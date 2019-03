În ultimii 15 ani, România a pierdut peste două milioane de locuitori. Ce căi de a crește natalitatea au găsit alte țări europene

După ce a născut un băiețel acum doi ani și jumătate, socrii au încurajat-o pe Loredana Popescu să facă și un al doilea copil, dar Loredana, o contabilă de 30 de ani, a fost reticentă. ”Vreau să mă bucur de copilul meu. La cât lucrez, nu cred că aș reuși să mă ocup așa cum trebuie de doi copii. Unul e suficient”, le-a spus Loredana socrilor. Un număr din ce în ce mai mare de romance fac aceeași alegere. Numărul nașterilor din România a coborât anul trecut pentru prima dată sub 200.000, după ce în 2017 fusese de puțin peste 205.000. Iar, potrivit datelor INS furnizate luni, în ianuarie au mai venit pe lume alți 16.969 bebeluși, cu 160 mai puțini decât în ianuarie anul trecut.



Potrivit estimărilor publice, peste 10 ani, vor mai fi în țară între 17 și 18 milione de români (în funcție de scenariul pessimist, mediu sau optimist de calcul). Asta e vestea proastă. Cea și mai proastă e că majoritatea vor fi bătrâni, iar numărul celor care vor trebui să muncească pentru a le achita pensile se va împuțina dramatic.



În ultimii 15 ani, vârsta medie a mamei la prima naștere a urcat de la 24 de ani la peste 27 de ani, iar la oraș această vârstă medie e de aproape 29 de ani.



Numărul nou-născuților la mia de locuitori au scăzut și ele dramatic. Dacă în anii 1960, veneau pe lume 20 de nou-născuți la 1000 de locuitori, acum numarul lor e de circa 9 la mia de locuitori.



Ai mei credeau că dacă am haine și mâncare în farfurie, e suficient. Azi, lumea s-a schimbat, iar părinții au alte așteptări pentru copii decât aveau generațiile anterioare. ”Și sunt convinsă că și copiii noștri vor avea alte așteptări decât avem noi!”, spune Dalia.

Ce măsuri au luat guvernele altor țări pentru creșterea natalității :

Printre măsuri anunțate de Budapesta se numără extinderea unui program de credite imobiliare subvenționate pentru familiile cu cel puțin doi copii, pentru cumpărarea de locuințe vechi; subvenții pentru achiziționarea de automobile; anularea impozitului pe venit pentru femeile care cresc cel puțin patru copii. Femeile sub 40 de ani care se căsătoresc prima dată pot beneficia de un împrumut de 10 milioane de forinți (circa 31.000 de euro); o treime din datorie se va șterge la nașterea celui de-al doilea copil, iar creditul va fi considerat rambursat la nașterea celui de-al treilea copil.



În Franţa mamele beneficiază de înlesniri fiscale, de un concediu de maternitate generos, iar locul de muncă le este protejat.



O dată cu al treilea copil, se adaugă reduceri la vacanţe, sub forma unor bonuri, bilete ieftine de tren la clasa întâi, iar dacă mama renunţă la serviciu pentru un an de zile, se poate aştepta la un venit lunar din partea guvernului de peste şase sute de euro pe lună, indiferent cât câştiga când lucra.



Dacă angajezi o bonă, ai posibilitatea de a slicita și primi circa 50% din salariul pe care i-l asiguri. Daca îi dai 1500 de euro lunar, poți primi de la stat între 7-800 de euro.



Sistemul a funcţionat, în prezent, Franţa are cea mai ridicată rată a natalităţii din Europa, şi e una din cele două ţări în care creşterea demografică a populaţiei autohtone este mai mare decât cea a imigranţilor.



Danemarca

Danemarca, o ţară care se confruntă cu o rată a natalităţii extrem de scăzută, a demarat campania "Do it for Denmark" ("Faceţi sex pentru Danemarca"), cu scopul de a-i incita pe locuitorii ei să "repopuleze" naţiunea, informează lepoint.fr.Deşi este confruntată cu o rată a natalităţii foarte scăzută, Danemarca nu duce însă lipsă de idei. Spies, filială a grupului turistic Thomas Cook, a creat pentru piaţa daneză o campanie de publicitate intitulată "Do it for Denmark" ("Faceţi sex pentru Danemarca"). Pornind de la constatarea că 10% dintre bebeluşii danezi sunt concepuţi în timpul unei vacanţe în străinătate, această companie propune danezilor o "promoţie la ovulaţie".Astfel, dacă un cuplu danez îşi rezervă un sejur în timpul unei perioade propice fecundării, acel cuplu va beneficia de o reducere tarifară. Iar dacă acelaşi cuplu prezintă ulterior dovezi ale faptului că voiajul a fost fructuos din acel punct de vedere, tinerii părinţi vor primi gratuit un cărucior pentru bebeluşi şi scutece pentru o perioadă de trei ani.niţiativa se încadrează într-o serie de măsuri luate de guvernul din această ţară, în contextul în care natalitatea scăzută reprezintă de multă vreme o problemă gravă pentru societatea daneză. Pragul de 2,1 copii pentru o femeie, care permite reînnoirea pe cale naturală a generaţiilor, nu a mai fost atins din anul 1969.