Pentru că altfel, dacă o bancă este pe pierdere, ajungi să-i taxezi capitalul, nu profitul. Or, cea mai importantă resursă care poate conduce la creșterea intermedierii financiare, dorită și de Guvern, este acest capital de 9 miliarde de euro pe care îl avem în România în sistemul bancar. Pe de altă parte, am propus să fie stabilit un procent maximal de profit care să poată fi taxat. Nu iei tot profitul, pentru că nu mai ai apoi cu ce să capitalizezi. Așteptăm să vedem dacă aceste propuneri pe care le-am făcut sunt luate în seamă... nu am văzut să apară în varianta de modificare publicată de dumneavoastră”, spune Oprescu, citat de Profit.ro.







Varianta de modificare a taxei cu o reducere a cotei de taxare la 0,4% pentru bănci cu cote de piață de peste 1% și la 0,2% pentru cele cu cote mai mici, completată de reduceri suplimentare de 50% pentru băncile care cresc creditarea cu 8% și tot de 50% pentru cele care au marja între dobânzile la credite și depozite sub 4%, ar ridica, în opinia reprezentanților ARB, alte probleme pentru sistemul bancar. Acestea ar fi în special de natură concurențială, favorizând anumite instituții în detrimentul altora doar pentru că au profiluri diferite de risc și structure diferite de portofoliu.





Pe de o parte, spune Oprescu, a judeca marja între media dobânzilor active și pasive este problematică, în condițiile în care depozitele atrase de bănci au maturități la o medie de 3,5 luni, în timp ce pentru credite media este la 8,5 ani. Pe de altă parte, un sistem care sancționează fiscal marjele mai mari pot ajunge să afecteze băncile care au o structură a portofoliului cu mai multe credite de consum, spre exemplu, sau să le favorizeze pe cele care sunt nevoite să acorde dobânzi mai mari la depozite pentru a putea atrage resurse. Problematică ar fi, în opinia președintelui executive ARB, Florin Dănescu, și “premierea fiscală” a băncilor care pot reduce de la an la an marjele de dobândă, dezavantajându-le spre exemplu pe cele care au lucrat și în trecut cu marje mici și au făcut eforturi de a ține jos dobânzile la credite până acum, rămânând cu spațiu mai mic de manevră pentru reduceri viitoare decât concurența.







“Și sistemul acesta de bonusare ar implica tot o abordare centralizată, nepotrivită. Sunt bănci care au marje mari doar pentru că au o pondere mai mare a creditelor de consum. Ce faci cu ele? Discrepanțele pot să crească. Iar pe cineva care s-a chinuit să țină până acum o marjă mica nu-l poți bonusa pentru că nu mai are unde să scadă. E o problem concurențială puternică”, crede Dănescu, citat de Profit.ro.







ARB si PwC au prezentat vineri un studiu privind creșterea intermedierii financiare în România, care indică pierderi potențiale suplimentare la nivelul sistemului bancar și economiei în general ca impact al noilor reglementări.