Ministrul pitit în minister în timpul protestului #șîeu. A ieșit după. O doamnă:„A plecat, Chiparosu’”

Nu vreau să discut astfel de lucruri. Eu am coborât strict pentru o chestiune pe care oamenii au ridicat-o și pentru care sunt foarte deschis.





Asta mi-a adus aminte de versurile scrise la începutul articolului, o melodie pe care o ascultam în copilărie.













Cum a intrat ministrul în instituție, o doamnă de lângă mine spune: Ia, Chiparosul. A plecat, Chiparosu’. Mai merg câțiva metri și aud același lucru: A plecat, Chiparosu’. Pare că această poreclă s-a întors împotriva sa, așa cum s-a întâmplat cu taxa pe lăcomie, care s-a transformat în Ordonanța lăcomiei Guvernului.





Mititel cât un cercel/ Stă pitit un şoricel/ Tremurând bietul de el/ Fiindc-aflase dintr-o carte. Așa a părut vineri ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, prin lipsa de la protestul referitor la fenomenul #șîeu. A anunțat că va participa la acțiune, dar nu a făcut-o. Cuvintele lui Dragnea de cu o oră înainte l-au făcut pe ministru să stea în birou în cele 15 minute de protest.Cu câteva ore înainte de ora 15:00, Teodorovici a avut o declarație publică prin care a dat de înțeles că va protesta în fața instituției, alături de câțiva colegi. Acestea au fost cuvintele sale: "Mă alătur acestei acțiuni. Da, particip. Am auzit că vin în fața ministerului din alte structuri și mă alătur, că toți vor autostrăzi".Ulterior, Liviu Dragnea, a avut un atac dur la adresa inițiatorului protestului pentru autostrăzi: Niște șmecheri care urlă că au făcut un metru de autostradă.Noi, cei din presă, la ora 14:50 eram deja în față: vreo 4 televiziuni și 3 publicații online. Așteptam evenimentul inedit. Adică ministrul Finanțelor care a făcut parte din mai multe guverne să protesteze față de ceea ce nu a făcut. Adică un protest al său împotriva sa și a guvernelor din care a făcut și face parte.În același interval orar era anunțat și un protest, în fața Finanțelor, al Asociației Dăruiește Viață, ONG-ul care construiește un spital din cauza unui registru pe care ANAF nu l-a creat până acum. Joi seara a fost publicat în dezbatere pe site-ul Fiscului și cere ONG-urilor informații pe care instituțiile statului ar trebui să le aibă.Pe la 14:55 vedem venind vreo 10-15 de persoane dinspre Piața Unirii, cu pancarte pe care scrie #noi facem un spital, voi ce faceți? #șîeuÎncepe protestul liniștit la ora 15:00. Trec 2 minute, apoi 5 și așa s-au scurs cele 15 minute. Teodorovici nu a coborât. Nu s-a ținut de cuvânt. În schimb, au ieșit două doamne de la biroul de presă al instituției să invite reprezentanțele ONG-ului la o discuție cu ministrul. Ele au refuzat pe motiv că proiectul a fost publicat cu o noapte înainte și nu au cum să discute pe ceva ce nu au analizat cu atenție în vederea prezentării unor propuneri concrete pe actul respectiv.Consiliera ministrului a plecat în minister. La scurt timp, coboară scările însuși ministrul. A încercat și el să le invite, dar răspunsul a fost același.Una dintre doamnele ONG-ului îi prezintă situația: Ne-am oprit activitatea pentru 15 minute pornind de la campania #șîeu și am venit aici să protestăm cu abuzul pe care-l comiteți, din nou, asupra ONG-urilor cu acest registru în care ne cereți să dăm declarații pe propria răspundere cum că noi ne facem activitatea în baza motivului pentru care ne-am înființat și ne trimiteți la Direcția de impozite și taxe care este în subordinea Ministerului Finanțelor ca să obținem o hârtie prin care să dovedim că ne plătim taxele și impozite cum că dvs. Nu știți acest lucru.Teodorovici răspunde: E pe site publicat ordinul, dacă vreți să discutăm la Finanțe pe acest lucru...O altă reprezentantă a Asociației Dăruiește Viață: O să vă trimitem pe mail, că nu avem acum pregătit acest lucru. L-ați publicat aseară. Că nu știu când îl publicați, în aprilie...Teodorovici simte nevoia să fie amuzant, așa că îi răspunde zâmbind: Pe ascuns, asta.I se răspunde: Nu pe ascunsMinistrul este întrebat: Dumneavoastră nu mergeți cu viteza economiei?Eugen Teodorovici: Sigur da, sau poate mai repede.„Noi suntem cu spitalul la etajul 3, iar dvs. ați venit după un an de zile cu ceva care să ne încurce, dar noi, să știți, până iulie vom fi la etajul șase”, îi mai spune reprezentanta ONG-ului.Discuția a continuat dar, în concluzie, Asociația o să trimită propunerile vizavi de proiectul publicat.Teodorivici nu a dorit să vorbească cu presa prea mult, pe motiv că a ieșit afară să discute doar cu ONG-ul, dar referitor la faptul că a spus că susține mișcarea #șîeu, iar șeful partidului Liviu Dragnea o atacă a avut de spus: